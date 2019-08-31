2019-08-31T16:09:48+03:00
Происшествия

«Положила и укрыла, сказала, что все будет хорошо»: мать из Башкирии рассказала, как прятала тело сына

Юлия Хабирова говорит, что сделала это, чтобы ребенок не голодал [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Женщина показывает, как прятала тело ребенка. Фото: скриншот видеоЖенщина показывает, как прятала тело ребенка. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Появилось видео следственного эксперимента с матерью двоих детей, убившего своего сына. На видео мать рассказывает и показывает, как убила своего годовалого ребенка Тимура Хабирова и закопала у себя на участке.

На видео видно, что Юлия Хабирова очень нервничает, переживает и плачет, у женщины нервно трясутся руки.

В руках у нее – кукла, на которой она показывает, как совершила преступление.

Женщина удушила ребенка, находясь дома, веревкой, затем завернула в одеяло и, говоря ему – «Все будет хорошо», вынесла во двор.

Здесь она положила его на землю, стала причитать, а потом хоронить в заранее выкопанную яму глубиной 50 сантиметров.

Первые снимки с места ЧП, когда нашли тело Тимура Хабирова

Первые снимки с места ЧП, когда нашли тело Тимура Хабирова

- Я положила его, укрыла его, все время говорила, что все будет хорошо, - плачет на видео Юлия Хабиров.

Женщина говорит, что сделала это, чтобы малыш не был голодным и не плакал. Судя по всему, она склоняется к тому, что у нее не было денег, чтобы прокормить сына, и она пошла на крайние меры.

Напомним, история с убийством ребенка прогремело на всю Башкирию 31 августа ночью. Годовалый Тимур Хабиров был найден удушенным и закопанным на участке собственной матери.

Юлия утверждает, что убила ребенка, потому что его нечем было кормить

Юлия утверждает, что убила ребенка, потому что его нечем было кормить

С ним жестоко расправилась мама Юлия. Поначалу она пыталась инсценировать похищение ребенка – женщина заявила о пропаже сына в полицию 29 августа и сообщила, что он пропал из своей кроватки. Только через двое сутки поисков она созналась в содеянном. Сейчас она задержана.

В Республике Башкортостан по подозрению в убийстве ребенка задержана его мать.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении годовалого ребенка (п. в ч. 2 ст.105 УК РФ) по подозрению в совершении убийства задержана его мать. Как сообщалось ранее, 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа 2019 года у себя в частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение своего годовалого сына. По данному факту органами СУ СК России по Республике Башкортостан незамедлительно возбуждено уголовное дело. Осуществлялись массированные поисковые мероприятия, координируемые следственной группой органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан во взаимодействии с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также местные жители. Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождение тела ребенка. Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан
Какой будет погода в Башкирии завтра, 1 сентября
Убитого в Башкирии годовалого Тимура Хабирова хладнокровно удушили веревкой
Стало известно, какое наказание грозит матери, убившего своего годовалого малыша в Башкирии
Башкирия получила 180 новых автобусов
Мать двоих детей в Башкирии задушила годовалого сына из-за голода
«Прости нас, взрослых»: Башкирия скорбит по убитому годовалому младенцу
Подробности аварии под Уфой, где от столкновения загорелась иномарка
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
«Мать показала, где лежит его тело»: пропавшего в Башкирии малыша нашли
Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией
В Уфе завтра пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе продлили арест политику Айрату Дильмухаметову
Житель Башкирии рискуя жизнью вытащил из горящей машины семью с маленьким ребенком
Более пяти тысяч спортсменов примут участие в Уфимском марафоне
В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант
Житель Башкирии хладнокровно убил свою жену
«Как в мавзолее стоят кишкоманы!»: жители Башкирии устроили давку у ресторана
В Уфе погибла девушка, упав с многоэтажки
В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны
БСТ обновляется: главный телеканал республики готовится к новому сезону!
МЧС Башкирии объявило очередное предупреждение – на этот раз из-за заморозков
В Уфе без вести пропала молодая девушка
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы назвала себя музыкантом