Помог получить сироте квартиру и спортивную форму для детского клуба: за что жители Башкирии благодарят Ивана Сухарева

В приемную депутата Госдумы от Башкирии Ивана Сухарева люди приходят как в последнюю инстанцию. В надежде на помощь, они обращаются к куратору башкирского регионального отделения ЛДПР с самыми различными проблемами: кому начальство зарплату не платит, кто остался без положенной по закону квартиры, а кто и вовсе столкнулся с безразличием чиновников при попытке оформить пенсию.

В этой статье мы расскажем истории реальных людей, которые смогли решить свои вопросы только после обращения к Ивану Сухареву. За что все они говорят ему «Спасибо!».

УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Около года назад в приемную к депутату обратился житель Уфы Алексей Никандров, который проходил службу на границе с Афганистаном еще в далеком 1993 году. По закону ему была положена хоть и не большая, но ежемесячная пенсия. Как участнику боевых действий. Однако долгие годы он вовсе не знал о полагающихся выплатах. А затем столкнулся с полнейшим безразличием чиновников.

- Я неоднократно обращался в наше ФСБ, поскольку я служил на границе, а пограничные войска относятся именно к этому ведомству. Хотел, чтобы мне предоставили удостоверение участника боевых действий. Дело в том, что я служил на границе Таджикистана с Афганистаном с 1993 по 1994 год.

В ответ на все мои обращения мне постоянно отказывали, ссылаясь на документы, по которым я вроде как там и не был. Потом говорили, что я туда прибыл, но обратно не убыл. В общем, волокита обычная, - рассказывает житель Уфы.

По его словам, чтобы доказать свое присутствие в той самой части на 12-й погранзаставе, он даже предоставил фотографии сотрудникам, которые занимались его вопросом. На снимках он вместе с товарищами стоит на печально известной высоте.

- Долгое время никаких подвижек не было. Сам я работаю инструктором по вождению. У нас в коллективе есть преподаватель, который состоит в партии ЛДПР. Он-то и предложил мне обратиться к Ивану Константиновичу. Я написал обращение на имя депутата Госдумы Сухарева, прикрепил все фотографии и документы и стал ждать. Не прошло и месяца, как мне сами пограничники позвонили и пригласили к себе, - говорит Алексей Никандров.

Благодаря вмешательству Ивана Сухарева он менее чем за месяц смог получить удостоверение участника боевых действий. Сейчас мужчина получает пенсию, в которой ему отказывали долгих 25 лет.

О своей службе на таджико-афганской границе он вспоминает неохотно. Все-таки каждый участник подобных событий не любит ворошить прошлое. Но и совсем забывать эту страницу своей биографии он не хочет - из песни слов не выкинешь.

- Самое тяжелое там было - это таскать на вершину горы тяжелые ящики с боеприпасами. А высота там 2200 метров. Когда была плохая погода, туда вообще было не добраться - только на вертолете. Вот такие условия службы, - вспоминает Алексей.

СИРОТА ПОЛУЧИЛА КВАРТИРУ

Несколько лет назад в региональное отделение ЛДПР приехала молодая мама Ольга Евгенова. Жительница села Кудеевка, что в Иглинском районе Башкирии, жаловалась на то, что уже много лет не может получить положенное ей жилье.

- Несколько лет назад я встала на очередь на получение жилья как сирота. Обратилась в администрацию Иглинского района, но там мне сказали, что в бюджете денег нет, поэтому нужно подождать. А потом и вовсе потеряли мое заявление. В 2015 году я обратилась к Ивану Сухареву с просьбой помочь и разобраться в этой ситуации. Он направил депутатский запрос в районную администрацию, и вопрос сдвинулся с мертвой точки, - рассказывает молодая мама.

По ее словам, сразу после подключения к этому делу Ивана Сухарева и его команды ее восстановили в очереди на жилье. Однако через некоторое время ее вопрос вновь «повис» в кабинетах местных чиновников.

- Два года назад мы опять обратились за поддержкой к Ивану Константиновичу. Только после этого прокуратура уже подала в моих интересах в суд, и мы его выиграли. На то, чтобы получить полагающуюся мне по закону жилплощадь ушло еще два долгих года, - рассказывает Ольга Евгенова.

