2019-08-15T08:21:41+03:00
Общество

В Башкирии в реке Белой стало больше стерляди

Более ста тысяч мальков редкой рыбы выпустили в реку под контролем специалистов АО «Транснефть – Урал»
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Большое и важное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов провели сотрудники АО «ТранснефтьУрал». В Башкирии река Белая пополнилась более чем сотней тысяч мальков стерляди. Саму рыбу в Уфу доставили из Пермского края, где она выращивалась в рыбоводном центре, на большегрузном автомобиле, оснащенном специальным оборудованием. Все происходило в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов.

Самым ответственным моментом стал выпуск мальков в воду. Весь процесс проходил под строгим контролем специалистов отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Урал», представителей профильных ведомств. Согласно оценкам специалистов, все необходимые условия проведения процедуры были соблюдены, а все параметры рыбы – ее средний вес и состояние – соответствуют заявленным требованиям. Место выпуска и оптимальное количество особей помогли определить специалисты Пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

– В этом году в республике производится уже четвертый выпуск молоди рыб, но этот, который осуществляет АО «Транснефть – Урал» – самый крупный. Благодаря таким мероприятиям рыбы в реке становится больше, – отметила Людмила Скворцова, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Всего же в текущем году АО «Транснефть – Урал» планирует выпустить в водоемы регионов присутствия 562 тысячи мальков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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