2019-08-17T13:30:02+03:00
Общество

В Уфе на четыре дня перекроют дороги в центре города из-за «Молочной страны»

Также по случаю праздника состоится автопробег
Элина Сайфранова
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В Уфе с 10:00 22 августа до 20:00 25 августа будет перекрыта для движения автотранспорт улица Заки Валиди на участке от Гафури до Аксакова, в этот же временной интервал будет закрыта парковка перед конгресс-холлом «Таратау». Об этом на пресс-конференции сообщила начальница управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации Уфы Луиза Макшукова.

Перекрытие связано с подготовкой проведения фестиваля «Молочная страна». Сам фестиваль пройдет 24 августа в парке «Ватан».

- Проводится большая работа для подготовки проведения фестиваля. В частности, мы обеспечиваем мероприятие площадкой, осуществляем техническое подключение различных зон работы фестиваля. Также, идет уборка территории и вывоз мусора, - Луиза Макшукова.

Впервые в этом году, в рамках фестиваля «Молочная страна» Уфу посетят участники VIII автопробега «Дорогу молоку!». Известно, что автопробег проходит с 2012 года и за это время его участники посетили не только 22 региона России, но и Канаду. В этом году автопробег начнется 19 августа и закончится на фестивале «Молочная страна».

- Начинается автопробег с Кировской области, потом мы плавно переезжаем в Удмуртию, но основной упор делаем на Башкирию. Мы посетим крупные предприятия такие как Белебейский и Стерлитамакский молочные комбинаты, - сообщил председатель НО «Молочный Союз Башкортостана» Ильдар Файзуллин.

По данным прошлого года, фестиваль «Молочная страна» посетило более 54 тыс. человек. Также стало известно, что на фестивале было выпито 11 тонн молока, продано 46 тонн сыромолочной продукции, более 4 тонн сливочного масла, 2 тонны твердых сыров и почти 2 тонны мороженого. Таким образом, общая выручка составила более 7 млн рублей, что на 1 млн больше предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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