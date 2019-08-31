«Положила и укрыла, сказала, что все будет хорошо»: мать из Башкирии рассказала, как прятала тело сына

Появилось видео следственного эксперимента с матерью двоих детей, убившего своего сына. На видео мать рассказывает и показывает, как убила своего годовалого ребенка Тимура Хабирова и закопала у себя на участке.

На видео видно, что Юлия Хабирова очень нервничает, переживает и плачет, у женщины нервно трясутся руки.

В руках у нее – кукла, на которой она показывает, как совершила преступление.

Женщина удушила ребенка, находясь дома, веревкой, затем завернула в одеяло и, говоря ему – «Все будет хорошо», вынесла во двор.

Здесь она положила его на землю, стала причитать, а потом хоронить в заранее выкопанную яму глубиной 50 сантиметров.

Первые снимки с места ЧП, когда нашли тело Тимура Хабирова

- Я положила его, укрыла его, все время говорила, что все будет хорошо, - плачет на видео Юлия Хабиров.

Женщина говорит, что сделала это, чтобы малыш не был голодным и не плакал. Судя по всему, она склоняется к тому, что у нее не было денег, чтобы прокормить сына, и она пошла на крайние меры.

Напомним, история с убийством ребенка прогремело на всю Башкирию 31 августа ночью. Годовалый Тимур Хабиров был найден удушенным и закопанным на участке собственной матери.

Юлия утверждает, что убила ребенка, потому что его нечем было кормить

С ним жестоко расправилась мама Юлия. Поначалу она пыталась инсценировать похищение ребенка – женщина заявила о пропаже сына в полицию 29 августа и сообщила, что он пропал из своей кроватки. Только через двое сутки поисков она созналась в содеянном. Сейчас она задержана.