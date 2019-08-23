В Уфе «Серебряный Акбузат» завершится «Симфонической ночью» и салютом

В субботу, 24 августа, в Уфе стартует кинофестиваль «Серебряный Акбузат», который в этом году планируется провести с особым размахом. Он пройдет в новом формате: кроме национального и этнического добавлены блоки социального и мотивационного кино. «Серебряный Акбузат» также расширил свою географию и стал более представительным по составу приглашенных почетных гостей и членов жюри. Ведущими открытия и закрытия фестиваля станут популярные актеры театра и кино Даниил Спиваковский и Анастасия Макеева.

Открытие «Серебряного Акбузата» состоится 24 августа в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) с торжественного шествия участников по традиционной красной дорожке, которое начнется в 17.30, а сама торжественная церемония открытия, которую бесплатно может посетить любой желающий, состоится в 19.00. В этот же день начнутся показы игровых полнометражных, игровых короткометражных и документальных фильмов в кинотеатре «Родина» (ул. Ленина, 42). Показы будут идти в течении трех дней с 24 по 26 августа в режиме «нон-стоп» - уфимцы и гости города получат возможность посмотреть фильмы со всего мира совершенно бесплатно. Кроме того, в рамках кинофестиваля состоится целый ряд премьер как отечественного, так и зарубежного производства. В конкурсной программе примут участие фильмы из Австралии, Азербайджана, Армении, Индии, Китая, Мьянмы, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Непала, Молдавии, Руанды, Узбекистана, Франции, Южной Кореи.

Россия будет представлена сразу семи картинами из Башкортостана, а также фильмами из Северной Осетии-Алании, Хакасии, Чеченской Республики, Татарстана, Дагестана, Бурятии, Якутии, Самарской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Участники фестиваля будут бороться за Гран-при, денежный эквивалент которого составит миллион рублей. Все победители - режиссеры, сценаристы и операторы также получат статуэтки «Серебряного Акбузата». Кроме основных призов предусмотрено еще несколько специальных, в том числе приз имени основателя киностудии «Башкортостан» Амира Абдразакова, чей 85-летний юбилей отмечался в этом году, который составит восемьдесят пять тысяч рублей. Вручать его из Санкт-Петербурга приедет сын режиссера - народный артист Башкирии, солист «Мариинского театра» Аскар Абдразаков. Еще один спецприз учредила супруга врио главы РБ Каринэ Хабирова. Он также составляет восемьдесят пять тысяч рублей и достанется победителю, представившему лучшую работу в блоке социального и мотивационного кино.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ СО ВСЕГО МИРА И СПЕЦПОКАЗЫ

В качестве почетных гостей в Уфу приедут видные кинематографисты со всего мира: знаменитый польский кинорежиссер и сценарист Кшиштоф Занусси, продюсер Байрам Байраммухамедов из Турции, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Николай Бородачев, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Галина Тихомирова, известный казахский продюсер и актер Арман Асенов, испанская актриса театра и балета Сюзан Мери, народный артист России Борис Щербаков, звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Селим Байрактар, полюбившийся российскому зрителю по роли главного евнуха гарема хана Сулеймана. Расширился и состав жюри, теперь в нем будет не четыре, как в прошлые годы, а восемь экспертов. Председателем жюри станет народный артист России Сергей Шакуров, известная писательница Мона Чобан из Болгарии, сценарист и режиссер сериалов «Глухарь», «Пять минут тишины», «Мама» Гузель Киреева, кинорежиссер, актер театра и кино, звезда советского кинофильма «Спортлото 82» Альгис Арлаускас, популярный российский актер театра Игорь Петренко, уроженка Уфы, московский режиссер-постановщик сериалов «Немного не в себе», «Любить нельзя ненавидеть», фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюза Фархшатова, московский продюсер, режиссер и дизайнер Сергей Шанович. Башкирию будет представлять известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Булат Юсупов.

В рамках фестиваля наряду с конкурсной программой планируются специальные кинопоказы: в кинотеатре «Родина» 24 августа на открытии «Серебряного Акбузата» покажут картину «Первая Республика» Булата Юсупова, а 25 августа – художественный фильм «Казахское царство. Золотой трон». 25 и 26 августа в городском центре «Арт-квадрат» (ул. Чернышевского, 88) будет проходить выставка кинооборудования, 27 августа днем состоится круглый стол с участием гостей фестиваля, а вечером - закрытие кинофестиваля в конгресс-холле «Торатау» (ул. Заки Валиди, 2) и «Симфоночь» в этно-парке «Ватан» (нижняя площадка за конгресс-холлом «Торатау»), где в исполнении Национального симфонического оркестра РБ прозвучит музыка из известных отечественных и зарубежных кинофильмов. В программе фестиваля также творческие встречи и мастер-классы известных деятелей культуры, в том числе с кинорежиссером Кшиштофом Занусси, которая пройдет 27 августа во второй половине дня в «Арт-квадрате». Перед началом «Симфоночи» зрители также смогут пообщаться с турецким актером Селимом Байрактаром прямо на площадке Уфимского амфитеатра. А завершится «Серебряный Акбузат» красочным салютом, который начнется в 22.00 в этно-парке «Ватан».

ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.