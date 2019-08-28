«Вырезали опухоль весом с ребенка»: в Башкирии молодая девушка борется с онкологией

16-летняя Лэйла Иргалина из Сибая с детства мечтает стать певицей – девушка грезит о сцене, восторженных поклонниках и букетах цветов. Совсем скоро Лэйла отправится на занятия в колледже искусств, где она занимается академическим вокалом. А пока ее маме остается лишь молиться, чтобы дочь снова не оказалась в больнице, ведь у девушки серьезный диагноз – онкология, и болезнь может перечеркнуть все мечты и планы на жизнь в один день.

НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛАСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

- Лэйла – моя младшая и долгожданная дочь, мое солнышко, моя красавица, - улыбается Альмира Иргалина. – Она необыкновенно тонкий и талантливый человечек, окончила музыкальную школу и сейчас учится на третьем курсе в колледже искусств. Вы бы слышали, как она поет! Еще в садике Лейла начала выступать на сцене, а потом ни одно городское мероприятие или праздник не проходили без ее участия.

Высокая, стройная, темноглазая, с роскошными длинными волосами – экзотическая красавица пользовалась огромной популярностью у одноклассников, но о мальчиках Лэйла и не думала. На первом месте для девушки были учеба и карьера. Мать нарадоваться не могла на свою серьезную и ответственную девочку.

Впервые Альмира решила показать свою дочь врачу в январе этого года: несмотря на свой возраст, у девушки до сих пор не было менструации, лишь странные кровянистые выделения. Врачи в местной поликлинике посоветовали обратиться в Уфу, где Лэйле сделали УЗИ И вынесли вердикт – киста яичника. Девушка прошла множество обследований и анализов, в том числе и генетических. А уже в мае очередное УЗИ показало, что «киста» увеличилась в 2, 5 раза.

- 21 мая мы снова приехали в Уфу за результатами анализов, а уже 22 нас экстренно госпитализировали и прооперировали. Когда вырезали опухоль, она весила 2700 граммов – почти как целый ребенок! – вздыхает мама девушки. – Отправили на гистологию в Москву, пришел результат – онкология. Рак желточного мешочка правого яичника. Конечно, у всех стресс, срывы…

Девушка верит, что обязательно выйдет в устойчивую ремиссию

«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОГУ ПОБЕДИТЬ»

Лэйлу немедленно перевели в онкологическое отделение РДКБ и начали проводить химиотерапию. За три месяца девушка пережила три курса высокодозной «химии», и болезнь замедлилась.

- Когда еще проходили «химию», были сильные «побочки». Вместе с дочерью в отделении мальчик лежал, ему всего 14 лет было – общались они, сдружились. Так вот у него из-за «побочек» ожог слизистой рта был, весь пищевод пострадал – он умер в реанимации. Каждая «химия» - это огромный стресс и страх для ребенка: выживет он или нет, - вздыхает Альмира.

Но сама Лэйла сдаваться не собиралась: когда прошел первый шок от неприятного известия девушка прямо заявила матери: «Живут же люди с раком. Я обязательно смогу победить болезнь». И у нее получилось: уровень опухолевых маркеров в крови резко упал, и у врачей появилась надежда на ремиссию.

- На днях мы только вернулись из Уфы, собирался консилиум врачей. Нам сказали, что пока нужно ждать и наблюдаться: болезнь может полностью отступить, и тогда дочь точно выйдет в ремиссию. А может и вернуться, тогда нас ждет очередная операция и «химия». Конечно, мы нервничаем, переживаем, но верим только в лучшее.

Сейчас Лэйла с мамой вернулись в Сибай, где девушка набирается сил после лечения. Совсем скоро она отправится на учебу, пока местные врачи будут постоянно контролировать ее состояние. Если уровень онкомаркеров в крови повысится, нужно будет сразу ехать в Уфу на госпитализацию. Пока же Лэйла принимает лекарства и травы для повышения иммунитета, которые ей выписал врач.

- Она у меня очень впечатлительная девочка, всю чужую боль принимает, как свою собственную. А я боюсь за нее – потому что она моя главная радость в жизни, - признается Альмира.

А еще семье требуется финансовая поддержка, ведь частые поездки в Уфу, обследования и лекарства уже не по карману матери, которая воспитывает и спасает свою девочку в одиночку. Если вы хотите помочь юной певице выздороветь и воплотить свою мечту в жизнь, можете внести свой посильный вклад на карту Сбербанка 5336 6900 8749 4896, которая привязана к номеру 8(960)399-64-08 (получатель Иргалина Альмира Дамировна).