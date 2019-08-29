Уфимцев покорил отзывчивый водитель автобуса

Каких только историй про водителей уфимского транспорта не наслушаешься от горожан. В большинстве своем они не слишком позитивные: кто-то ехал с водителем, который всю дорогу смолил, другой отчаянно нарушал правила дорожного движения, третий хамил всем подряд.

Но бывают и противоположные примеры, когда водители ведут себя неожиданно человечно. Один из таких добродушных шоферов, как выяснилось, работает в «Башавтотрансе».

«Таких один на миллион»

На днях в уфимских пабликах появился необычный пост – благодарность водителю городского автобуса за его доброжелательность. По словам автора, мужчина выходил на остановках из кабины и помогал мамам с колясками подняться в автобус. К посту прилагался и снимок героя, где он с улыбкой машет из кабины фотографу.

- Очень приветливый и дружелюбный! – гласила подпись к фото.

На каком маршруте работает отзывчивый водитель, автор не уточнил.

Пост собрал множество позитивных комментариев. «Очень круто, что люди замечают такие поступки! Плохое пишут все, кому не лень, а слова благодарности сейчас редко встретишь! Прекрасный водитель!» - отмечают одни пользователи. «И самому полезно, весь день сидеть-то позвоночник с ума сойдет, а так размялся!» - замечают другие.

Однако нашлись и те, кто альтруизма водителя не оценил, мол, пассажирам приходилось на каждой остановке дожидаться, пока он всем поможет и вернется в кабину. Тем не менее недовольные оказались в меньшинстве, а большая часть горожан согласилась, что поездка с таким шофером – хорошее начало рабочего дня.

Стоило бы поучиться

Однако не все водители так отзывчивы, как наш герой. Гораздо чаще мы слышим примеры нелицеприятного поведения работников общественного транспорта. Один из последних – история инвалида по зрению из Уфы Ксении Минелбаевой. Девушку выставили из автобуса, потому что она зашла в салон с собакой-поводырем. Владельцу маршрута пришлось потом приносить уфимке извинения и устраивать для шоферов «дополнительный инструктаж».