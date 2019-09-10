В Башкирии меняется силовой блок: прокуратуру и следком возглавят выходцы из Сибири

Как будет обновляться правительство Башкирии, мы узнаем лишь после вступления в должность избранного главы региона, которое состоится 19 сентября. А пока федеральные власти приняли решение о назначении новых глав двух ведомств – регионального управления следкома и республиканской прокуратуры. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗ СИБИРИ

На днях стало известно, что управление СКР по Башкирии возглавил Денис Чернятьев. С 2013 года и до недавнего времени он возглавлял следком по Челябинской области. Указ о его назначении еще 7 сентября подписал президент России.

О новом главе башкирского следкома известно, что он родился в 1974 году в Тюмени. После окончания Уральской юридической академии начал карьеру в органах прокуратуры Тюменской области. В сентябре 2007 года его назначили первым заместителем руководителя следкома по Тюменской области. В этой должности он пробыл до 2011 года, когда возглавил СКР по Курганской области. В конце 2013 года перебрался в Челябинск, где стал руководителем областного следкома.

Ранее Денис Чернятьев возглавлял управление СКР по Челябинской области

Ранее обязанности руководителя башкирского следкома исполнял Валерий Липский. Его перевели в Уфу из подмосковных Мытищ в начале 2019 года. Еще чуть раньше, в 2007 – 2016 годах он работал начальником городского отдела СКР по Истре. По данным того же «КоммерсантЪ-Уфа», он продолжит работу в качестве заместителя «главного сыщика» по Башкирии.

НОВЫЙ ПРОКУРОР

В прокуратуре Башкирии также ожидается смена руководства. На смену Андрею Назарову придет Владимир Ведерников. Его кандидатуру должны будут утвердить депутаты Курултая уже 19 сентября.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. После окончания Томского госуниверситета начал карьеру в органах прокуратуры Томской области. До 2000 года работал у себя на родине, а затем перебрался в Москву. До 2005 года он работал помощником и старшим помощником прокурора в Центральном округе столицы. После небольшого перерыва на работу в аппарате Госдумы, Владимир Ведерников вернулся в московскую прокуратуру. С 2012 года он стал заместителем прокурора Москвы.

Зампрокурора Москвы Владимир Ведерников станет новым главой надзорного ведомства в Башкирии

КТО КУДА УШЕЛ

В июне 2017 года руководитель следственного комитета по Башкирии Григорий Житенев покинул свой пост и с тех пор ведомство по очереди возглавляли Юрий Русанов и Валерий Липский. Оба работали с приставкой и.о., но «главными сыщиками» так и не стали. Русанов теперь работает замруководителя следкома по Якутии, а Липский станет замом у нового главы башкирского регионального управления СКР Дениса Чернятьева.

Андрей Назаров был назначен прокурором Башкирии на пятилетний срок еще в 2013 году. По его истечении он перебрался в Курганскую область – местный парламент утвердил его кандидатуру на пост областного прокурора в июне этого года.