В Башкирии еще один роддом присоединился к бунтующим салаватским медикам

В Башкирии медики еще одного роддома активно высказали свое недовольство низкими зарплатами и значительными перегрузками на работе. К бунтующим сотрудникам салаватского роддома присоединились медики стерлитамакского родильного дома, функционирующего на базе городской больницы №1.

Как рассказал лидер независимого всероссийского профсоюза «Действие» Андрей Коновал, в минувший четверг, 15 августа, в Стерлитамаке состоялась встреча представителей профсоюза с сотрудниками роддома.

- Как и в Салавате, тут постыдно низкие зарплаты и огромные перегрузки. А одна из причин - до сих пор не подняты оклады на региональном уровне. Хотя это было обещано сделать ещё весной - в том числе и нашим активистам с уфимской скорой. Пора это менять, - заявил Андрей Коновал.

Последствия не заставили себя ждать. Уже на следующий день главврач больницы изъявил желание встретиться с работниками роддома, и теперь все надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что впервые свое недовольство высказали медики роддома в Салавате. После подписания договора концессии, многие из них потеряли положенные льготы и другие "бонусы", а главное, что цифры в зарплатных квитках совершенно не соответствовали действительности. После громкого скандала, произошедшего в марте 2019 года, когда весь интернет облетел ролик, в котором медики смеются над своей зарплатой, концессионеры расторгли договор, и роддом передали в состав городской больницы.

Но и снова медики оказались в щекотливой ситуации, потому что могут потерять стаж, льготы и отпуска. Дело в том, что роддом вошел в структуру городской больницы как вновь созданное обособленное структурное подразделение. Теперь гарантии и компенсационные выплаты за вредность по закону устанавливаются только после того, как оценят условия труда. А это процесс весьма длительный и может занимать до полугода.