Готовимся к дню знаний

Близится сентябрь, а с ним и новый учебный год. Перед родителями школьников встает вопрос сборов и подготовки к занятиям. И помимо закупки канцтоваров и школьной формы, необходимо решить, на какие факультативные занятия отдать ребенка. Сейчас для этого не всегда обязательно посещать сторонние учреждения или репетиторов, потому что практически все школы предлагают всем желающим дополнительные платные услуги.

Нужно понимать, что дополнительные платные услуги, предоставляемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями, рассчитаны в основном на углубленное изучение предметов или на коррекцию знаний отстающих учеников. Спектр направлений, по которым проводятся занятия, определяется компетенцией педагогов и возможностями образовательного учреждения.

Так, в большинстве уфимских школ предоставляются дополнительные занятия по математике, информатике, русскому и английскому языкам. Кроме того, в большинстве школ проводятся платные занятия по подготовке дошкольников.

Однако, есть и выделяющиеся из общего списка дисциплины: театральные студии, занятия по риторике и искусству ораторского выступления, студии швейного дизайна, и другие.

Если родители считают, что их детям необходимо посещать дополнительные занятия, они могут заключить договор со школой. Услуги ни в коем случае не должны навязываться, а должны предоставляться по желанию родителей. Кроме того, нужно обратить внимание, что обязательные часы по предметам, установленные министерством образования, не должны сокращаться.

Если вы столкнулись с проблемами при общении с представителями учебных заведений, то вы можете обратиться в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по телефону горячей линии (347) 218 09 78 по будням с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые трое позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Подлежат ли лицензированию платные образовательные услуги?

2. Может ли образовательное учреждение увеличить стоимость платных образовательных услуг после заключения договора?

3. Может ли образовательное учреждение снизить стоимость платных образовательных услуг после заключения договора?

4. Какие уровни общего образования установлены в Российской Федерации (выбрать правильные):

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование

5. В каких случаях потребитель вправе отказаться от образовательной услуги, оказанной с недостатками?

Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Ответы на вопросы прошлого тура

1. «в»

2. В течение четырнадцати календарных дней со дня заключения договора добровольного страхования

3. В течение 14 календарных дней с даты получения кредита и 30 календарных дней с даты получения целевого кредита.

4. Не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности

5. Да

Победители тура: Шорохов А.В., Гордеева Л.А., Рахматуллина А.Х.