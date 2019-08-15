«Мучили слабость и сильная жажда»: юный спортсмен из Уфы столкнулся с серьезной болезнью

Еще несколько лет назад 15-летний Арсений Перцев из Уфы подавал большие надежды в мире спорта, мечтал о соревнованиях и кубках победителя, но неожиданно столкнулся с опасным заболеванием и был вынужден оставить тренировки. Из-за сахарного диабета инсулинозависимого типа подросток вынужден беречь себя, следить за своим здоровьем и питанием. И хотя у Арсения есть инсулиновая помпа, благодаря которой он может держать под контролем свой сахар в крови, ему требуются дорогостоящие расходники, которые государство до сих пор не выдает бесплатно.

«ПРИХОДИЛ ИЗ ШКОЛЫ И БЕЗ СИЛ ПАДАЛ НА ДИВАН»

Арсений – первый и долгожданный ребенок в семье Перцевых. Мальчик родился в срок и абсолютно здоровым. Родители не могли нарадоваться на своего умницу-сына, который очень любил животных и с ранних лет проявлял способности в рисовании и изучении иностранных языков. Арсений учился на круглые пятерки и профессионально занимался плаванием, никогда не жалуясь на здоровье.

А вот когда мальчик пошел во второй класс, мама забила тревогу. Ее сын, который и ОРВИ-то редко болел, стал часто жаловаться на слабость, усталость. Мальчика постоянно мучила жажда. На медкомиссии у Арсения взяли анализ крови, и врачи ужаснулись: уровень сахара просто зашкаливал. Ребенка немедленно госпитализировали и поставили диагноз – сахарный диабет 1 (инсулинозависимого) типа. Болезнь прогрессировала, и врачи были вынуждены принять решение об установке инсулиновой помпы.

- Плавание пришлось бросить. Сеня сильно похудел, под глазами появились синяки. Сын приходил домой из школы и без сил падал на диван, хотя раньше бежал на тренировку, - с грустью вспоминает мама Арсения. – На покупку помпы пришлось занимать денег у родных и знакомых, ждать помощи не было времени.

На расходники для инсулиновой помпы требуется до 12 тысяч в месяц

НЕ ПОНИМАЕТ ВСЕЙ ОПАСНОСТИ СВОЕЙ БОЛЕЗНИ

После установки помпы Арсений буквально расцвел: стал лучше учиться, участвовал во всех школьных мероприятиях, увлекся футболом и баскетболом, начал посещать художественную школу. Вот только когда пришел переходный возраст, подросток снова стал чувствовать недомогание. Сахар постоянно «скакал», и даже инсулин не мог снизить его уровень. Эндокринолог в местной больнице убеждал, что все в порядке, это пройдет с возрастом, нужно просто меньше есть и ужесточить диету. Но когда сахар не пришел в норму за два года, мама поняла, что за здоровьем сына нужно следить самой, не пропуская ни одного тревожного звоночка.

- У нас есть серьезные проблемы с питанием. Школьная еда Арсению зачастую не подходит, а приносить с собой еду из дома строго запрещено. Иногда на переменах сын покупает себе что-то в местных магазинах или заходит в кафе, а инсулин колет наугад, не рассчитывая точно дозу, и вовсе забывает. Он же еще подросток и не понимает всей важности и опасности своей болезни. В прошлом году летом из-за его забывчивости и вовсе в реанимации с осложнением оказался, - вздыхает мама Арсения.

Сейчас парень старается жить обычной жизнью старшеклассника: гуляет с друзьями, по возможности занимается спортом, участвует в школьных спектаклях, увлекается иностранными языками и даже получает дополнительное образование в Лингвистической академии.

Чтобы помпа работала бесперебойно, к ней требуются расходники на 10-12 тысяч в месяц. И хотя ранее государство пообещало бесплатно обеспечить ими всех детей-инвалидов, страдающих сахарных диабетом, когда именно это произойдет – никому неизвестно.

На помощь Арсению, как и многим другим детям, пришел на помощь благотворительный фонд «Наши дети», который открыл сбор на годовой запас расходников для инсулиновой помпы, ведь в одиночку семья мальчика такие огромные суммы не потянет. Если и вы хотите помочь Арсению не бросать спорт, который так любит мальчик, и не переживать за свое самочувствие, то на личной странице парня на сайте благотворительного фонда вы найдете не только все необходимые реквизиты, но и отчеты по сбору и расходу, а также последние новости о ребенке.