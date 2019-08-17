2019-08-17T11:26:15+03:00
Общество

«Был смещен копчик, а врач этого и не заметил»: маленькая девочка из Уфы учится жить с серьезной болезнью

Малышке требуется дорогостоящая реабилитация, чтобы научиться ходить
Яна БАЗЕКИНА
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Диана мечтает пойти в обычную школу, но пока занимается с учителями на домуДиана мечтает пойти в обычную школу, но пока занимается с учителями на дому
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Семилетняя Диана Султанова из Уфы бойко рассказывает стихотворения, с легкостью «щелкает» математические задачки и мечтает пойти в обычную школу, но для этого ей нужно научиться главному – ходить без посторонней помощи. Из-за врожденного заболевания ДЦП и добавившейся эпилепсии девочка может передвигаться только на костылях и ходунках, а также держась за руку заботливой мамы. У Дианы есть все шансы пойти самостоятельно, но для этого ей требуются постоянные дорогостоящие реабилитации, курсы массажей и адаптивной физкультуры, но, к сожалению, у семьи Султановых нет такой возможности.

РОДИЛАСЬ СЛАБОЙ И НЕДОНОШЕННОЙ

Диана родилась недоношенной и очень слабой. Врачи выходили малышку, но, когда в год ребенок так и не научился сидеть и ходить, медики стали подозревать детский церебральный паралич. Позже этот диагноз подтвердился, и родители бросили все свои силы, чтобы поставить дочь на ноги.

- А в полтора года мы выяснили, что у дочери смещен копчик и защемлены сразу три позвонка. Удивительно, но никто из ортопедов, осматривавших нас, этого не увидел, - вспоминает мама Дианы Регина. – Как только копчик и позвонки вправили, дочь сразу же села, стала очень подвижной и оживленной.

Упорный труд родителей, ежемесячные курсы массажей и реабилитаций дали свои плоды: уже после первой реабилитации девочка стала самостоятельно сидеть за обеденным столом, ловко управляться с ложкой и наконец смогла наступать на пятки. А самое главное, после долгих ежедневных точечных массажей Диана заговорила, и сразу стало понятно – интеллект у малышки сохранен полностью.

Девочка может пойти самостоятельно, если не будет пропускать реабилитации

Девочка может пойти самостоятельно, если не будет пропускать реабилитации

МЕЧТАЕТ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ, НО ПРИКОВАНА К КОСТЫЛЯМ

Сейчас на первый взгляд Диана не отличается от своих сверстников и растет очень доброй и веселой девочкой с прекрасным воображением и большим открытым сердцем. Девочке очень не хватает общения, но из-за проблем с ходьбой ей сложно играть с ребятами на детской площадке.

Сейчас Диана умеет самостоятельно сидеть, ползать, забираться на диван и кушать без посторонней помощи. Вот только ходить получается лишь на костылях и ходунках, а также держась за чью-то руку. Лестницы, высокие пороги, ступеньки – все это становится для маленькой девочки непреодолимой преградой, а так хочется ходить и познавать этот огромный чудный мир!

А в прошлом году ко всем бедам добавился новый диагноз - структурно- фокальная эпилепсия, из-за которой реабилитации пришлось отложить на несколько месяцев. Лишь спустя год эпилептолог разрешил вновь приступить к занятиям в клиниках и центрах.

- Очень жаль, что мы теряем очень много времени между курсами, так как средств не хватает, расходов очень много. Стараюсь массажировать и заниматься с дочерью дома. Но эти занятия никак не могут заменить лечение в центрах. Там очень высокая интенсивность, - признается мама Дианы. - Нам очень нужны такие занятия как АФК, массажи, гидромассажи и прочие.

На помощь Диане пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети», которые открыли сбор на курс реабилитации в ФОЦ «Эльмар», где успешно занимаются с детками с ДЦП. Стоимость курса составляет 79500 – таких денег в семье, которая каждую копейку вкладывает в восстановление ребенка, уже не осталось.

Если и вы хотите помочь маленькой девочке скорее отбросить костыли и пойти самостоятельно, вы можете зайти на личную страницу Дианы на сайте благотворительного фонда. Там вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты по поступлениям и последние новости об этой удивительной улыбчивой девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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