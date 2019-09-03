Проезжающий мимо водитель в Уфе спас семью из горящей машины

Самоотверженность и мгновенная реакция Раиля Атимбетова спасли жизни четырех человек, которые 30 августа оказались в горящем автомобиле на автодороге Уфа-Оренбург. Семья с шестилетним ребенком в тот день ехала в такси. 19-летний таксист на «Ниссане», желая проскочить на моргающий зеленый свет, столкнулся с кроссовером «Киа». От удара первую иномарку, полную людей, выбросило в кювет, где она загорелась. Все бы могло закончиться трагично, если рядом не оказался герой.

ПОТЕРЯЛ СВОИ КЛЮЧИ, СПАСАЯ ЛЮДЕЙ

В тот день Раиль ехал по своим делам, как вдруг шедшая перед ним иномарка на его глазах столкнулась со встречной машиной и вылетела с дороги. Уже через мгновение «Ниссан» загорелся.

Раиль тут же ударил по тормозам, выскочил из автомобиля и бросился к загоревшейся машине. Он в считанные мгновения вытащил пострадавших пассажиров и водителя из автомобиля, погасив на них пламя. Среди пассажиров оказалась также шестилетняя девочка. К счастью, малышка не получила серьезных травм.

Медики отметили, что,если бы не Раиль, который вовремя успел вытащить людей из горящей машины, их вряд ли удалось спасти. Даже считанные секунды в пожаре обернулись для них ожогами. К счастью, не фатальными. Сейчас все спасенные получают лечение в больнице.

Раиль так торопился помочь пострадавшим, что даже потерял в суматохе ключи от своей машины. Скромный герой не хотел огласки, но очевидцы аварии все же сфотографировали его и выложили в социальных сетях снимок, подписав, как «Герои нашего времени».

По факту аварии сейчас начато разбирательство. Помимо людей из «Ниссана» в ней пострадали также люди, находившиеся в «Киа» - сам водитель и его 50-летняя пассажирка.