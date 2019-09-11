Основы финансовой грамотности: как жить на зарплату, а не выживать

Однако не все знают, как правильно распорядиться своими средствами, и ситуация «дожить до зарплаты» становится частотной. Заполнением таких «пробелов» и занимается финансовая грамотность, которая подсказывает, на что нужно брать кредит и как планировать семейный и собственный бюджеты. Ответы на эти и другие вопросы можно получить, посетив первый Региональный финансовый фестиваль, который состоится 26 октября в конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

В рамках события запланированы мастер-классы и квесты, которые в игровой форме обучат детей контролю над своими доходами и расходами. Для взрослых откроют консультации по вопросам оплаты ЖКХ и налогов с возможностью получить бесплатную юридическую помощь по предпринимательству.

Ответы на вопросы можно получить и по телефону горячей линии Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей: 8(347)218-09-78.

ВИКТОРИНА на знание вашИх прав*

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Какой закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита физическому лицу?

2. Применяются ли положения Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353 – ФЗ «О потребительском кредите» при оформлении ипотеки?

3. В какой день проводится День финансиста в России?

4. В какой день в Республике Башкортостан пройдет финансовый фестиваль?

5. В который раз будет проведен финансовый фестиваль?

Ответы на вопросы прошлого тура*

1. Да.

2. Нет.

3. Да.

4. 1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

5. Если недостатки услуг не устранены исполнителем, обнаружен существенный недостаток услуги или иные существенные отступления от условий договора.

Победители викторины «Знаете ли вы свои права?» № 4 («КП» № 91 от 20.08.2019).

1. Алексеева И. В. 2. Ахунянова Р. Ф. 3. Шарапов Р. Р.

*Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.