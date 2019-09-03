В Башкирии многодетная семья выживает в съемной «однушке», а матери угрожают забрать детей

Семья Гадельбаевых из небольшого города Баймак вынуждена ютиться в съемной квартире. 37-летняя Линара, ее мать и дети, 15-летняя Эльвина, 12-летний Денис, 11-летняя Регина, 8-летняя Эльмира и 5-летний Эмиль проживают в тесной «однушке». Многодетная семья продала свой старый аварийный дом в рассрочку и осталась без крыши над головой. Мать-одиночка уже несколько лет не может получить жилье, которое ей положено в порядке очереди. Женщину пинают то сюда, то туда – обещают квартиру в ближайшее время, но никаких сдвигов нет. Тем временем органы опеки грозятся отобрать у Линары детей, если у них не появится хорошее жилье.

МУЖ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ

Пять лет назад Линара после расставания с мужем переехала с пятью детьми и матерью в частный дом. Денег у семьи особо не было, поэтому пришлось выбрать старый маленький дом на средства материнского капитала. Зато все свое – и огород под рукой, и кур можно содержать. Но счастье оказалось недолгим, и домик стал разваливаться на глазах.

- Дом стал аварийным. Два раза у нас чуть пожар не произошел из-за проводки в нем, еле спаслись. Мы решили оттуда съехать, пока на нас крыша не обрушилась. Продали его в рассрочку за копейки, на эти деньги ничего и не купишь, - говорит Линара. – Денег особо нет, пришлось съехать в съемную квартиру, платим за нее 6000 рублей в месяц. Деньги вроде небольшие, но по карману очень бьет.

Средняя дочь Линары участвует в конкурсах красоты

Больше 10 назад Линара встала в очередь на улучшение жилищных условий, затем уже на получение нового жилья. Несколько лет назад Гадельбаевым выдали сертификат на получение жилья вне очереди, но дело так и стоит на месте. Семье также обещали предоставить маневренное жилье до наступления холодов, сделать временную прописку матери и детям. А три года назад и вовсе уверили – получите трехкомнатную квартиру, как и положено, но потом снова разговор замяли.

В съемной квартире детям едва хватает места для сна. Четверо старших ходят в школу – им всем нужно рабочее место дома, чтобы делать уроки. Линара находится в тяжелой ситуации уже последние несколько лет. С ее слов, бывший муж не принимает участия в жизни детей.

- Обещал к 1 сентября детей в школу собрать, канцтовары купить, помочь деньгами, но это так и осталось обещанием, - говорит Линара.

«ЗАБЕРЕМ У ТЕБЯ ДЕТЕЙ»

Все семь человек живут на пенсию бабушки и небольшую зарплату Линары. Детские пособия женщина не получала из-за отсутствия прописки. В данный момент их на полгода временно прописали знакомые в деревне, чтобы она снова могла получать детские деньги.

В администрации района не горят желанием ускорить процесс получения жилья Гадельбаевым, а наоборот, угрожают.

- В августе, пока у меня дети были в лагере, сказали мне, мол, если до 15-го числа ты не переселишь их в нормальное жилье и не сделаешь им прописку, органы опеки заберут у тебя детей, - восклицает женщина.

Несмотря на все трудности, дети Линары всегда сыты, одеты и обуты. Дочери и сыновья получают должностной уход, бывают в лагерях, девочки-красавицы даже участвуют в конкурсах красоты. Линара не сдается, надеется на лучший исход и благодарит свою маму за поддержку и помощь.

Напомним, что «Комсомолка» уже не в первый раз рассказывает о людях с детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Совсем недавно был рассказ о детях Оксаны Волковой, которые остались одни в старом полуразвалившемся доме. Семья вот-вот должна была получить жилье, но слетела с очереди из-за смерти матери, и дети едва не оказались на улице, но опеку над ними оформила тетя несовершеннолетних.