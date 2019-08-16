В Башкирии сотрудники полиции вывели людей из горящего дома

Поздний вечер субботы в Октябрьском. Жильцы дома в 34-м микрорайоне были заняты домашними делами, кто-то уже укладывался спать, кто-то отдыхал перед телевизором и все надеялись хорошенько выспаться. Но случай распорядился иначе. Покой жителей внезапно нарушил едкий дым, который стал расползаться по общему коридору на третьем этаже - в одной из квартир занялось пламя. Растерянные и полусонные люди выскочили из своих комнат и обнаружили, что вся лестничная площадка в густом, непреодолимом дыму. Путь наружу оказался отрезан. Кто-то позвонил 01…

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ

Экипажи пожарной охраны помчались к горящему дому, туда же, на помощь людям, ринулись ближайшие патрули патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Октябрьскому. Прибыв на место, они поняли – в здании находятся люди, которые рискуют погибнуть, надышавшись дымом, нужна массовая эвакуация. Тут-то и подоспели стражи порядка: сержанты полиции Игорь Нестеров, Динара Биккулова и Александр Саитгареев.

- Когда мы подъехали к дому, вокруг уже толпились люди, в основном жильцы первых двух этажей, которые смогли выбраться сами. На месте работали пожарные, - рассказывает Александр Саитгареев. – К нам подошли несколько человек, сказали, что с другой стороны дома люди кричат, зовут на помощь.

Промедление могло стоит людям жизни и стражи порядка поспешили внутрь вместе с пожарными.

- Мы оставили нашу коллегу Динару на входе, чтобы она не впускала людей внутрь, а сами с Игорем Нестеровым пошли в здание. У нас был один противогаз, так что мы возвращались за людьми по очереди. Самая сложная ситуация была на третьем этаже, где и начался пожар, а также на четвертом и пятом – они все были в дыму, - объясняет Александр.

К счастью, вечер субботы многие жители проводили вне дома, так что часть квартир оказалась пустой. Тем не менее, совместными усилиями ребята вывели из дома около двух десятков человек, сначала женщин и детей – затем мужчин.

- Люди, стоявшие на детской площадке, приносили воду и нам, и спасателям, пока мы выводили пострадавших. Это очень помогало. Жители соседних зданий тоже не остались в стороне. Мой знакомый из дома поблизости пришел на звук сирен и вместе с нами и еще двумя жильцами горящего дома поднимался на верхние этажи, искал людей, - воспоминает сотрудник полиции.

Помогали буквально все, кто оказался рядом. В итоге из здания благополучно вывели всех жильцов. Никто из них не получил серьезных травм. Однако и самим спасателям пришлось нелегко.

- Когда я в очередной раз зашел в здание, увидел пожарного. Судя по всему, у него кончился кислород в баллоне, он начал терять сознание. Я подхватил его, помог выбраться на улицу и передал коллегам. Те уложили его и стали оказывать первую помощь, - рассказывает Александр.

Пожар вскоре потушили, горожане смогли вернуться в свои квартиры, а стражи порядка продолжили свою работу по патрулированию улиц.

За три года службы в правоохранительных органах 22-летнему патрульному не раз приходилось спасать людей, так что ни он, ни его коллеги не считают, что совершили что-то исключительное.

- Такие поступки – часть наших трудовых будней, - усмехается Александр.

СПАСИБО, РЕБЯТА

Тем не менее отвага, проявленная сержантами полиции Игорем Нестеровым, Динарой Бикуловой и Александром Саитгареевым на месте ЧП, не осталась незамеченной. Пожарная часть города Октябрьского поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь при спасении граждан.

Начальник пожарной части №38 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» майор внутренней службы Руслан Шарипов направил в адрес начальника городского отдела МВД России благодарственное письмо, где выразил глубокую признательность сотрудникам патрульно-постовой службы за профессионализм и оперативность, проявленные на пожаре.