В июле продажи SKODA AUTO Россия увеличилась на 10,4%

В июле ŠKODA AUTO Россия поставила клиентам 7 307 автомобилей, увеличив продажи на 10,4% (июль 2018 - 6 616 единиц). Самой популярной моделью остается компактный лифтбек RAPID, который приобрели 3 015 клиентов (июль 2018 - 2 779 единиц; +8,5%). Внушительный рост продемонстрировал семейный внедорожник KODIAQ: объем реализации модели достиг 2 333 единиц (июль 2018 - 1 818 единиц; +28,3%). Ключи от ŠKODA OCTAVIA были переданы 1 857 клиентам (июль 2018 - 1 832 единицы; +1,4%).

«Второе полугодие для ŠKODA AUTO Россия началось очень успешно, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель марки ŠKODA в России. – В июле мы передали клиентам 7 307 автомобилей, что выше наших показателей прошлого года на 10%. Положительная динамика говорит об общем успехе нашего модельного ряда на российском рынке. Мы очень признательным нашим клиентам и их семьям за оказанное марке доверие. Я бы также хотел поблагодарить наших партнеров по всей стране за их профессионализм и помощь в достижении высоких результатов продаж».

В июле ŠKODA AUTO Россия реализовала 7 307 автомобилей, что соответствует росту на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июль 2018 - 6 616 единиц). Самой популярной моделью остается компактный лифтбек RAPID, владельцами которого стали 3 015 клиентов – на 8,5% больше, чем в июле прошлого года (июль 2018: 2 779 единиц). Успех модели обеспечивают практичность и рекордная в своем классе вместительность.

Двузначный рост продемонстрировал семейный внедорожник KODIAQ: объем реализации модели достиг 2 333 единиц, что превышает прошлогодний показатель на 28,3% (июль 2018 - 1 818 единиц). Современное оснащение, выдающиеся внедорожные характеристики и опциональный третий ряд сидений делают модель востребованной на российском рынке.

Владельцами модели OCTAVIA в июле стали 1 857 клиентов, что на 1,4% больше, чем в прошлом году (июль 2018 - 1 832 единицы). ŠKODA OCTAVIA, «сердце» чешского бренда, традиционно высоко ценится покупателями за комфорт, надежность и многочисленные решения в духе SIMPLY CLEVER.

Флагман марки, ŠKODA SUPERB, в прошлом месяце приобрели 102 клиента (июль 2018 - 144 единицы). Воплощая ценности чешского бренда, модель отличается премиальным качеством отделочных материалов, выразительным дизайном и высоким уровнем оснащения, которое обычно встречается в автомобилях более высокого класса. В мае этого года на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе состоялась премьера обновленного SUPERB.

Более подробно познакомиться с автомобилями марки ŠKODA, о их наличии, комплектациях, ценах, а также о специальных предложениях, акциях и выгодах Вы можете в салоне официального дилера ŠKODA компании Барс-Авто на Рязанской, 16.

г. Уфа, ул. Рязанская, 16. Тел.(347) 246 52 52.

www.barsavto-ufa.ru, e-mail:info@barsavto-ufa.ru

Мы ВКонтакте

МЫ в Инстаграм