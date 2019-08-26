Звезда сериала «Великолепный век» Селим Байрактар стал самым желанным гостем кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

IV Международный кинофестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» собрал в башкирской столице кинематографистов со всего мира. Жюри возглавил народный артист России Сергей Шакуров, а среди почетных гостей и участников фестиваля и оказалось немало звезд - популярные артисты театра и кино Игорь Петренко, Борис Щербаков, Даниил Спиваковский, народный артист Башкирии, солист Мариинского театра и советник по культуре врио главы РБ Радия Хабирова Аскар Абдразаков, турецкий актер, исполнитель роли главного евнуха гарема хана Сулеймана в популярном историческом телесериале «Великолепный век» Селим Байрактар, который произвел настоящий фурор, мастерски сыграв на открытии фестиваля на кубызе. Но прежде самый знаменитый телеевнух успел пообщаться с поклонниками, раздать автографы и попозировать на камеры:

- Я очень рад возможности побывать в Уфе, тем более на таком важно кинофестивале, как «Серебряный Акбузат», ведь он посвящен этническому и национальному кино. Эти фильмы помогают нам лучше узнать свои корни, понять, кто мы такие и обрести внутреннюю гармонию. Перед поездкой в Уфу я изучал историю башкир, а приехав сюда понял, как у нас все-таки много общего. Я почувствовал себя как дома. У нас общие тюркские корни - и нам обязательно нужно сохранить нашу культуру.

Народный артист России Борис Щербаков приехал в Уфу с супругойФото: Мила КИЯН

Сергей Шакуров, который прилетел в Уфу вместе с супругой, почти с трапа самолета отправился на конкурсные просмотры в кинотеатр «Родина», успев до официального открытия познакомиться с несколькими конкурсными работами.

- Перед нами стояла нелегкая задача - за несколько дней надо было посмотреть около пятидесяти фильмов, - признался председатель жюри кинофестиваля. - У нас, у жюри, есть свой негласный устав, кодекс чести, как присяга у военных или клятва Гиппократа у врачей - смотреть все, судить непредвзято. Я, конечно, нередко бываю в Уфе. В ноябре снова приеду со спектаклем «Вредные привычки», вот и Даня Спиваковский в спектакле этом играет. Женщины, конечно, догадываются, какие вредные привычки есть у мужчин...

Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков прошел по красной дорожке с женой Натальей и дочкой МарианнойФото: Мила КИЯН

Даниил Спиваковский стал ведущим церемонии открытия «Серебряного Акбузата» на пару с башкирской актрисой Риммой Кагармановой, а главным героем вечера стал мифический крылатый конь из башкирского эпоса. Организаторы фестиваля придумали оригинальный ход - на протяжении всего вечера на экране демонстрировался ролик, в котором герои - сначала первобытный человек каменного века, а потом ловкий батыр, пытается поймать сказочного коня. Ролик снимался в самых живописных местах республики - пещере Шульган-Таш, в горах Иремель, Торатау, а все роли исполнял музыкант Загир Зайнетдинов, в финале появившийся на сцене и вместе с барабанщиками порадовал гостей зажигательным шоу.

Член жюри Игорь Петренко рассказал, что попал на фестиваль по личному приглашению врио главы Республики Радия Хабирова.

Члена жюри Игоря Петренко на фестиваль пригласил лично врио главы РБ Радий ХабировФото: Мила КИЯН

- Я хочу сказать спасибо уважаемому Радий Фаритовичу за то, что пригласил меня сюда, - первым делом поблагодарил Игорь Петренко, взяв микрофон. - Он позвонил мне лично еще в начале лета. Дело в том, что мы уже делали с ним социальные проекты в Москве, и я очень уважительно отношусь к этому человеку и с радостью откликнулся на его просьбу. Так что для меня большая честь быть на фестивале и иметь право журить - не хочу говорить судить, а отдавать свое предпочтение какому-то творчеству, тем более, что этот фестиваль популяризирует нравственные и духовные ценности. Это, конечно, очень большая ответственность и спасибо, что доверили. Постараемся, как говорил Сергей Каюмович Шакуров, быть беспристрастными... Раз такой фестиваль существует, значит есть надежда. Дело в том, что многие сегодняшние фестивали, и все нормальные люди это замечают, все больше и больше завоевывает потребительский мир. И многие пафосные, главные фестивали имеют определенное влияние из вне. Но пока существует, казалось бы, провинциальное, не такое, может быть, заметное событие, как фестиваль этнического, нравственного кино, значит есть надежда, что «фантик» не победит. Есть воины света, воины духа - и значит быть добру!