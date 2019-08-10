В Уфе открыли международную выставку «Мяч в искусстве»

8 августа в Башкирском художественном музее им. М. В. Нестерова состоялось официальное открытие международной арт-выставки «Мяч в искусстве», где представлены работы как башкирских художников, так и мастеров Франции, Швейцарии, Италии, США, Индии, Нидерландов, Бразилии, Японии и многих других стран.

Идея проекта «Мяч в искусстве» зародилась перед чемпионатом мира по футболу, как шаг к объединению человечества с помощью двух великих сил: спорта и творчества. Уфа стала второй точкой в мировом турне после Москвы. Эта масштабная выставка стала одной из трех лучших арт-выставок, проведенных в период чемпионата мира. Успех задумки показал, что проект должен жить и мир должен увидеть работы талантливых художников, скульпторов и инсталляторов. С поддержкой МИД было решено отправить выставку в турне по двадцати шести странам планеты.

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Гуманистическая идея проекта состоит в объединении людей, ведь, по словам президента благотворительного фонда развития искусства Елены Крафт, «художники – язык бога, объединительная сила, как и спорт». Организаторы предполагают, что за время своего существования проект разрастется до космических масштабов, как глобальная идея межнационального братства.

12 августа открывается вторая площадка выставки, которая будет располагаться в Мультимедийном Историческом парке "Россия-Моя история", где можно будет увидеть творения башкирских художников. Среди работ местных мастеров отберут лучшие и повезут в турне до финальной точки – Дохи (Катар), где состоится чемпиона мира по футболу 2022.