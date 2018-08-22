Тысячи уфимских детей стали ближе к высшим спортивным достижениям

В минувший вторник, 20 августа, состоялось торжественное открытие современной спортивной площадки в детском центре, а по сути лагере «Уфимский Сокол». Главными действующими лицами стали, естественно, сами ребята. Юные воспитанники уфимских спортивных школ по достоинству оценили две баскетбольные, две волейбольные, две гандбольные площадки, поле для минифутбола, воркаут-зону, комплекс для единоборств и художественной гимнастики. Этот праздник был бы невозможен без благотворительной помощи «Башнефти», входящей в состав НК «Роснефть».

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

Детский спортивный лагерь «Уфимский Сокол» находится неподалеку от деревни Турушла, что в Благовещенском районе республики. Ежегодно это живописное место принимает более трех тысяч юных спортсменов, которые представляют все возможные виды спорта. Теперь и без того уникальный детский лагерь станет вторым домом для будущих чемпионов – благодаря новейшему оборудованию дети смогут стать ближе к высшим спортивным достижениям.

Фото: Артур САЛИМОВ

На церемонию открытия спортивной площадки прибыли министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов, вице-мэр Уфы Рустем Газизов, заместитель руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников, а также директор республиканского управления административными зданиями Айгюль Рыжакова. Каждый из почетных гостей поздравил будущих чемпионов с праздником и обратился к ним с напутственным словом. Почти все приглашенные сошлись во мнении, что в таких условиях готовиться к соревнованиям одно удовольствие, а цели нужно ставить самые высокие.

- Дорогие ребята! От компании «Башнефть» я приветствую вас на таком замечательном событии – открытии нового спортивного комплекса. Очень приятно видеть вас, таких здоровых и сильных! Наша компания ежегодно выделяет большие средства на подобные объекты. Одно из приоритетных направлений нашей благотворительной программы – это как раз строительство спортивных сооружений. Реализуется эта программа благодаря соглашению, заключенному между Башкортостаном и компанией «Роснефть». Наша общая задача – чтобы в республике как можно больше детей занимались физической культурой и спортом. И мы надеемся, что, когда вы вернетесь домой, расскажете своим одноклассникам как замечательно провели здесь время. И тогда еще больше молодых людей будут заниматься спортом. Поздравляю вас с этим замечательным событием! Здоровья вам и успехов! – обратился к детям представитель ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников.

Фото: Артур САЛИМОВ

НАВСТРЕЧУ К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Как только завершилась торжественная часть мероприятия, юные спортсмены тут же отправились на саму площадку – кто гонять мяч, кто разминаться, а кто и проводить спарринги. На площадку со своими тренерами вышли воспитанники различных школ боевых искусств. Нам удалось поговорить с одним из будущих чемпионов, 10-летним дзюдоистом Юрой. Он поделился своими впечатлениями о новой спортплощадке и рассказал о далеко идущих планах.

- Я учусь в 110-й школе, занимаюсь дзюдо в клубе «Геркулес». Сюда уже во второй раз приехал, мне тут очень нравится. Со всеми ребятами мы уже давно знакомы, встречаемся на соревнованиях, участвуем в спаррингах. До этого мы тренировались на траве, возле корпуса. Сейчас здесь искусственное покрытие, оно лучше и безопаснее. Я занимаюсь спортом уже два года и в будущем обязательно стану чемпионом мира.

Фото: Артур САЛИМОВ

Пока почетные гости прогуливались по корпусам лагеря и оценивали благоустройство, сделанное за счет благотворительной помощи «Башнефти», спортсмены продолжали тренироваться под чутким руководством тренеров. Как бы то ни было, праздник праздником, а режим нарушать им нельзя. Скоро за их выступлениями, возможно, будет следить вся страна.