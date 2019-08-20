«Малыши бегают голодные и ободранные»: в Башкирии пытаются спасти детей убитой женщины

Недавно «Комсомолка» публиковала печальную историю про детей, которые после смерти матери Оксаны Волковой остались выживать одни в старом разваливающемся доме в деревне Калинники Бирского района. Напомним, что 42-летнюю многодетную мать безжалостно задушил бывший сожитель Оксаны, а после сбросил тело в овраг, где оно пролежало несколько недель.

Мать мертва, отец – в тюрьме: после таких обстоятельств над тремя несовершеннолетними детьми опеку стала оформлять тетя со стороны матери Татьяна Лаптева. Еще недавно женщина рассказывала, что в данный момент она строит новый дом, в котором хватит места всем, а дети будут окружены заботой и любовью.

Но на деле все оказалось не так радужно. На днях в редакцию пришла женщина, которая приходится близкой родственницей малышам со стороны отца. Она пожаловалась, что над детьми издеваются и морят их голодом, поэтому лучше отправить ребят в детдом, нежели отдавать новым опекунам.

Теперь все дети ютятся в гнилом полуразрушенном доме

«ДЕТИ БЕГАЮТ ГОЛОДНЫЕ И ГРЯЗНЫЕ»

- Этим опекунам нельзя отдавать детей, они им совершенно не нужны, - едва сдерживая слезы, утверждает Татьяна. – Дети бегают по деревне голодные, грязные, попрошайничают, а всем абсолютно на это наплевать.

Татьяна пришла в редакцию «Комсомолки», чтобы добиться справедливости. По словам женщины, после публикаций в СМИ все, включая волонтеров и органы опеки, считают новых опекунов детей едва ли не святыми людьми, а на деле ребятишкам будет гораздо лучше в приюте, чем с такими родственничками.

- Вы приезжайте и посмотрите лично, в каких условиях воспитываются дети, - возмущается женщина. –В жару и в холод в одних стоптанных резиновых сапогах, в драной грязной одежде – без слез и не взглянешь. Кто из родственников со стороны Андрея (отца младших детей Оксаны Волковой и ее убийцы, имя изменено – Прим. Ред.) придет – их гонят с порога. Бабушка, мать Андрея, недавно к ним пришла – яйца да яблоки принесла, так ее выгнали. Мол, нечего, матери убийцы к ним ходить, без нее справимся. А видно, что ребята голодные. Подойдут к опекунше: тетя Таня, мы есть хотим. А их в ответ спать отправляют. Зачем ребят вообще к себе забрали? У них своих трое по двору оборванные беспризорные бегают!

Впрочем, у Татьяны есть своя версия «благородства» родственников: после публикаций в СМИ, что дети убитой Оксаны вынуждены выживать в гнилом полуразрушенном доме, на их беду откликнулись многие неравнодушные люди. Волонтеры помогают продуктами, одеждой и деньгами. Даже нашелся спонсор, который согласился привезти необходимые стройматериалы для ремонта хибары.

- Брат Оксаны и его семья сами имели проблемы с жильем. На материнский капитал они сруб купили, совхоз им участок выделил. И вот задумали они стройматериалы от спонсора на свой дом пустить. А потом, во время очередной попойки и признались: мол, сейчас дом достроим, и ребятишек в детдом и сдадим. Мол, зачем нам лишняя обуза. С утра уже вся деревня знала об их словах, а они ходят, ухмыляются, - с горечью признается Татьяна.

Женщина говорит, что за все это время никто из органов опеки и попечительства так ни разу и не приехал в деревню, чтобы проверить, в каких условиях живут и воспитываются дети. а посмотреть действительно есть на что.

Дети вынуждены спать на голом полу с огромными щелями

- До 12 часов ночи бегают, никто за ними не смотрит. Волонтеры продуктов принесут, так они сами поедят, своих детей накормят, а этим объедки достаются. Пьют там сильно: водкой приторговывают, на выходных гуляют. Брат Оксаны как выпьет, жену гоняет, она из дому убегает. Своих детей поколачивают, про этих ребятишек и говорить нечего – достается им по полной. Брат нигде толком не работает, шабашит изредка на стройках, но разве там денег заработаешь. В деревне вообще работы нет.

