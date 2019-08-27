2019-08-27T12:53:10+03:00
Общество

Власти Башкирии снова заговорили о развитии туризма в регионе

Радий Хабиров высказался, что туризм может приносить хорошие деньги республике, если за него крепко взяться
Эльвина АПАРИНА
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Ежегодно на развитие туризма в регионе выделяются большие суммы, но отдых в Башкирии до сих пор «хромает» и не приносит в бюджет достаточно денег.Ежегодно на развитие туризма в регионе выделяются большие суммы, но отдых в Башкирии до сих пор «хромает» и не приносит в бюджет достаточно денег.
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В начале августа 2019 года власти республики снова заговорили о развитии туризма. На совещании в правительстве чиновники обсудили концепцию его развития: создание уникальных туристических объектов, организацию крупных событийных мероприятий, налаживание системной работы по деловому туризму, формирование современной туристической инфраструктуры и благоприятной среды для гостей региона.Что конкретно будет сделано – пока умалчивается.

Врио главы Башкирии высказался, что данная отрасль может приносить региону хороший доход, поскольку республика обладает уникальным туристическим потенциалом. Однако все остальное, начиная с инфраструктуры, этому не соответствует.

Ежегодно на развитие туризма в регионе выделяются большие суммы, но отдых в Башкирии до сих пор «хромает» и не приносит в бюджет достаточно денег.«Комсомолка» решила напомнить, как именно планировали развивать туризм, и чем это закончилось.

МНОГОМИЛЛИОННАЯ «ТЕРРА БАШКИРИЯ»

Весной 2018 года был создан бренд «Терра Башкирия». Его заказчиком выступил Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму. По некоторым данным, на создание бренда было потрачено 2,7 миллионов рублей.

О создании «Терры» впервые заговорили в 2015 году, когда в Уфе прошли саммиты ШОС и БРИКС. Для гостей со всего света создали всю необходимую инфраструктуру – отели, дороги и конференц-залы. Для самого мероприятия использовали фирменные цвета саммитов, а вот бренды города и республики остались невзрачными.

Именно поэтому первым шагом от властей Башкирии стало создание собственного турбренда – чтобы гости запомнили наш приветливый край. Только вот привычных нашей республике мотивов «курая-кумыса-нефти» в логотипе нет. В основу логотипа легла симметричная и разноцветная геометрическая фигура.

На презентацию бренда приехал сам Рустэм Хамитов. Он высказался, что логотип в первую очередь ориентирован на молодежь – те же арт-объекты в центре города и хэштеги в социальных сетях.

К сожалению, после появления бренда лучше с финансированием не стало.

Мечеть Суфия - очень красивое место в Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Мечеть Суфия - очень красивое место в БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

КУДА ДЕЛАСЬ ЕДИНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ТРОПА?

В июле прошлого года чиновники задумали объединить туристические достопримечательности Башкирии единой пешеходной тропой.Ведущий научный сотрудник Института физики молекул Алексей Лачиновтогда отметил, что подобные тропы есть во многих странах Европы и в США.

Идею поддержали многие, в том числе и Хамитов. Бывший министр туризма Вячеслав Гилязетдинов сообщил, что первый такой маршрут уже на стадии разработки. Речь тогда шла о достопримечательностях Южного Урала. Тропа должна была охватить и северо-восток республики.Власти даже заикнулись, что тропа уже промаркирована примерно наполовину – около 400 километров.

Бывший глава региона поручил немедленно решить все организационные и финансовые вопросы, которые были подняты в ходе заседания. Это и стало итогом совещания – сейчас ни о какой тропе и речи не идет.

Бывалые туристы уже было обрадовались такой новинке: карта достопримечательностей облегчила бы жизнь любителям активного отдыха. Но снова провал.

ЖДАТЬ ЛИ БАШКИРИИ ГЕОПАРКОВ?

Тем временем Янган-тау может стать первым геопарком ЮНЕСКО в России. Присвоить горе такой статус еще в ноябре 2017 года планировал Рустэм Хамитов. В то время комитет по делам ЮНЕСКО даже оформил все необходимые бумаги, подготовил проект и направил его в международную организацию. В феврале 2019 года «Комсомолке» прокомментировали, что готовится техническая документация, и уже в этом году Янган-тау включат в глобальную сеть геопарков.

