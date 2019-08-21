Чистая прибыль «Башнефти» в первом полугодии 2019 года составила 44 млрд рублей

Сегодня, 21 августа, был опубликован промежуточный финансовый отчет ПАО АНК «Башнефть» по итогам первого полугодия 2019 года. Независимые аудиторы изучили деятельность компании по всем направлениям и представили данные по основным финансовым показателям. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года «Башнефти» удалось достичь сильных результатов.

Согласно данным финансовой отчетности, выручка компании за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 9% и составила 424,6 млрд рублей. Такой существенный рост связан, в первую очередь, с синергетическим эффектом вхождения «Башнефти» в «Роснефть». После интеграции в систему НК «Роснефть» башкирские нефтяники добились значительных успехов в коммерческой деятельности, повысили эффективность переработки, улучшили внутригрупповую кооперацию.

РОСТ ВОПРЕКИ

Чистая прибыль ПАО АНК «Башнефть» за шесть месяцев этого года выросла на 6% по сравнению с первым полугодием 2018 и составила 44 млрд рублей. Примечательно, что такого роста удалось добиться вопреки целому ряду факторов, которые негативно сказывались на работе компании. Так, например, во втором квартале 2019 года были временно приостановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба» - продукт оказался загрязнен хлорорганическими соединениями.

Также в этом году на рынке наблюдалось ослабление доллара. Отрицательные разницы в курсах валют оказали негативный эффект на финансовых показателях компании. Однако благодаря эффективному менеджменту и правильно подобранной модели бизнес-стратегии, негативные эффекты удалось свести к минимуму, что и позволило компании в конечном итоге показать рост финансовых показателей.

Стоит отметить, что рост прибыли ПАО АНК «Башнефть» в первом полугодии 2019 года позволит обеспечить стабильные дивиденды акционерам компании, среди которых и Башкирия – республике принадлежит почти 25% акций.

ТОЧКИ РОСТА

Успехи «Башнефти» на финансовом поприще естественно, связаны с результатами основной деятельности – добычей и переработкой нефти. За прошедшие шесть месяцев на объектах компании было добыто 9,3 млн тонн «черного золота». В свою очередь, объемы нефтепереработки составили такую же цифру, что как отметили независимые аудиторы, означает рост по сравнению с прошлым годом на 5,7%. Эксперты подчеркивают, что в целом по стране объемы переработки нефти сокращают, в то время как башкирские нефтяники показывают уверенный рост этого показателя.

Еще один показатель, где «Башнефть» показывает существенный рост – EBITDA. Согласно данным промежуточной финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 10% и составил 89,9млрд рублей.

Отчет аудиторов четко показал финансовую устойчивость и рост всех показателей ПАО АНК «Башнефть» за первые шесть месяцев 2019 года. Как видно, во многих случаях успех компании в той или иной сфере деятельности достигался порой вопреки внешним негативным факторам.