2019-09-10T16:12:53+03:00
Общество

В Башкирии меняется силовой блок: прокуратуру и следком возглавят выходцы из Сибири

Их назначение состоится уже в ближайшее время
Павел КРАЙНОВ
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В ближайшее время Башкирия обретет своего прокурора и главного следователяВ ближайшее время Башкирия обретет своего прокурора и главного следователяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как будет обновляться правительство Башкирии, мы узнаем лишь после вступления в должность избранного главы региона, которое состоится 19 сентября. А пока федеральные власти приняли решение о назначении новых глав двух ведомств – регионального управления следкома и республиканской прокуратуры. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗ СИБИРИ

На днях стало известно, что управление СКР по Башкирии возглавил Денис Чернятьев. С 2013 года и до недавнего времени он возглавлял следком по Челябинской области. Указ о его назначении еще 7 сентября подписал президент России.

О новом главе башкирского следкома известно, что он родился в 1974 году в Тюмени. После окончания Уральской юридической академии начал карьеру в органах прокуратуры Тюменской области. В сентябре 2007 года его назначили первым заместителем руководителя следкома по Тюменской области. В этой должности он пробыл до 2011 года, когда возглавил СКР по Курганской области. В конце 2013 года перебрался в Челябинск, где стал руководителем областного следкома.

Ранее Денис Чернятьев возглавлял управление СКР по Челябинской области

Ранее Денис Чернятьев возглавлял управление СКР по Челябинской области

Ранее обязанности руководителя башкирского следкома исполнял Валерий Липский. Его перевели в Уфу из подмосковных Мытищ в начале 2019 года. Еще чуть раньше, в 2007 – 2016 годах он работал начальником городского отдела СКР по Истре. По данным того же «КоммерсантЪ-Уфа», он продолжит работу в качестве заместителя «главного сыщика» по Башкирии.

НОВЫЙ ПРОКУРОР

В прокуратуре Башкирии также ожидается смена руководства. На смену Андрею Назарову придет Владимир Ведерников. Его кандидатуру должны будут утвердить депутаты Курултая уже 19 сентября.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. После окончания Томского госуниверситета начал карьеру в органах прокуратуры Томской области. До 2000 года работал у себя на родине, а затем перебрался в Москву. До 2005 года он работал помощником и старшим помощником прокурора в Центральном округе столицы. После небольшого перерыва на работу в аппарате Госдумы, Владимир Ведерников вернулся в московскую прокуратуру. С 2012 года он стал заместителем прокурора Москвы.

Зампрокурора Москвы Владимир Ведерников станет новым главой надзорного ведомства в Башкирии

Зампрокурора Москвы Владимир Ведерников станет новым главой надзорного ведомства в Башкирии

КТО КУДА УШЕЛ

В июне 2017 года руководитель следственного комитета по Башкирии Григорий Житенев покинул свой пост и с тех пор ведомство по очереди возглавляли Юрий Русанов и Валерий Липский. Оба работали с приставкой и.о., но «главными сыщиками» так и не стали. Русанов теперь работает замруководителя следкома по Якутии, а Липский станет замом у нового главы башкирского регионального управления СКР Дениса Чернятьева.

Андрей Назаров был назначен прокурором Башкирии на пятилетний срок еще в 2013 году. По его истечении он перебрался в Курганскую область – местный парламент утвердил его кандидатуру на пост областного прокурора в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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