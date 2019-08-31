«Положила и укрыла, сказала, что все будет хорошо»: мать из Башкирии рассказала, как прятала тело сына
Появилось видео следственного эксперимента с матерью двоих детей, убившего своего сына. На видео мать рассказывает и показывает, как убила своего годовалого ребенка Тимура Хабирова и закопала у себя на участке.
На видео видно, что Юлия Хабирова очень нервничает, переживает и плачет, у женщины нервно трясутся руки.
В руках у нее – кукла, на которой она показывает, как совершила преступление.
Женщина удушила ребенка, находясь дома, веревкой, затем завернула в одеяло и, говоря ему – «Все будет хорошо», вынесла во двор.
Здесь она положила его на землю, стала причитать, а потом хоронить в заранее выкопанную яму глубиной 50 сантиметров.
Первые снимки с места ЧП, когда нашли тело Тимура Хабирова
- Я положила его, укрыла его, все время говорила, что все будет хорошо, - плачет на видео Юлия Хабиров.
Женщина говорит, что сделала это, чтобы малыш не был голодным и не плакал. Судя по всему, она склоняется к тому, что у нее не было денег, чтобы прокормить сына, и она пошла на крайние меры.
Напомним, история с убийством ребенка прогремело на всю Башкирию 31 августа ночью. Годовалый Тимур Хабиров был найден удушенным и закопанным на участке собственной матери.
Юлия утверждает, что убила ребенка, потому что его нечем было кормить
С ним жестоко расправилась мама Юлия. Поначалу она пыталась инсценировать похищение ребенка – женщина заявила о пропаже сына в полицию 29 августа и сообщила, что он пропал из своей кроватки. Только через двое сутки поисков она созналась в содеянном. Сейчас она задержана.
В Республике Башкортостан по подозрению в убийстве ребенка задержана его мать.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении годовалого ребенка (п. в ч. 2 ст.105 УК РФ) по подозрению в совершении убийства задержана его мать. Как сообщалось ранее, 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа 2019 года у себя в частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение своего годовалого сына. По данному факту органами СУ СК России по Республике Башкортостан незамедлительно возбуждено уголовное дело. Осуществлялись массированные поисковые мероприятия, координируемые следственной группой органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан во взаимодействии с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также местные жители. Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождение тела ребенка. Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU