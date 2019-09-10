Не лихачить и не делать селфи за рулем: Водителей маршруток в Башкортостане научат безопасному вождению

Водителей маршрутных такси в Башкортостане ждут несколько дней напряженных тренировок. Шоферов обучат навыкам безопасного вождения, а также расскажут о правилах оказания первой помощи, которые помогут спасти жизни пострадавшим в ДТП до приезда медиков.

Башкортостан стал стартовым регионом шестого сезона проекта «Академия безопасного вождения Ford», который уже несколько лет реализует Ford Motor Company Fund в партнерстве с экспертным центром «Движение без опасности». В этом году академия проводит курс бесплатных занятий для водителей легкого коммерческого транспорта. Занятия пройдут в Уфе с 13 по 15 сентября: несколько часов теории, а затем — практические занятия по специально разработанной методике.

В печальной статистике дорожных происшествий Башкортостан занимает лидирующие позиции: в 2018 году регион занял четвертое место в России по числу погибших в ДТП. При этом число аварий с участием автобусов в республике, по данным ГИБДД, выросло на 5%. В прошлом году по местным дорогам ездили более 2000 коммерческих машин. С мая этого года в Башкортостане стартовала программа модернизации системы общественных городских перевозок, которая еще больше увеличит это число. Именно поэтому так важно, чтобы водители маршрутных такси знали, как избежать аварийных ситуаций на дорогах, умели быстро реагировать в случае опасности и смогли оказать первую помощь. Тренинги «Академии безопасного вождения Ford» как раз и научат их основам безопасного вождения.

Проводить занятия будет команда экспертов и тренеров, уже завоевавших репутацию признанных специалистов в сфере транспортной безопасности в России и в мире. Среди них - наставник тренеров по контраварийной подготовке и защитному вождению автомобиля Владимир Бахарев (он - разработчик учебных программ для социальных проектов, признанных «Лучшими социальными проектами России»). Еще один эксперт - Алексей Шмаков – обучает защитному вождению по американской программе Green Cross. К проекту также присоединился Олег Шатов, тележурналист и тренер по безопасному вождению.

Обучение водителей маршрутных такси будет проходить в три этапа. Для начала шоферы вместе с экспертами отработают технику торможения, затем - экстренное маневрирование, и, наконец, научатся проходить «слепые зоны» и маневрировать в ограниченном пространстве. Курс предусматривает отработку упражнений на скорость реакции, технику экстренного торможения, контроль слепых зон и многое другое.

Обучающий проект «Академия безопасного вождения Ford» реализуется в России с 2014 года. Ford Motor Company Fund запустил его совместно с экспертным центром «Движение без опасности» в рамках глобальной социальной программы «Ford Driving Skills for Life». За годы сотрудничества эксперты провели тренинги в 17 регионах России: навыкам безопасного вождения на них научились более 8 тысяч человек.

КСТАТИ

Ох уж эти соцсети

Проект «Ford Driving Skills for Life» - это международная программа, которую Ford Motor Company Fund разработал и запустил в разных странах мира для снижения аварийности на дорогах. В США она стартовала в 2003 году, с 2013 года проект появился в Европе, а в 2014 году — и в России. За 14 лет обучение в программе бесплатно прошли более 1 млн водителей из разных стран. За эти годы к традиционным рискам, связанным с превышением скорости на дороге и ездой в нетрезвом виде, добавились и новые — связанные с современными технологиями. Помимо навыков безопасного вождения водителям теперь преподают и другие: например, рассказывают о том, как опасно делать селфи за рулем или отвлекаться во время вождения на соцсети и сообщения в чатах.