«Молочная страна в Уфе-2019»: программа мероприятий

В Уфе 24 августа пройдет традиционный фестиваль «Молочная страна». Место проведения не изменилось – тысячи горожан соберутся в парке «Ватан» (уфимский амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау»).

Для гостей фестиваля приготовят 12 тонн молока шести видов жирности. Специально к мероприятию выпущена новинка - нефильтрованное молоко. Технология отработана в Германии и перенесена в Стерлитамак, где находится производство.В этом году, со слов организаторов, подготовили самый большой объем молока за все годы проведения праздника. Стаканом полезного напитка угостят каждого гостя. Для посетителей также подготовили молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку. На живую ферму привезут коров, телят, коз и кобыл.

90 % производителей, принимающих участие в фестивале, - это башкирские предприятия и фермеры, ведь одна из задач праздника – поддержать местного производителя и увеличить объемы продаж молочных продуктов.

Помимо игр и конкурсов организаторы придумали и вечернюю программу – уличное кино, где будет представлено20 короткометражных фильмов на социальную тематику. Откроется фестиваль в 10:00, а завершится к 21:00 часам.

В связи с проведением крупного мероприятия будут перекрыты дороги в центре города. С 10:00 часов 22 августа до 20:00 часов 25 августа закроют движение транспорта на улице Заки Валиди на участке от улицы Гафури до улицы Аксакова, а также ограничат движение на парковке перед Конгресс-холлом «Торатау».

Отметим, что в 2018 году на празднике побывало рекордное за последние годы количество гостей — 54 тысячи человек, а также было выпито 55 тысяч приветственных стаканов молока (11 тонн).В России фестиваль молока считается самым большим, в Уфе он проходит с 2011 года.