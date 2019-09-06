Народный артист России Сергей Ролдугин в Уфе: «Стюарт» немного расклеился после гастролей - пришлось оставить дома

Национальный симфонический оркестр республики в начале сентября традиционно начинает новый концертный сезон, который в этом году открылся уже в 28 раз. В программе концерта была музыка Камиля Сен-Санса и Четвертая симфония Петра Чайковского. Поклонники классической музыки с огромным нетерпением ждали встречи с выдающимися российскими музыкантами - художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским и знаменитым виолончелистом, главой Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным. Несмотря на несколько более дорогие, чем обычно, билеты, свободных мест в зале не было. Интерес публики подогревал тот факт, что казанскому дирижеру прежде в Уфе бывать не доводилось. Хотя он часто выступает с прославленным башкирским басом Ильдаром Абдразаковым - и в России, и за рубежом.

- Недавно мы вместе выступали в Вене - фантастическую, сложнейшую программу «Верди» Ильдарчик предложил сам, - рассказал Александр Сладковский. - А вот с вашим оркестром я никогда не работал - было очень любопытно. Мы репетировали четыре дня, чтобы все собрать и бережно донести до концерта.

Главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Раушан Якупов (в центре) был инициатором сотрудничества с Санкт-Петербургским Домом музыки, который возглавляет Сергей Ролдугин. Слева - директор оркестра Артур НазиуллинФото: Мила КИЯН

А вот солист Сергей Ролдугин приехал в башкирскую столицу не впервые, но посмотреть достопримечательности башкирской столицы музыканту так и не удалось. Перед концертом журналисты поинтересовались у маэстро, было ли у него время погулять по городу.

- Я приехал работать, а не гулять, - парировал музыкант. - Уфа - это не какие-нибудь там задворки, а огромный культурный центр со своими традициями, великолепными профессионалами - и для того, чтобы вечером выступить достойно, нужно сидеть и работать. Хотя репетиция длится два-три часа, музыкант, чтобы достойно выступать, должен всю жизнь заниматься музыкой часов по восемь.

УНИКАЛЬНУЮ ВИОЛОНЧЕЛЬ ПРИШЛОСЬ ОСТАВИТЬ ДОМА

Башкирскому оркестру, с которым Сергею Ролдугину уже приходилось работать, знаменитый виолончелист дал высокую оценку.

- Великолепный оркестр - очень технично, чутко играют ребята, - отметил Ролдугин, выбравший для выступления в Уфе одно из своих любимых произведений – «Концерт для виолончели с оркестром N° 1» Камиля Сен-Санса, а на бис исполнил каталонскую «Песню птиц».

В антракте публика делилась впечатления, восторгаясь уникальным звуком инструмента, на котором играл Ролдугин: «Это же знаменитый «Стюарт». Стоит 12 миллионов долларов!».

Однако самые искушенные меломаны в инструменте уникальную виолончель XVIII века работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари, на которой музыкант играл в Уфе в свой прошлый визит в начале 2018 года, не признали. Даже по цвету виолончели было видно, что это вовсе не «Стюарт». Но, чтобы не было никаких сомнений, репортеры «Комсомолки» решили выяснить все у самого музыканта и заглянули к нему в гримерку после выступления, застав там главного дирижера Национального симфонического оркестра РБ Раушана Якупова, благодаря усилиям которого и началось сотрудничество с Санкт-Петербургским Домом музыки, вылившееся в итоге в популярный цикл концертов «Музыкальная сборная России».

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский рассказал о многолетней дружбе со знаменитым башкирским басом Ильдаром АбдразаковымФото: Мила КИЯН

- Сергей Павлович, извините, что за инструмент, на котором вы играли сегодня? - поинтересовались мы. - А где же ваш «Стюарт»?

- «Стюард» немного расклеился на гастролях, - пояснил маэстро. - Поэтому его пришлось оставить дома. Сегодня я играл на инструменте современного питерского мастера.

Впрочем, уфимская публика и без «Стюарта» аплодировала музыканту стоя, а присутствующая на концерте министр культуры республики Амина Шафикова преподнесла гостям по огромному, роскошному букету цветов, который виолончелист тут же галантно преподнес одной из уфимских скрипачек. Следующий концерт Национальный симфонический оркестр даст уже на следующей неделе - 10 сентября на сцене КГЗ «Башкортостан» он предложит меломанам эксклюзивную программу из цикла «Музыкальная культура Европы», которая целиком составлена из произведений композиторов Британии. Прозвучат: симфоническая поэма «Изабелла» Бриджа, «Четыре морских интермедии» из оперы «Питер Греймс» Бриттена, Сюита из симфонии к кинофильму «Ричард III» Уолтона и «Энигма-вариации» Элгара. За дирижерский пульт в этот вечер встанет главный приглашенный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Дмитрий Крюков.