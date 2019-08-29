Фильм, завоевавший Гран-при фестиваля «Серебряный Акбузат», был снят всего за месяц

В башкирской столице подвели итоги IV Международного кинофестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Церемонии награждения участников прошла в День российского кино в конгресс-холле «Торатау», которой предшествовало дефиле по традиционной красной дорожке участников и звездных гостей фестиваля - знаменитого польского режиссера Кшиштофа Занусси, звезду турецкого сериала «Великолепный век» Селима Байрактара, российских актеров Владимира Вдовиченкова, Александра Головина, ведущей церемонии Анастасии Макеевой, Сергея Шакурова, возглавившего жюри. Членам фестивального жюри пришлось очень нелегко - за три дня они отсмотрели около пятидесяти картин, в том числе восемь башкирских - и несколько из них по итогам голосования получили заслуженные награды. Так картина молодого уфимского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» стала победителем в номинации «Национальное и этническое кино» как лучший полнометражный игровой фильм. Кстати, до «Серебряного Акбузата» фильм уфимца уже получил профессиональную премию «Блокбастер» как самый кассовый фильм ограниченного проката. Получая награду, Айнур Аскаров анонсировал и свою новую работу - фильм по повести Мустая Карима «Таганок», премьера которого будет приурочена к 100-летию народного поэта Башкирии.

- Это будет «бомба»! - пообещал режиссер. - Ждать премьеры осталось совсем недолго.

Фильм уфимского режиссера Аскара Айнурова "Из Уфы с любовью" признан лучшим полнометражным игровым фильмом в номинации "Национальное и этническое кино"Фото: Мила КИЯН

Еще несколько башкирских авторов были удостоены призов - статуэтку «Серебряного Акбузата» за лучший документальный фильм в номинации «Национальное и этническое кино» получила картина «О чем грустит наш дом» Кирстен Гайнет, специальный приз Союза кинематографистов Башкортостана имени Гильвана Амирова получил оператор Рафаил Сарваев за работу над картиной «Внеклассный урок», а режиссеры Руслан Юртаев, Роман Пожидаев и актриса Нурия Ирсаева были удостоены наград от Всемирного курултая башкир.

- У нас было много наград различных международных и всероссийских фестивалей, но дороже признания у себя дома ничего нет, - прокомментировал награду Руслан Юртаев.

Специальный приз имени основателя киностудии «Башкортостан» Амира Абдразакова, который вручил сын режиссера Аскар Абдразаков, отправится в Индонезию - его получил Хагунг Брамантио за фильм «Султан Агунг». Спецприз супруги врио главы РБ Каринэ Хабировой достался казахским авторам картины «Девушка и море» - Азижану Заирову и Мухамеду Мамырбекову.

Знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси - один из почетных гостей фестиваляФото: Мила КИЯН

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - РЕЖИССЕРУ-ДЕБЮТАНТУ

Кроме серебряных статуэток на фестивале были и другие Акбузаты - нефтяник Марсель Шайдуллин изобразил крылатого коня на холсте, использую вместо красок «черное золото» и вручил необычную картину казахскому режиссеру Рустэму Абдрашову, автору фильма «Казахское ханство. Золотой трон», а известный башкирский миниатюрист Салават Фидан - украсил символом фестиваля гриф обычного карандаша - его из рук автора получил Кван Сун Мо из Южной Кореи за картину «Кошачий полдень». Главная награда фестиваля - Гран-при досталась режиссеру из Республики Саха-Якутия Любови Борисовой, представшей картину «Надо мною солнце не садится».

- Полное единогласие, никаких вопросов насчет главного приза, - заметил Сергей Шакуров, вручая Любови Борисовой статуэтку крылатого коня и сертификат на один миллион рублей.

- У меня трясутся колени - и я не знаю, что сказать, - призналась победительница. - Все эти дни происходило какое-то чудо. В «Родине» не прекращалось общение со зрителями. Столько знакомств - со всеми успели поделиться настроением. Спасибо за любовь, Уфа!

Кроме Гран-при картина «Надо мною солнце не садится» была названа лучшим полнометражным фильмом в номинации «Социальное и мотивационное кино», так что режиссер из Якутии поднималась на сцену несколько раз. Трудно представить, но картина, которая до Уфы уже успела засветиться на нескольких престижных кинофестивалях, в том числе на 41-ом Московском международном кинофестивале, где была удостоена Приза зрительских симпатий, была снята в рекордно короткие сроки - всего за один месяц.

Народный артист России Сергей Шакуров, возглавивший жюри кинофестиваля увез из Уфы огромный бочонок медаФото: Мила КИЯН

Любовь Борисова выступила также и сценаристом фильма-победителя. Журналистам она рассказала, что по специальном она экономист, но с 2011 года занимается кино. На ее счету уже больше двадцати фильмов, где она работала в качестве ассистента, помощника режиссера, исполнительного продюсера, сценариста, но в качестве режиссера-постановщика выступила впервые.

Успех картине «Надо мною солнце не садится» обеспечили искренность и простота, с которой автор рассказывает историю двух абсолютно разных людей - старика-якута, много лет назад потерявшего дочь и доживающего свой век на безлюдном острове в море Лаптевых, и молодого парня, не представляющего жизни без смартфонов и соцсетей, который приезжает на остров подзаработать. Месяц, который дед и парень проведут вместе на острове изменит обоих героев: старик обретет покой, а молодой человек научится ценить жизнь, ведь в финале ему придется хоронить своего новообретенного друга. Несмотря на драматичный финал, в картине много комических моментов и смотрится он, что называется, на одном дыхании и равнодушными он не оставил никого - ни зрителей, ни жюри.

- С такой командой я бы с удовольствием поработал еще, - сказал в заключении председатель жюри Сергей Шакуров, который, кстати, тоже не остался без награды - ему вручили огромный бочонок знаменитого башкирского меда, получив который 77-летний народный артист на радостях перевернулся через голову, продемонстрировав акробатический трюк «колесо».