2019-08-15T10:58:31+03:00
Происшествия

«Погибшая была на 20 неделе беременности»: подробности аварии в Башкирии, в которой разбилась молодая семья

Одна машина от удара превратилась в груду металла, а вторая и вовсе загорелась
Эльвина АПАРИНА
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Татьяна находилась на 20-ой неделе беременностиТатьяна находилась на 20-ой неделе беременности
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Стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь на 15 августа на улице Блюхера в Белорецке. Как ранее сообщала «Комсомолка», 38-летняя женщина за рулем «Дэу Нексии» при выезде с заправки не уступила дорогу «БМВ» и столкнулась с ним. Известно, что 23-летний водитель, двигавшийся по главной дороге, ехал на очень высокой скорости. Вероятно, женщина ее попросту не увидела. От сильного удара немецкая иномарка загорелась, а «Нексия» превратилась в груду металла.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

На месте ДТП, получив серьезные травмы, скончалась водитель «Нексии». Ее пассажиры, 32-летний муж и 12-летняя дочь, с травмами госпитализированы. Что касается второй иномарки, из нее в больницу увезли 18-летнюю пассажирку.

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшей в аварии оказалась Татьяна А. Вместе с ней машине находились супруг Денис и дочь Светлана. Муж женщины отделался закрытой черепно-мозговой травмой и травмой ноги, Светлана получила переломы конечностей, ударилась головой, девочка сейчас находится в шоковом состоянии.

Погибшая Татьяна находилась на 20-ой неделе беременности. К сожалению, женщина скончалась еще до приезда скорой – травмы оказались сильнее.

Семья Ахмеровых проживала в селе Кага Белорецкого района. Татьяна и Денис поженились весной 2018 года и в этом году ждали пополнения в семье. У погибшей от первого брака осталось трое детей, самой старшей 19 лет. Родные не могут поверить в то, что произошло. Погибшую похоронят в родном селе.

Татьяна и Денис поженились в марте 2018 года

Татьяна и Денис поженились в марте 2018 года

По факту смертельной аварии в ГИБДД Башкирии начали разбирательство.

Напомним, что 12 августа произошла еще одна страшная авария, в которой погибла семья. Муж с женой и трое дочерей ехали в "Ниве", которой управляла 40-летняя Айгуль. Женщина выехала на встречную полосу, где врезалась во внедорожник. В ДТП погибла сама Айгуль, ее супруг и 14-летняя дочь. В происшествии выжили только 4-летняя и 16-летняя дочери.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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