Мама двоих детей уточняет: новую квартиру в Кудеевке она смогла получить только благодаря депутату Госдумы от ЛДПР Ивану Сухареву. До того, как Ольга с семьей смогла заехать в собственную квартиру, ей с мужем и сыновьями приходилось то жить у родственников, то мотаться по съемным квартирам.

- Я бы хотела поблагодарить Ивана Константиновича за то, что с его помощью моя семья, наконец, под собственной крышей. Нам в администрации района практически открытым текстом заявляли, мол, не ждите квартиру. Если бы не он, я бы так и осталась без жилья, - говорит молодая мама.

ПОДДЕРЖКА МАССОВОГО СПОРТА

Следующий герой нашей публикации - заслуженный футбольный тренер Александр Васьков. Вот уже почти полвека он руководит секцией дворового футбола и хоккея. Абсолютно бесплатной секцией - любит уточнять Александр Иванович.

- Сам я начал заниматься в футбольной секции в 1959 году. Тогда наметился спортивный бум, а я как раз жил около стадиона «Строитель». В те годы только стало появляться телевидение, и я, десятилетний мальчишка, с удовольствием смотрел по телевизору игры сборной СССР по футболу. У всех на слуху были такие фамилии, как Хомич, Яшин, Понедельник. Мне же довелось поиграть в 1970-м году против самого Всеволода Боброва. А он ни много ни мало - личность нашего, советского футбола, - вспоминает Александр Васьков.

По его словам, именно благодаря грезам по большому футболу и потрясающему примеру прославленных футболистов, он сначала сам стал играть, а после службы в армии решил связать свою жизнь с тренерской карьерой. Выбор пал на дворовый футбол.

- С тех пор я так и продолжаю заниматься с детишками. Учу уму разуму через спорт. В основном, конечно, тренирую дворовые команды по футболу, но есть у нас в секции и хоккей. С командами подросткового клуба «Юность» мы становились неоднократными чемпионами Башкирии и выигрывали турниры «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», - с гордостью говорит тренер.

Сейчас Александр Иванович работает тренером другого подросткового клуба - «Северный». Долгое время его поддерживал уфимский завод «Синтезспирт». Но времена изменились, и детский массовый спорт практически остался наедине с самим собой. Вот тут и пригодилась помощь собственных воспитанников.

- Сейчас нас поддерживают партия ЛДПР и лично Иван Сухарев. Когда-то он сам занимался спортом, а сейчас помогает мальчишкам и девчонкам найти себя в футболе и хоккее. Мы дружим уже порядка девяти лет, и за это время они оказали нам большую помощь. Иван Константинович постоянно покупает нам хоккейную форму на 25 человек, футбольную форму сразу на несколько возрастов. Уже семь лет у нас в клубе есть команда девчонок, которая успешно выступает на первенстве района и на городском уровне. Редко какой турнир мы не завершаем в призерах, - говорит он.

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОВРЕМЯ

После выхода на пенсию бывший инженер Александр Десяткин решил, что слоняться без дела ему не по душе. Чтобы не сидеть сложа руки, он устроился на стройку неподалеку от дома в микрорайоне Инорс. Но проработав совсем недолго, он обнаружил, что ни ему, ни его товарищам по бригаде не хотят платить.

- Наша бригада строила многоэтажку. Поначалу все было замечательно, платили вовремя и хорошо. Но через пару месяцев руководство сначала сократило нам зарплату почти в два раза, ссылаясь на финансовые проблемы. А потом и вовсе перестали платить. Так продолжалось полгода, - рассказал пенсионер.

Устав от такого отношения, Александр Сергеевич решил взять ситуацию в свои руки. Он обратился в региональные отделения сразу нескольких политический партий, но везде получил от ворот поворот.

- Отчаявшись, я пришел на прием к Ивану Сухареву. Мы с ним поговорили, и я рассказал о нашей ситуации. После этого дело сдвинулось с мертвой точки - к нам на стройку приехали сотрудники прокуратуры. Они обошли весь объект, сделали много замечаний, нашли нарушения, как по технике безопасности, так и в других областях. Тогда хозяева сразу всем выплатили зарплату за все время, - вспоминает Александр Десяткин.

Оплачено зарегистрированным кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан Сухаревым Иваном Константиновичем (ИНН 027719418850) из средств специального избирательного счета № 40810810006009001180 в Дополнительном офисе № 8598/0230 ПАО Сбербанк по адресу: 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 5.