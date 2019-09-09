Радий Хабиров одержал победу на выборах главы Башкирии

В минувшее воскресенье, 8 сентября, жители Башкирии выбирали нового главу республики. В предвыборной гонке участвовали восемь кандидатов, выдвинутых от политических партий. Второй тур не понадобился – действующий руководитель региона по итогам голосования набрал 82,02% голосов избирателей.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ

Выборы главы Башкирии, на которые по данным Центризбиркома республики было потрачено около 500 млн рублей, прошли, в основном, спокойно. Серьезных нарушений наблюдатели не выявили. Самым громким стал случай на избирательном участке в Орджоникидзевском районе Уфы. По информации движения «Голос», там был зафиксирован вброс бюллетеней. Это заметили наблюдатели, после чего урну опечатали.

Также в Уфе перед самым открытием избирательного участка в Ленинском районе выяснилось, что неизвестные перерезали телефонный кабель. Это обнаружили члены участковой избирательной комиссии, которые пришли на рабочие места. О неполадке стало известно около 6 часов утра, но члены комиссии быстро сориентировались и устранили неполадки. В итоге участок заработал в обычном режиме и открылся в 7 часов утра.

Еще один странный случай произошел в селе Турбаслы, что в Иглинском районе Башкирии. Там на избирательном участке в сельском доме культуры неизвестный нажал на кнопку пожарной сирены. В результате всех членов комиссии и избирателей эвакуировали. По прибытию экстренных служб стало ясно, что тревога была ложной.

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По данным Центризбиркома Башкирии, всего на избирательные участки в Единый день голосования пришли 71,83%. В абсолютных цифрах это около 2,1 млн человек.

Что касается нарушений, то, по заверениям наблюдателей, они не смогли существенно повлиять на итоговые цифры.

Данные ЦИК РФ на утро 9 сентябряФото: Валерия Любина

- Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много, но они не носят принципиального характера. Мне понравилась активность избирателей, например, даже в Уфе официальная явка составила 59%, - заявил прибывший накануне в Уфу председатель Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов.

По итогам голосования действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей. Второе место с 6,89% голосов занял выдвинутый от КПРФ Юнир Кутлугужин, третье – выдвиженец от ЛДПР Иван Сухарев, который набрал 4,53%.

Остальные кандидаты показали следующие результаты: Зульфия Гайсина («Яблоко») – 1,53%; Юрий Игнатьев («Справедливая Россия) – 1,23%; Рафис Кадыров («Патриоты России») – 1,1%; Владимир Барабаш («Гражданская сила») – 0,97% и Владимир Кобзев «Партия пенсионеров за социальную справедливость» - 0,81%.

На избирательный участок глава республики пришел вместе с супругой Каринэ Хабировой

КСТАТИ

Вступление в должность избранного главы Башкирии пройдет 19 сентября. Радий Хабиров принесет присягу народу республики на Конституции и обратится с посланием ко всем жителям региона.

СКАЗАНО

В понедельник, 9 сентября, пока еще врио главы Башкирии Хабиров прокомментировал итоги выборов. На тот момент еще предварительные.

- Явка 71,83%. Это более двух миллионов наших избирателей. Это одна из самых высоких в Российской Федерации. Это важный показатель. Нам это было важно. Весь процесс выборов прошёл в соответствии с действующим законодательством. Сейчас подводятся итоги. За меня отдали свои голоса — около 82%. Это доверие не только мне, нам всем вместе, моей большой управленческой команде. Это большая ответственность. Впереди очень сложная и ответственная работа. Люди нам поверили, оправдать доверие, это тем, чем мы будем заниматься, - заявил Радий Хабиров.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

На следующий день после выборов Радий Хабиров объявил о назначении бизнесмена Андрея Назарова вице-премьером башкирского правительства. Ранее в ряде изданий сообщалось, что он получит кресло премьер-министра.

Андрей Назаров (слева) вошел в состав правительства в первый день после выборов главы Башкирии

Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Имеет ученую степень кандидата политических наук. На сегодняшний день является сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Также Андрей Назаров до своего назначения в башкирское правительство занимался бизнесом.