Министр здравоохранения спас жизнь пенсионеру, которому стало плохо во время уфимского марафона

В уфимском марафоне, который состоялся 1 сентября, едва не произошла трагедия. Во время мероприятия одному из пожилых бегунов стало плохо.

Мужчина упал на землю, вокруг собрались неравнодушные очевидцы, прибежали медики. Бегуну нужно было срочно оказать первую помощь. Внезапно среди медиков и участников марафона появился Максим Забелин, который сам только что пробежал дистанцию.

И.о.министра здравоохранения Башкирии решил сам оказать помощь дедушке и начал делать ему непрямой массаж сердца. Только благодаря этому мужчину удалось привести в сознание. После медики забрали 67-летнего активиста в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчина проходит амбулаторное лечение.

Как рассказали организаторы, мужчина решил преодолеть двухкилометровую дистанцию. Свою цель он выполнил – плохо ему стало после финиша. Со слов очевидцев, он схватился за сердце и упал.

БЕЖАЛИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Уфа бурно встретила ежегодный марафон – в этом году его пробежали 5000 человек. Среди них люди из 30 стран и 220 городов мира.

Любители здорового образа жизни могли пробежать пять дистанций на выбор: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км. Каждый участник марафона получил в стартовом пакете футболку, а на финише – уникальную медаль.

Уфимский международный марафон входит в десятку крупнейших марафонов России и Топ-100 брендов Башкирии. Его проведение способствует вовлечениюуфимцев в занятия спортом, развитию физкультуры и любительского спорта. Также он помогает привлекать туристов из других регионов страны. В марафоне моглипоучаствовать спортсмены всех возрастов - среди участников забегов были и совсем юные бегуны, и марафонцы преклонного возраста.