2019-08-26T15:15:52+03:00
Общество

«Я вообще никуда не поеду»: уфимку не впускали в автобус с собакой-поводырем

Водитель общественного транспорта кричал на весь салон, что если собака войдет, он никуда не поедет
Эльвина АПАРИНА
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В день скандала Ксения ехала на ZooВыставку в ВДНХ-Экспо, где проходило благотворительное мероприятие. ФОТО: Клуб владельцев собак-проводников РБ «Актырнак»В день скандала Ксения ехала на ZooВыставку в ВДНХ-Экспо, где проходило благотворительное мероприятие. ФОТО: Клуб владельцев собак-проводников РБ «Актырнак»
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На днях в столице Башкирии произошел вопиющий случай нарушения прав инвалидов. Уфимка Ксения Минелбаева, инвалид по зрению, попыталась сесть в 269-ый автобус вместе с дочерью и собакой-поводырем Дариной. Но вместо спокойного проезда до нужной точки, она получила недовольство и крики со стороны водителя.

- Он так на меня наехал, так наорал. Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник, - рассказывала Ксения журналистам "UfacityNews.ru".

В тот день женщина ехала на ZooВыставку в ВДНХ-Экспо, где проходило благотворительное мероприятие, которое организовал клуб владельцев собак-поводырей, членом которого является и Ксения.

Дебошир утихомирился только после того, как уфимка начала угрожать, что обратится в прокуратуру.

- Пока я не показала ему паспорт Дарины и не сказала, что обращусь по данному поводу в прокуратуру, он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет, - вспоминает женщина.

«ПРИНЕСЛИ ИЗВИНЕНИЯ»

История быстро разлетелась по социальным сетям и вмиг дошла до властей. В тот же день заместитель председателя Госкомтранса Азат Калимуллин прокомментировал инцидент. Чиновник отметил, что с Ксенией переговорили и ситуацию прояснили, а также обещали принять меры.

- Хочется донести до водителей одну простую, но важную мысль - чтобы в своей работе они не только руководствовались должностными инструкциями, но и по-человечески относились к людям, – сказал Азат Калимуллин.

На этой неделе Ксению пообещали пригласитьна заседание рабочей группы при Общественном совете по интересам маломобильных групп граждан, где предложат ей самой войти в Совет.

Владелец маршрута Фанис Батыров уже извинился перед Ксенией, а со своими сотрудниками предприниматель обещал провести дополнительный инструктаж об оказании помощи инвалидам при посадке и высадке из автобуса.

– Не хотелось бы, чтобы поведение отдельно взятых сотрудников бросало тень на транспортную компанию и в целом на организацию перевозок в Уфе, - говорит перевозчик.

В прокуратуре все же решили проверить данную ситуацию. Как сообщили в пресс-службе, они проведут всестороннюю проверку соблюдения законодательства о защите инвалида по зрению и дадут оценку действиям перевозчика.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это не первый случай за последние несколько месяцев, когда слепых не впускают в заведения или транспорт с собаками-поводырями. Так, 11 июня текущего года, с такой проблемой столкнулась Роза Баргусова из Стерлитамака.

Женщину не впустили с собакой в кафе «Большой» с ее золотистым ретривером по кличке Джессика. Администратор общепита заявила, что в их заведение с собаками заходить нельзя и предложила привязать животное на улице. При этом у инвалида по зрению были с собой подтверждающие документы, а сама собака была в наморднике, а на шлейке присутствовала надпись «собака-проводник».

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров:

«Согласно ФЗ №181, человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. Возможен допуск животного на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение. Поэтому, если вас куда-то не впускают с собакой-проводником, нужно обязательно написать заявление в прокуратуру, они проведут проверку и накажут данное лицо. В автобус можно вообще с любой собакой зайти – главное, чтобы та была в наморднике и на поводке. Исключение – метро. Туда впускают только собак, специально обученных правилам поведения в метрополитене.

Что делать, если вас не пускают с собакой-поводырем?

1. Помните, что закон на вашей стороне. Не повышайте голос, спокойно покажите паспорт на собаку-поводыря, пояснив, что вход с ней разрешен. Не забывайте, что в паспорте собаки-поводыря указаны все законы, разрешающий вам доступ в общественные места – укажите на них при необходимости;

2. Держите собаку на коротком поводке и следите за ее поведением, чтобы ваш спутник расположил окружающих к себе;

3. Если вам отказали во входе, не оставайтесь ущемленными в своих правах и обращайтесь в надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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