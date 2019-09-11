2019-09-11T12:59:20+03:00
Общество

Основы финансовой грамотности: как жить на зарплату, а не выживать

Деньги – основа нашей жизни, каждый день мы совершаем различные финансовые операции: от покупки хлеба до уплаты налогов.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Однако не все знают, как правильно распорядиться своими средствами, и ситуация «дожить до зарплаты» становится частотной. Заполнением таких «пробелов» и занимается финансовая грамотность, которая подсказывает, на что нужно брать кредит и как планировать семейный и собственный бюджеты. Ответы на эти и другие вопросы можно получить, посетив первый Региональный финансовый фестиваль, который состоится 26 октября в конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

В рамках события запланированы мастер-классы и квесты, которые в игровой форме обучат детей контролю над своими доходами и расходами. Для взрослых откроют консультации по вопросам оплаты ЖКХ и налогов с возможностью получить бесплатную юридическую помощь по предпринимательству.

Ответы на вопросы можно получить и по телефону горячей линии Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей: 8(347)218-09-78.

ВИКТОРИНА на знание вашИх прав*

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Какой закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита физическому лицу?

2. Применяются ли положения Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353 – ФЗ «О потребительском кредите» при оформлении ипотеки?

3. В какой день проводится День финансиста в России?

4. В какой день в Республике Башкортостан пройдет финансовый фестиваль?

5. В который раз будет проведен финансовый фестиваль?

Ответы на вопросы прошлого тура*

1. Да.

2. Нет.

3. Да.

4. 1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

5. Если недостатки услуг не устранены исполнителем, обнаружен существенный недостаток услуги или иные существенные отступления от условий договора.

Победители викторины «Знаете ли вы свои права?» № 4 («КП» № 91 от 20.08.2019).

1. Алексеева И. В. 2. Ахунянова Р. Ф. 3. Шарапов Р. Р.

*Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Парламентарии Башкирии увеличат бюджет республики на 8 млрд рублей
Жители Башкирии нашли бутылку с клятвой советских выпускников – записка пролежала в земле 33 года
Поиски пропавшей жительницы Уфы закончились трагедией
Радий Хабиров намерен посетить каждый двор и подъезд в Башкирии
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
МЧС предупреждает о заморозках на территории Башкирии
В Башкирии зарегистрировали 191 брак с несовершеннолетними
Частью Уфы станет поселок, которого нет на карте
Девочка из Башкирии, рассказавшая о том, что ее год насиловал отчим, жалеет о своем поступке
До городского чемпионата «Карапузы, на старт!» остались считанные дни
Стали известны подробности смертельной аварии, в которую попал экс-мэр города Башкирии
В Уфе водителей маршруток научат безопасному вождению
«А зачем с намордником?»: жителей Башкирии пугает бойцовская собака
В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины
Под Уфой приставы приостановили работу станции сотовой связи
Кандидат в главы Башкирии от КПРФ заявил, что не признает итогов выборов главы республики
Депутаты Курултая согласуют кандидата на пост главы прокуратуры Башкирии
Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей