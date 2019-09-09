2019-09-09T15:08:48+03:00
Общество

«Спасал, как будто родную дочь»: житель Башкирии вытащил из воды утопающую девочку

Мужчина признается, что спасти ребенка – задача любого отца
Яна БАЗЕКИНА
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Житель спас из воды маленькую девочкуЖитель спас из воды маленькую девочку
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Эта удивительная история произошла еще в начале августа: уроженец села Лагерево, а ныне житель Малояза Ильвир Гирфанов, рискуя собственной жизнью, вытащил из воды утопающую девочку. В тот день мужчина отдыхал на берегу реки Юрюзань, когда заметил в воде трех купающихся девочек. Еще секунда – и на поверхности реки остались только две детские головки. Ни раздумывая ни секунды, мужчина бросился в воду, ведь медлить было нельзя, и спас ребенка!

- В тот день я поехал на заготовку леса в район деревни Кусеево Салаватского района, - рассказывает Ильвир Гирфанов в беседе с газетой «На земле Салавата». – После решил отдохнуть и искупаться в речке. Смотрю, рядом плавают три девочки – лет по шесть-семь им. А потом одна из них резко ушла под воду. Ну, я в чем и был – бросился за ней. Спасал, как будто родную дочь. Я ведь и сам отец, дома растет дочь- четвероклассница. Я просто не мог поступить иначе.

В реке мужчина буквально на ощупь ухватил ребенка за ногу – малышку уже относило сильным течением, и вытащил на берег. Девочка уже была почти без сознания, поэтому Ильвиру пришлось ее хорошенько встряхнуть, чтобы вода вышла из легких. Когда малышка пришла в себя, она бросилась бежать, и спаситель даже не успел спросить ее имени.

- В воде потерял свой сотовый и банковские карты, но ничего. Главное, что девочка жива, - смеется герой.

Сам Ильвир Гирфанов - многодетный счастливый отец: у него уже есть взрослый сын, а также дома подрастают красавица-дочка и двое мальчишек-сорванцов. Мужчина занимается обработкой леса, живет скромно и искренне считает, что на его месте так поступил бы любой мужчина, у которого есть дети.

О самой истории спасения стало известно совершенно случайно. На берегу реки отдыхали двое мужчин из Челябинской области – они-то и познакомились с Ильвиром, а потом рассказали о его героическом поступке в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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