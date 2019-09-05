«Я тебя никогда не забуду, брат»: в Башкирии в ДТП погиб молодой отец

Смертельное ДТП произошло в ночь на 3 сентября в городе Октябрьский. Около четырех часов утра в районе Садового кольца ВАЗ-2114, ехавший со стороны вокзала, на большой скорости влетел в дерево. Удар пришелся в бок автомобиля, и «четырнадцатая» превратилась в кучу искореженного металла, буквально «обняв» дерево. У водителя просто не было шансов выжить – от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Что стало причиной ДТП – сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. Местные жители выдвигают свои версии: кто-то обвиняет мокрые скользкие дороги, кто-то говорит о бешеной скорости автомобиля, а кто-то подозревает, что мужчина просто находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем, друзья погибшего напрочь отказываются верить в такую версию.

Автомобиль буквально обмотало вокруг дерева; у водителя не было шансов выжить

- Может, он уснул за рулем? Может, человек был на сутках, мало ли какие были обстоятельства? Он был парнем из нашей деревни и это горе не только одной семьи, а нас всех. Мы знаем его только с хорошей стороны, - негодует Галия Г.

ОСТАЛИСЬ ЖЕНА И МАЛЕНЬКИЙ СЫН

Погибшим оказался 28-летний местный житель Айнур С. Родные и близкие отзываются о нем, как о честном и добром человеке, готовом в любой момент прийти на помощь. По некоторым данным, мужчина работал в полиции, в патрульно-постовой службе. В 2017 году Айнур женился, вскоре у пары родился очаровательный сын. В ту роковую ночь, как утверждают знакомые парня, он ехал домой, к семье, поэтому никак не мог быть подвыпившим.

- Мы вместе с ним росли, это прекраснейший человек был, у него жена и маленький сын остались. Не смейте говорить про него плохо. Он непьющий и порядочный человек был. Пусть Айнуру земля будет пухом! – скорбит Венера С.

Самым большим счастьем в жизни Айнура был его сынишка

- Пусть земля тебе будет пухом, я никогда тебя не забуду, брат. Я всегда буду помнить тебя с детства, каким ты есть. Ты всегда останешься в моей памяти, - тоскует брат мужчины Олег Х.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшего Айнура С.