В конце апреля стало известно, что статус ЮНЕСКО башкирский геопарк может получить в сентябре этого года. Окончательно решение примут по итогам очередной сессии Совета по глобальным геопаркам. Статус присваивают на четыре года, стратегия развития геопарка до 2024 года предусматривает бюджетное финансирование и частные инвестиции.

Все это делается с целью усилить вовлечённость местного населения и предпринимателей в развитие туризма, поскольку для геопарка важна его узнаваемость.

В настоящее время власти республики планируют подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы организовать геопарк и на месте шиханов Торатау и Юрактау.

В мае 2019 года в министерстве туризма и предпринимательства Башкирии состоялась презентация концепции геопарка «Торатау». Разработчиками выступили Анна Носова и Наталья Лукашина, архитекторы территорий из Центра городского развития и экономики культуры МГУ.

Предположительно, парк займет около 3,9 тыс. кв. км территории четырех окружающих районов. Геопарк, как минимум, должен включить в себя эталонный разрез Усолка в Гафурийском районе (объект международного значения на территории санатория «Красноусольск») и шихан Юрактау в Стерлитамакском районе. В парке будет находиться и разработанный шихан Шахтау, карьер которого стал открытой геологической экспозицией.

На все это, конечно, требуются огромное финансирование, грамотный проект и время, но башкирские власти настроены решительно. Провалится проект или реализуется – пока говорить рано.

С шихана Торатау открывается прекрасный вид на башкирскую землю Фото: Рустем АХУНОВ

С шихана Торатау открывается прекрасный вид на башкирскую землюФото: Рустем АХУНОВ

«МРАТКИНО» – КРАСНОГОРСКИМ

Также Хамитов планировал заняться развитием курорта «Мраткино» под Белорецком. Удивительно, но с приходом новой власти в республику тему не замяли, только вот инвестировать деньги в развитие будут далеко не местные предприниматели.

С предложением развивать «Мраткино» как круглогодичный курорт выступила девелоперская группа «Садовое кольцо» Сергея Колунова из Красногорска. Бизнесмен на встрече с Хабировым сообщил, что его компания в течение трех лет готова вложить в «Мраткино» 6 млрд руб. На территории планируется построить новые гостиницы, развивать водные виды спорта, рыбалку, горные велосипеды. «Мраткино» превратится в курорт европейского класса: количество и протяженность трасс планируется увеличить вдвое.

Врио главы республики поручил подготовить пакет необходимых документов для утверждения инвестиционного проекта, а также предусмотреть возможность привлечения федерального финансирования.

ТУРПОТОК РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Несмотря на все имеющиеся проблемы в этой отрасли, туристический поток в республике растет с каждым годом. Желающих посмотреть на невероятные скалы и пещеры не останавливает отсутствие удобств. Кроме того, и жители Башкирии все чаще увлекаются туризмом.

По данным за 2018 год, Башкирию посетили 872 тысячи туристов. Из них 120 тысяч человек отдохнули в природных парках «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслыкуль», «Иремель» и природоохранных зонах, среди которых национальный парк «Башкирия», Башкирский и Южно-Уральский заповедники, «Шульган-Таш».

Цифры за 2018 год на 26% больше, чем за 2017-ый. Два года назад в солнечный регион приехаловсего 652 тысячи человек.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Комментирует амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев:

- Башкирия привлекательна тем, что здесь безопасно: у нас нет штормов, лавин, под каждым кустом не сидит медведь. Сюда приезжают, в основном, новички, подготовленные люди на Урал не приедут. В первую очередь, Южный Урал встречает начинающих туристов, с детьми. Этим людям нужен комфорт, инфраструктура. Им нужна нормальная тропинка на вершину горы, по которой они поднимутся, полюбуются видами и спустятся. Но все наши дороги, на те же самые Иремель, Малиновую гору, Ялангас – это большая грязная тропа, разъезженная автомобилями, квадроциклами. Отсутствие элементарных удобств перекрывает положительные эмоции, полученные в походе. Нужно вкладываться именно в это. Можно исправить имеющиеся тропы или создать новые. Очень нужны указатели, скамеечки для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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