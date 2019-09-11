«Прекрасный город, отзывчивые люди»: как живется в Башкирии студентам из Африки

Удивительно, но Башкирия пользуется огромным успехом среди иностранцев. Особенно заграничные студенты чествуют ведущие вузы республики, справедливо полагая, что могут получить здесь лучшее образование, а многие и вовсе мечтают устроиться тут на работу и обзавестись семьей.

22-летний Саи Гома Диоманде и 21-летняя Диеке Коко Нора Ясмин прилетели в Уфу из далекой экзотической республики Кот-д'Ивуар, что на западном побережье Африки. За год проживания в Башкирии иностранные студенты признаются – это самый безумный эксперимент в их жизни. Уфа кардинально отличается от их родного Абиджана: суровый климат, сложный язык, сотни тысяч километров от родины. Но сколько же новых впечатлений: местный колорит и обычаи, национальная культура и кухня, а главное – необычайно дружелюбные и отзывчивые люди!

Саи Гома с детства зачитывался Достоевским и мечтал побывать в РоссииФото: Рустем АХУНОВ

«ЕЩЕ В ШКОЛЕ ЗАЧИТЫВАЛСЯ ДОСТОЕВСКИМ»

- Приехать в Россию я мечтал очень давно, - признается Саи Гома. – Еще в школе мама познакомила меня с творчеством великого русского писателя – Федора Достоевского. Я читал его в переводах, проникался его философией жизни и человеколюбия, отношением к богу и религии в целом. После школы я поступил в Университет Феликса Уфуе-Буани, где целый год изучал филологию, мировую литературу. И когда появилась возможность приехать в Россию, чтобы учиться здесь – я не раздумывал ни секунды.

Вот только приехав в Башкирию и проучившись год на подготовительном отделении для иностранных студентов, Саи Гома Диоманде понял – он должен стать юристом, поэтому выбрал Институт права при Башкирском государственном университете.

- В какой-то мере на мое решение снова повлияла мама, - смеется Саи Гома. – Она работает дипломатом, и точно знает, что юрист – одна из самых престижных и высокооплачиваемых профессий во всем мире. Особенно, в Кот-д'Ивуар, где выше ценятся только врачи. Но также я не отказываюсь от своей детской мечты – стать полиглотом и говорить на многих языках мира.

Что за такая необычная республика – Башкирия, и где она находится, Диеке Коко Нора Ясмин узнала совсем недавно, когда познакомилась с местными ребятами по переписке в интернете. А когда и друзья из Абиджана отправились сюда на учебу и делились радостными впечатлениями, Нора решила – едет учиться в Россию. Отучившись год на подготовительном отделении, девушка поступила на экономический факультет.

- Экономист – это очень почетная профессия. Наш президент тоже экономист, и вообще я с детства мечтала работать в банке, - рассказывает Нора. – Сейчас самое главное – освоиться и подтянуть русский язык, тогда и процесс обучения пойдет гораздо легче.

Нора признается, что местные парни - очень симпатичныеФото: Рустем АХУНОВ

«ХОТЕЛОСЬ ЗАКУТАТЬСЯ В ОДЕЯЛО И НЕ ВЫЛЕЗАТЬ ИЗ КРОВАТИ»

Как признаются иностранные студенты, первое, что они испытали по прилету в Башкирию – шок. Насколько же тут холодно и сыро!

- Мы прилетели как раз осенью, и первое время очень тяжело переносили акклиматизацию, - признается Саи Гома. – У нас на родине круглый год солнце и жара, даже зимой. И дожди у нас теплые, а здесь мы продрогли до нитки. Плюс разница по времени с Абиджаном почти пять часов. Очень рано темнеет, и поздно светает. Постоянно хочется спать – просто закутаться в одеяло и не вылезать из кровати. Но ничего, через месяц мы уже привыкли!

А вот о самой Уфе и студентов остались только самые положительные впечатления – парки и скульптуры, архитектура и старинные дома – все это вызвало неподдельный восторг.

