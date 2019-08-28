Судебные приставы Башкирии рассказали, как ведомство помогает собрать детей в школу

На днях в уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» пришел заместитель главного судебного пристава Башкирии Рамиль Садыков. Он рассказал об одном из самых сложных направлений работы ведомства – взыскании алиментов. Особое внимание к этому вопросу обусловлено еще и с тем, что совсем скоро 1 сентября, и тысячи родителей в республике собирают детей в школу. Дело это затратное, а для неполных семей, порой, вовсе не подъемное.

ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ – ЭТО НОРМАЛЬНО

Чтобы помочь родителям из неполных семей подготовить ребенка к началу учебного года, судебные приставы организовали акцию «Собери ребенка в школу!». Проводится она уже не первый год и приносит свои плоды.

- Благодаря этой акции мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме неуплаты алиментов. Мы хотим, чтобы у жителей республики укрепилось мнение, что платить алименты своим детям, помогать им собираться в школу – это нормально, - рассказал Рамиль Садыков.

По его словам, в преддверии 1 сентября сотрудники службы проводят рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. Чтобы ни один ребенок в Башкирии не чувствовал себя обделенным. Ведь ни для кого не секрет, что школьная форма, канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебы вещи стоят недешево.

- В основном, алиментщики у нас в республике нормальные, большинство исправно платят. У некоторых бывают жизненные трудности, или, например, человек в какой-то момент теряет работу. Но, как правило, если родитель адекватный, он все равно стремится помогать своему ребенку. А наша служба уже работает с теми, кто по каким-либо причинам уклоняется от своей священной обязанности, - говорит замруководителя ведомства.

ПРИСТАВЫ ПОШЛИ В НАРОД

Акция «Собери ребенка в школу!» будет проходить до конца августа во всех городах и районах Башкирии. Кроме рейдов по месту жительства «уклонистов», служба судебных приставов проводит и другие мероприятия.

- Например, мы 21-го числа давали консультации в МФЦ по всей республике. Наши сотрудники выходили в народ и общались с людьми на тему алиментов. К ним подходили посетительницы, расспрашивали, как вести себя в той или иной ситуации, как взыскать с бывшего мужа долги по алиментам. Мероприятие пользовалось популярностью, потому что многие просто не знают, что делать и как поступить, а денег на юридическую консультацию у них нет, - рассказал Рамиль Садыков.

В рамках акции сотрудники службы дают консультации не только в МФЦ, но и в местах массового скопления людей: на рынках, вокзалах и даже в аэропорту.

- Подобные акции нужны не для того, чтобы показать, как мы хорошо работаем. Это нужно для того, чтобы в обществе такое поведение, как у злостных неплательщиков алиментов, вызывало порицание. Я считаю, что, если люди везде и повсюду будут говорить «уклонисту»: плохо, что ты не платишь алименты, он будет чувствовать дискомфорт. И это побудит его принимать более активное участие в жизни ребенка, - отмечает пристав.

«УКЛОНИСТОВ» НЕ ТАК МНОГО

По данным ФССП республики в этом году на контроле ведомства находилось около 33 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. При этом постоянно в работе находятся только 20 тысяч – остальные периодически то приходят, то уходят.

- Исходя из этих данных, что мы видим? 20 тысяч исполнительных производств и примерно 2 млн взрослых мужиков в Башкирии. Что это значит? Один процент «уклонистов», а статистика разводов у нас – примерно пятьдесят на пятьдесят, - подчеркнул Рамиль Садыков.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит дважды в год – перед Днем знаний 1 сентября и перед Днем защиты детей 1 июня. Все, кому необходима консультация по вопросам взыскания алиментов, могут обратиться к приставу-исполнителю районного отдела судебных приставов. Приемные часы: вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00.