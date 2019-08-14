В Башкирии участились случаи нападения на людей бойцовских собак: что делать и как получить компенсацию

За минувшие три недели в Башкирии произошло три случая нападения бойцовских собак на людей. Последний случай завершился трагично:питбульзагрыз женщину насмерть.

«ЭТО ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ СОБАКА»

Первое ЧП произошло в Стерлитамаке на улице Дружбы. Местные жители услышали истошный крик маленького ребенка: оказалось, что в бедняжку вцепился бойцовский пес и начал ее рвать. Неравнодушные люди бросились к девочке на помощь и пытались вырвать ее из пасти собаки. К счастью, малышка отделалась лишь рваной травмой ноги. А уже после ЧП собаку и хозяина преспокойно гуляющими заметили местные жители. Свидетели также рассказали, что владелец пса угрожал физической расправой снимавший происходящее на камеру девушке. В МВД отметили, что хозяина собаки привлекли к административной ответственности: он должен будет заплатить штраф, поскольку в тот день выгуливал собаку без намордника и поводка.

Второй инцидент произошел в Туймазах.На мальчика во время купания в реке напаламериканский стаффордширский терьер.

Мать ребенка рассказала, что ее сын ушел купаться с друзьями, пока она была на работе.Когда дети пришли на речку, в воде возле берега находилась собака с женщиной. Дети не обратили внимания на собаку, залезли в воду, стали купаться и веселиться, как неожиданно собака вцепилась в лицо мальчика, начала его царапать и кусать. Ребенок сначала даже не понял, что произошло.

Оттащив взбесившегося пса, хозяйка предложила отвезти мальчика в больницу, ноего друзья сказали, что сами отведут. Тогда женщина надела намордник на собаку и преспокойно удалилась. Позже в больнице ребенку на лицо наложили швы под наркозом и сделали укол от бешенства.

Хозяйку собаки отыскали благодаря социальным сетям. Никаких извинений женщина не принесла, также сказала, что деньгами семье помочь не сможет, потому что сама не работает и содержит больную мать. При этом владелица животного отметила, что «это добрейшей души собака».

Почему животное было не на поводке и по какой причине набросилось на школьника, неизвестно. Ребенок получил очень серьезные травмы, и до сих пор не может оправиться от испуга.

Следующее ЧП, на этот раз смертельное, произошло в Уфе 6 августа. В тот роковой день хозяйка питбуляпригласила к себе домой подругу и товарища. После застолья, изрядно выпив, гости легли спать в одной комнате, а хозяйка с собакой – в другой. Ночью женщина-гостья зашла в спальню к хозяйке квартиры, тогда бойцовая собака бросилась на неё и начала грызть лицо и шею. Повреждения от укусов оказались тяжелыми: женщина потеряла много крови и скончалась на месте. Вероятно, собака охраняла сон своей хозяйки.

Как оказалось, квартира, где жила собака с хозяйкой, уже давно была на примете у сотрудников полиции.

- Вопли, ругачки, мордобои… Это было вполне ожидаемо. Ну, нельзя этим людям доверять боевую собаку! – заявил сосед.

После инцидента бойцовскую собаку пришлось усыпить, ибо она представляла опасность. Дело сейчас расследуется в следственном комитете Башкирии.

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров:

- Если человека покусала собака, ответственность хозяина предусмотрена всегда, и она может быть не только административной (выплата штрафа), но и уголовной.Пострадавшему удастся компенсировать как затраты на лечение, так и получить деньги за моральный ущерб, потому что собака бойцовской породы, как и автомобиль, считается источником повышенной опасности. Хозяин должен следить за своим псом: если он адекватный, выгуливает собаку такой породы, как положено – в наморднике и на поводке, то таких ситуаций, конечно же, не будет. Обязанность владельца – предпринимать все необходимое, чтобы домашний питомец не являлся угрозой для окружающих.

Что касается усыпления собак, которые покусали людей, об этом решение принимает главная государственная ветеринарная станция города, которая подчиняется Роспотребнадзору. Органы ветеринарного контроля по анализам определяют, насколько агрессивна собака, представляет ли опасность другим людям, а, может, и вовсе страдает бешенством. Если хоть один пункт будет установлен, то они примут решение об усыплении.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВАС УКУСИЛА СОБАКА

- Сразу же после инцидента вам необходимо найти как можно больше свидетелей, которые готовы подтвердить факт укуса. Для последующей связи с ними обязательно возьмите контакты (телефон, адрес и пр.);

- Сделайте фотографии травм, порванной одежды, места происшествия, собаки и хозяина (если получится);

- Обратитесьв отделение судебно-медицинской экспертизы, где документально можно подтвердить полученные повреждения;

- Если после укуса самочувствие ухудшилось, обратитесь к профильным специалистам – терапевту, психиатру, хирургу;

- Сохраняйте все справки с постановкой диагноза – они будут иметь решающее значение в суде.

КАК ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ?

Чтобы не бегать по судам, нужно попытаться решить проблему мирно, когда владелец полностью принимает претензии второй стороны и возмещает нанесенный урон.

Но все же эту процедуру нужно провести грамотно – составить письменную претензию. В ней нужно указать:

- факт нападения (приложить копии фото, на которых явно видно состояние тела после укуса, рваные раны, отметины зубов, синяки, кровоподтеки и пр.);

- причинение вреда здоровью (приложить копии счетов за лечение и медикаменты);

- порчу имущества – одежды, обуви и пр. (с фото порванного спортивного костюма, прокусанных кроссовок и пр.);

Если хозяин отказывается возмещать вред здоровью, то остается только обратиться в суд. Если пострадавший предъявляет иск с возмещением вреда до 100 тысяч рублей, то документы нужно подавать мировому судье. Если на большую сумму – в суд города или района. В заявлении нужно указать требования о возмещении материального морального вреда, затрат на лечение и покупку лекарств, расходов на приобретение новой одежды или обуви. К заявлению нужно прикрепить фотографии и выписки врачей.

НА ЗАМЕТКУ

31 июля был утвержден список опасных пород собак. Их выгул без намордника и поводка запрещается. Если опасная собака содержится во дворе частного дома, на калитке должна висеть предупреждающая табличка «Осторожно, злая собака!».

В список потенциально опасных пород вошли:

1. Акбаш.

2. Американский бандог.

3. Амбульдог.

4. Бразильский бульдог.

5. Булли Кутта.

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

7. Бэндог.

8. Волко-собачьи гибриды.

9. Волкособ, гибрид волка.

10. Гуль дог.

11. Питбульмастиф.

12. Северокавказская собака.

13. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 12.

Какие штрафы могут ждать владельцев этих животных? Нет намордника - заплатите тысячу рублей. Нет поводка - 2 тысячи. За выгул на детской площадке - 4 тысячи. Если хозяин не убрал за своим псом - раскошелится на 3 тысячи рублей.

МВД будет вести учет случаев нападения собак на людей, и вносить предложения по расширению списка.