- Обожаю гулять на площади возле памятника Салавату Юлаеву. Я слышал, что это ваш национальный герой. Позже обязательно почитаю, чем именно он так знаменит. История и культура страны, в которой ты живешь, очень важна. Еще мне нравится стадион «Нефтяник» - прекрасное футбольное поле. Я сам обожаю футбол, это мой любимый вид спорта. Мне, кстати, уже удалось погонять мяч вместе с моими новыми друзьями из общежития, показал им мастер-класс, - смеется Саи Гома.

- А мне просто нравится гулять по городу. Хотя поначалу я боялась и не выходила дальше магазина или аптеки, но сейчас уже освоилась. И даже когда пары проходят в корпусе, находящемся в другом конце города, я не теряюсь и спокойно могу туда добраться без посторонней помощи, - говорит Нора. – Вообще, самое трудное для меня было, конечно, именно изучение русского языка. Когда я только начала заниматься в подготовительной группе, я не понимала ни слова по-русски. Я даже переживала, что никогда не смогу выучить даже самое простое – но ничего, прошел год и я довольно сносно на нем говорю. Сейчас самое главное – это постоянная языковая практика. Хотя на парах еще сложно на слух усваивать материал, думаю, что общение с русскоговорящими студентами быстро поможет мне выучить язык. А в свободное время предпочитаю выспаться или приготовить какой-нибудь национальный деликатес, а потом угощать им своих новых друзей.

Холода и снег оказались непривычными для теплолюбивых студентов

ЛЮДИ В БАШКИРИИ – ОТКРЫТЫЕ И ДРУЖЕЛЮБНЫЕ

Как признаются студенты, больше всего в Башкирии им не хватает общения с семьей и друзьями. Уже почти год домочадцев и приятелей они видят на фотографиях в интернете, а общение, в основном, происходит через мессенджеры. Звонить – дорого, что уж говорить о перелетах, ведь билеты на самолет стоят огромных денег. Поэтому Нора и Саи Гома пытаются обзавестись новыми друзьями среди сокурсников и соседей по общежитию.

- Когда мы учились на подготовительном отделении, то общались только с такими же иностранцами, как и мы, - рассказывает Саи Гома. - Сейчас со мной на одном курсе учатся китаец и афганистанец, остальные – русскоговорящие студенты. Я уже подружился со всеми своими одногруппниками, они очень открытые и дружелюбные. Поначалу, конечно, немного сторонились меня, присматривались, а потом оказались весьма любознательными – и дружба завязалась.

- Есть, конечно, и те, кто просто обходит нас стороной, - добавляет Нора. – Но таких мало. Главное, что нас никто не обижает – за этим строго следят коменданты и наши кураторы. Со мной на факультете, например, учатся еще три студента из африканских стран. Мы стараемся держаться вместе: часто собираемся на кухне, готовим свои национальные блюда, поем песни и просто разговариваем.

ОСТАЛИСЬ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

- В рамках обучения для иностранных студентов организуется большая экскурсионная программа. Кураторы проводят развлекательные мероприятия. Например, на новый год устраивалась большая вечеринка – каждый студент приносил свою национальную еду и рассказывал о своей культуре. На Татьянин день мы устраивали костюмированную вечеринку в честь студентов. Каждые две недели у них запланированы экскурсии – мы посещаем театры и кино, музеи и парки. На 9 мая мы ходили смотреть военный парад и шествие «Бессмертного полка». Все остались под огромным впечатлением, добавляет Гульдар Макаренко, начальник подготовительного отделения для иностранных граждан.

Нора приехала в Башкирию, чтобы выучиться на экономиста - по примеру президента Кот-д'Ивуара

А еще зарубежным студентам предоставляется уникальная возможность побывать не только в крупных городах, но и в деревнях и селах Башкирии, где они знакомятся с местным бытом и культурой. Например, в селе Кульчума, что в Ермекеевском районе республики, есть база от университета, где студенты проходят языковую практику, а также отдыхают на свежем воздухе, играют в футбол и волейбол, устраивают соревнования, танцуют и поют.

- Башкирия меня очень радует. Конечно, мне не хватает моей семьи и друзей, не хватает теплого моря и солнца, привычной еды, но я действительно рад, что я учусь именно здесь. Кто знает, возможно, после окончания университета я останусь здесь жить и работать, - признается Саи Гома Диоманде.