Как признается Татьяна, лучшим вариантом для осиротевших ребятишек сейчас станет детский дом. Женщина говорит, что их отец, который сейчас находится в следственном изоляторе, сильно переживает за своих детей и обязательно собирается забрать их к себе, как только освободится из тюрьмы.

- А с нашей стороны ни у кого нет возможности ребят к себе забрать – ни у кого ни жилья нормального, ни работы толковой нет, - вздыхает Татьяна. – Бабушка их грибов-ягод насобирает, возле остановки продаст – гостинец и купит. Я вот поеду в Калинники скоро, помогу хоть младшему в школу собраться.

«ВЫЙДЕТ ИЗ ТЮРЬМЫ И РАЗЫЩЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ»

Как рассказала Татьяна, жизнь Андрея и Оксаны легкой и счастливой не назовешь. Жить они стали вместе семь лет назад, когда женщина с четырьмя детей от предыдущих браков приехала из Якутии.

- Андрей тогда с другой женой жил. Двое детей воспитывали. А Оксана его околдовала будто, хотя и много старше была, увела она его из семьи. Когда Андрей от жены уходил, она как раз третьего должна была родить, но это его не остановило. Говорит, любовь была сильная, - вспоминает его родственница. – Вкалывал днями и ночами, на поле траву косил, пахал. она дома сидела. Он все делал, чтобы дети были сытые-обутые. Даже когда разошлись, он постоянно копеечку им подкидывал, но Оксане мало было, поэтому ругались они часто.

В тот роковой день, как убеждает женщина, Оксана поехала в Уфу не в больницу, а на встречу с новым ухажером, с которым познакомилась в интернете. Мол, кавалер ее на море звал в отпуск, квартирой трехкомнатной в городе хвастался, вот женщина и решила попытать своего счастья.

- Вот Андрей ее на остановке и встретил. Что там произошло – одному богу известно. Свое наказание он понесет, но сейчас речь о детях, которые остались абсолютно никому не нужными, - вздыхает Татьяна. – Я всего лишь хочу донести до всех, кто как-то участвует в судьбе малышей – с новыми опекунами им жизни не будет. Старший-то сын Оксаны уже взрослый, у него своя семья. Свой ребенок недавно родился. Тамаре, старшей дочери, скоро 18 стукнет, тоже своя жизнь уже. А младшие беспризорные остались…

СПЯТ НА ДЫРЯВОМ ПОЛУ БЕЗ МАТРАСА

Не самые лучшие впечатления о семье и быте новых опекунов остались и у волонтеров АНО «Радуга добра», которые после публикаций в СМИ приехали навестить ребятишек.Сказать, что по приезду они были в шоке – ничего не сказать.

- Мы приехали к ним в тот день с дороги, спросили, куда можно сходить в туалет. А у них его нет, понимаете! Они меня проводили на поляну, куда сами ходят. Деньгами мы им не помогали – только одеждой и продуктами. Чтобы привести дом в нормальное состояние, 10 августа привезли немного строительных материалов, - рассказывает волонтер Регина. – Я просто ужаснулась, когда увидела, где они спят. Маленькие говорят мне, а мы вот тут спим. А там просто пол с дырами, матраса нет, они прямо туда ложатся и спят. Стола у них нет, стульев тоже, готовить еду попросту негде. В доме пахнет дихлофосом, мух травят, мышей. Я даже домом не могу это назвать, это избушка. От всего увиденного я отходила неделю! Уверена, что детям лучше будет в детском доме, чем жить в таких условиях. Младшие дети очень хорошие, умные, учатся на одни пятерки, очень жаль их.

Многодетную мать убил ее сожитель из-за алиментов

Также «Комсомолка» связалась и со старшей дочерью Тамарой, чтобы узнать, как они сейчас живут. Девушка ответила, что у нее и у братиков все хорошо, они уже переехали к своей тете Татьяне, которая оформила над ними опеку.

- В том доме мы уже не живем, нас тетя к себе забрала, - говорит Тамара. – Сейчас младших в школу собираем. Денег, конечно, на все не хватает, но часть вещей уже купили.

Напомним, история с убийством матери шестерых детей прогремела на всю Башкирию 22 июля 2019 года. Женщина числилась без вести пропавшей с 7 июля – уехала в город из деревни и не вернулась. Ее тело найдут 22 июля – Оксану убил сожитель и закопал тело в овраге.