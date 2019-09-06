«Когда мылась, обнаружила странную шишку»: молодая мать из Башкирии борется с раком груди

Смешные кудряшки и задорная улыбка – глядя на эту цветущую молодую женщину на фотографиях, ни за что не догадаешься, что ее организм точит смертельно опасный недуг. Рак молочной железы – такой диагноз поставили 30-летней Айгуль Зияитдиновой из Учалов в конце 2017 года, и уже два года женщина борется за свою жизнь, в надежде увидеть, как подрастает ее девятилетний сынишка.

Операция, бесконечные химии и лучевые терапии. Казалось бы, врачи использовали все средства, но болезнь не отступает. Айгуль надеется, что ей помогут в других клиниках, но средств на обследование в семье не хватает.

ЧУВСТВОВАЛА СЛАБОСТЬ, СКАКАЛО ДАВЛЕНИЕ

Как признается сама женщина, она никогда раньше не жаловалась на здоровье, даже карточку у терапевта не заводила. Примерно летом 2017 года Айгуль начала замечать, что сильно устает, чувствует себя слабой и разбитой. Часто скакало давление, а анализ крови показывал какое-то воспаление.

- В октябре после работы я пошла в душ (Айгуль работает на местном заводе – ред.), и совершенно случайно нащупала в груди какую-то странную шишку, - вспоминает учалинка. – Рассказала коллеге, она отправила меня к врачу – мол, с таким не шутят.

Терапевт в местной больнице назначил анализы и УЗИ, а обеспокоившись результатами, отправил к хирургу. Айгуль сделали пункцию, по результатам которой поставили онкологию под вопросом и отправили на обследование в Уфу. В онкодиспансере женщине снова сделали пункцию, и тогда впервые прозвучал страшный диагноз – рак молочной железы второй стадии.

- Конечно, был и шок, и страх, и слезы, - признается Айгуль. – Все-таки ребенок еще маленький, что дальше делать – непонятно было. Но моя семья, родные и друзья тогда меня поддержали – спасибо им за это огромное. Я сразу решила – буду бороться до последнего.

Впереди женщину ждет новая операция, но Айгуль терзают сомнения

МЕТАСТАЗЫ ПОРАЗИЛИ КОСТИ И ЛИМФОУЗЛЫ

Сначала Айгуль прошла шесть курсов химиотерапии, а когда опухоль уменьшилась в размере, ее прооперировали, удалив полностью пораженную грудь. После операции назначили лучевую терапию, а потом и вовсе отправили домой, посоветовав каждые три месяца являться на обследования.

- Я только выдохнула спокойно, что самое страшное позади. А в этом году сделали ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию – ред.), и выяснилось, что у меня пошли метастазы, - вздыхает молодая женщина. – Поражены ребра, левая бедренная кость, грудные лимфоузлы, и рак уже не 2, а 3 степени. Я думаю, если бы тогда меня продолжили лечить, такого бы ухудшения удалось избежать.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что опухоль – гормонозависимая, вот только лечение гормонами Айгуль не подошло – открылось кровотечение. Сейчас женщине предлагают сделать еще одну операцию – удалить все женские органы, и потом приступить к гормонотерапии. При этом никаких конкретных прогнозов врачи не дают.

- Мне все советуют, да и сама я об этом всерьез думаю – пройти обследование в Челябинске или в Москве, - признается Айгуль. – Может, врачи выберут другую тактику лечения, и удастся обойтись без операции. Я очень хочу жить, поэтому цепляюсь за каждый шанс. С радостью бы съездила на обследование за границу, но у моей семьи нет таких возможностей.

Сейчас Айгуль чувствует себя неважно – мучают сильная слабость и головокружение, постоянно падает давление. На помощь приходят муж и сын, который старается быть настоящей опорой для своей любимой мамочки.

- Многие не знали о моей болезни два года. Я старалась быть всегда на позитиве и не унывать, всегда улыбалась. Но сейчас я прошу о помощи, потому что очень хочу жить, - признается Айгуль.

Если и вы хотите помочь молодой матери справиться со своим недугом, вы можете помочь семье Зияитдиновых. Карта Сбербанка привязана к номеру 8(960)803-49-91 (получатель Айгуль Салаватовна З.)