«Не хватает манго, бананов и моря»: студент-кубинец о жизни в Уфе

Уфа славится обилием иностранных студентов, они приезжают с разных уголков планеты, чтобы получить образование в лучших университетах республики. Разнообразие национальностей в городе велико, и, помимо китайцев, бразильцев и индонезийцев, здесь учится и кубинская молодежь. 24-летний кубинец Маурисе де Хесус Конде Кортина переехал в Уфу 3 года назад, чтобы поступить в Уфимский государственный нефтяной университет.

– Что вы знали о России перед переездом?

– Что обычно думают… Латиноамериканцы все думали о мафии, о водке, но, если честно, я так не считал, потому что на Кубе целый год мне преподавала русский язык девушка из России. Она говорила, что русские – хороший народ. Я даже знал некоторые традиции, несколько раз готовил борщ и пельмени на Кубе. Еще у нас было что-то типа собраний с украинцами и русскими.

– Каким было первое впечатление о русских людях?

– Русские люди такие же радостные, как и кубинцы. Веселые.

– Ого, обычно все считают иначе, что россияне хмурый и неулыбчивый народ…

– Да, это, наверное, когда зима идет, русские такие. Потом наступает весна, и вы снова веселые (смеётся). Кубинцы тоже так, не знаю почему, но настроение сильно зависит от погоды.

В ГОРОДЕ УЧИТСЯ ОКОЛО 40 КУБИНЦЕВ

– Почему именно Россия? Уфа?

– Это не было моим решением. Компания оплатила мне учебу здесь в Уфимском государственном нефтяном университете, но я всегда хотел в Санкт-Петербург. Я был там этим летом. Великолепно. Я бы остался там жить, но в Уфе тоже неплохо, нормально.

– Как долго вы живете здесь? Быстро ли освоились, завели друзей?

– Я здесь уже три года, перехожу на третий курс. Первый год был очень сложным, но все быстро сдружились, и иностранные студенты, и русские. В республике учится около 40 кубинцев, было еще больше, но в этом году некоторые получили дипломы и уехали обратно на родину.

– Что было самым сложным в адаптации?

– Расстояние, я далеко от семьи. Очень помогало то, что родители поддержали меня в моем решении устроиться в России. Еще очень помогла семья моей подруги, я счастлив, что познакомился с ними. Они великие, они моя семья.

– Вы планируете здесь жить?

– Мне нравится Россия, но у меня есть контракт на работу с кубинской компанией, поэтому мне надо вернуться на родину.

ПОЛЮБИЛ ПЛОВ

– Назовите три главных отличия России от Кубы.

– Погода, еда и музыка.

– Чем отличается музыка?

– Другой ритм, на Кубе она более подвижная, веселая. Что-то близкое к испанской музыке. Но у вас очень красивая классическая музыка. Чайковский там… У нас такого нет. Современную не слушаю, не нравится.

– Какое у вас любимое блюдо здесь?

– Мое любимое – это плов. Лагман тоже люблю, солянку и еще один суп, не могу вспомнить.

– Какие традиции, по вашему мнению, самые странные?

– Купаться зимой (смеётся). Я ходил в прошлом году, люди купались в парке имени Якутова. Еще вы говорите, что свистеть плохо – денег не будет. Это тоже очень странно. И вы не можете вернуться домой, если что-то забыли (смеётся).

– Чего Вам не хватает в России?

– Фруктов, манго там, бананов. Ну и моря не хватает.

– Какие у Вас любимые места в Уфе?

– Любимые места все на природе. В лесу, в горах, в саду у моей подруги. У берега реки Белой или Уфимки.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КУБЫ ИЗ УФЫ

Из Уфы до Острова свободы можно добраться самолетом. К счастью, из башкирской столицы в Гавану есть авиарейсы с пересадкой, их осуществляют несколько авиакомпаний. Стоимость билетов, как и время в полете при этом сильно отличаются.

Самый дешевый билет в один конец в день вылета обойдется уфимцам примерно в 48 тысяч рублей. Время полета в таком случае составит 23 часа 10 минут.

Самый дорогой билет до Гаваны будет стоить порядка 60 тысяч рублей в один конец, а полет продлится один день и еще 12 часов. Самый быстрый рейс из столицы Башкирии длится 22 часа 25 минут.

Зимой самый дешевый билет будет стоит порядка 29 тысяч рублей.