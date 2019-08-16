Чтобы ученые не уезжали из Уфы, власти Башкирии построят огромный кампус для студентов

Сегодня, 16 августа, в Конгресс-холле «Торатау» прошла презентация грандиозного проекта Научно-образовательного центра, который планируют построить в Уфе. На пресс-завтраке, организованном «КоммерсантЪ-Уфа», присутствовали представители ведущих вузов Башкирии, а также президент Академии наук республики Альфис Гаязов, гендиректор Корпорации развития Раиль Сарбаев и вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова.

ЦЕНТР МИРОВОЙ НАУКИ

Главный вопрос, который обсуждался представителями научного сообщества и региональными чиновниками – планы по созданию в Уфе совершенно нового кампуса для студентов и молодых преподавателей. По мнению большинства присутствующих, именно из-за отсутствия условий для проживания в Уфу не спешат приезжать жить и учиться иностранные студенты.

- На сегодняшний день у нас в республике обучаются 3200 студентов из различных стран мира. К 2024 году мы планируем довести эту цифру до шести тысяч, - заявила вице-премьер Ленара Иванова.

По мнению представителей некоторых вузов, мечты республиканских властей построить в Уфе крупный научный центр разбивались об отсутствие инфраструктуры и достойных условий для работы и жизни. Якобы, именно поэтому снижается количество абитуриентов, в том числе иностранных.

Чтобы создать в башкирской столице научно-образовательный центр мирового уровня, власти подали заявку на грант Президента России и тут же заказали проект студенческого городка.

- В следующем 2020 году мы получим на руки проектно-сметную документацию части проекта. Поскольку он сам по себе огромный, реализовываться он будет по частям. В новый кампус, который будет состоять из комплекса зданий, заселятся студенты. Как таковой научно-образовательный центр уже создан на базе ведущих вузов республики, - подчеркнул гендиректор Корпорации развития Башкирии Раиль Сарбаев.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Предварительная стоимость этого проекта составляет 11 млрд рублей. Львиная доля финансирования придется на федеральный бюджет, часть денег выделят из республиканской казны и часть привлекут в виде частных инвестиций. Согласие на участие в этом проекте уже дали в «Газпром трансгаз Уфа». Намерения компании вложиться в строительство крупного научного центра подтвердил начальник инженерно-технического центра Тагир Бакиев.

В кампусе будут не только общежития для студентов, но и апартаменты для молодых преподавателей, технопарк и все необходимые объекты для досуга.

Руководство Башкирии надеется, что благодаря этому проекту в республику не только начнут прибывать иностранные студенты, но и сами жители Башкирии перестанут уезжать на учебу в другие регионы.

В завершении беседы Раиль Сарбаев заявил, что едва ли не параллельно со строительством кампуса для лучших студентов и светил мировой науки будут строить канатный трамвай.

- Чтобы решить проблему транспортировки людей из этого микрорайона будет запущена линия подвесного трамвая. Проект оценивается в 934 млн рублей. Дорога будет идти от левого берега реки Белая до БашГУ, - рассказал гендиректор Корпорации развития.