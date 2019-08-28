«Я словно оказалась дома»: студентка из Чехии поделилась впечатлениями от посещения Башкирии

Удивительно, но с каждым годом в Башкирию все больше и больше приезжает иностранных студентов. Ведущие республиканские вузы давно уже ввели в практику подготовительные языковые курсы русского языка, после которых иностранцы могут учиться на кафедрах среди русскоговорящих студентов, не испытывая проблем с коммуникацией.

34-летняя Либуше Клангова из Чехии – уже давно не просто обычная студентка, она сама преподает в университете русский и английский языки. В Уфу Либуше приехала, чтобы подтянуть свой уровень владения языком, овладеть новыми методиками преподавания, а также познакомиться поближе с историей и культурой Башкирии, о которой раньше читала только в путеводителях.

ИЗУЧАЛА КУЛЬТУРУ И БЫТ ПО ПУТЕВОДИТЕЛЯМ

- Я родом из города Брно, это второй по величине город в Чешской республике после столицы Праги, - рассказывает Либуше. – У себя на родине я преподаю в университете имени Томаша Масарика русский и английский язык студентам.

Впервые красоту и богатство русского языка Либуше открыла для себя еще в 2004 году, когда в школе ввели факультативные занятия. Девочка сразу вспомнила напутствие отца, который не раз говорил, что русский язык обязательно пригодится в жизни.

- Хотя русский язык очень похож на чешский, в нем есть много подводных камней – у нас разные окончания в падежах и спряжениях, а также есть слова, которые, хоть и звучат одинаково, означают совершенно разные вещи. Например, «красный» в переводе с чешского значит «красивый», а «блеск» - это «молния», - улыбается Либуше. – Но все равно, русский выучить гораздо проще, чем китайскую грамоту. Меня пока выдает только акцент.

Фото: личный архив героини публикации

Впервые в Россию Либуше приехала в 2006 году и настолько прониклась красотой и гостеприимством страны, что старалась выбираться сюда при каждом удобном случае.

- До этого я всегда приезжала в Москву или в Санкт-Петербург, а когда в этом году снова выбирала университет и услышала необычное название города «Уфа», сразу решила – нужно ехать сюда, - признается иностранка. – Когда мой приезд согласовали с Башкирским государственным университетом, я сразу начала изучать историю, культуру и быт Башкирии по путеводителям. Отмечала на карте те места, которые обязательно стоит посетить, выписывала названия национальных блюд, которые нужно попробовать.

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»

Либуше признается, что первое впечатление об Уфе превзошло все ее ожидания – настолько чистый и ухоженный город. Девушке даже показалось, что она снова вернулась в родную Чехию.

- У вас чудесные зеленые парки, красивые скульптуры и фонтаны. Очень похоже на Брно и Минск, только Уфа размером больше. Пока я ехала в общежитие, с удовольствием разглядывала улицы, и как только выдалась возможность – сразу же отправилась на прогулку, - делится чешка.

Как признается Либуше, ее любимым местом времяпрепровождения стал знаменитый фонтан «Семь девушек» - сюда она приходит каждый вечер, чтобы почитать книжку, помечтать или просто пообщаться с местными жителями. Часто чешка гуляет и на площади Салавата Юлаева, и в этнопарке «Ватан», потому что там удается по-настоящему проникнуться национальной культурой Башкирии.

Фото: личный архив героини публикации

- В Уфе просто удивительные люди: добрые, отзывчивые, улыбчивые. Иногда меня останавливают, чтобы спросить дорогу. Я пытаюсь по картам в телефоне найти маршрут, меня спрашивают про акцент. А когда узнают, что я приехала из Чехии, радуются, как дети, и устраивают мне собственные импровизированные экскурсии. Показывают на старинные дома, рассказывают, кто из исторических личностей там жил, советуют места, которые обязательно стоит посетить, - смеется иностранка. – Удивительно, но за эти недели, которые я тут пробыла, я не столкнулась ни с одной неприятностью. Мне говорят, что крупно повезло, ведь по вечерам иногда тут бывает небезопасно. А еще все мои новые знакомые стараются накормить меня национальными блюдами. Поскольку я вегетарианка, ваши знаменитые манты и бешбармак мне не удалось попробовать, зато чак-чак и баурсак – да. Баурсак мне понравился особенно, ни на что не похожая сладость.

МЕЧТАЕТ ВЕРНУТЬСЯ В БАШКИРИЮ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ

Поскольку Либуше обожает путешествовать, при любой возможности она старается посетить и другие города и за пределами Башкирии – Магнитогорск, Тюмень, Златоуст, Екатеринбург, Самару и Челябинск. В Башкирии чешка мечтала отправиться на шиханы и в Капову пещеру, но ближайшие туры были расписаны на сентябрь, когда Либуше уже вернется в родную Чехию.

- Мне очень нравится природа в Башкирии. Обожаю смотреть по дороге, как поля и равнины сменяются густыми лесами и горами, а маленькие деревянные домики, словно с картинок в учебниках истории, современными высотками. А еще в Башкирии самые красивые и таинственные пещеры. Я побывала в Ледяной пещере и осталась под впечатлением: снаружи жара, а внутри настоящая ледяная сказка со сталагмитами и сталактитами. Говорят, что лучше приезжать сюда зимой, когда пещера по-настоящему живет и дышит, но даже в августе здесь поразительно красиво.

Фото: личный архив героини публикации

Теперь Либуше мечтает вернуться в Башкирию вместе с мужем – посетить вместе с ним все пещеры и горы, сходить на спектакль в полюбившийся театр оперы и балета и даже попробовать выучить башкирский язык!

- Когда я ехала в Уфу, то думала, что раз здесь суровый климат, то и люди здесь суровые, серьезные, а оказалось все наоборот, - смеется чешка. – Хоть с погодой не очень повезло – холод и дожди, хотя и лето, здесь самые теплые открытые и доброжелательные люди, с которыми я когда-либо встречалась. Красивый город с красивой душой.

С Либуше согласны и многие другие студенты, приезжающие в Уфу для обучения в летней языковой школе при БашГУ из стран Латинской Америки, Африки, СНГ, ближнего зарубежья и Европы. И хотя многие потом уезжают из республики, чтобы обучаться в других крупных университетах, многие с теплом вспоминают Башкирский государственный университет и даже называют его альма-матер.