«Могу с детьми остаться на улице»: многодетная мать из Башкирии, страдающая циррозом, снова в тяжелой ситуации

«КП-Уфа» неоднократно писала о многодетной матери из Башкирии, страдающей серьезным заболеванием и вынужденной выживать вместе с детьми и внуками в крохотной комнатушке. Началось все с того, что в 2011 году у женщины родился четвертый ребенок – недоношенный и с серьезными патологиями: синдромом Дауна, атрезией ануса и прямой кишки. А в 2015 году у самой Светланы Рузматовой обнаружился цирроз печени неясного генеза – причем на последней стадии. Женщине пришлось несколько месяцев провести в Новосибирске, где ей подобрали донора и провели сложнейшую операцию по пересадке органа. Несколько дней сохранялся риск отторжения донорской печени, но женщина справилась. Все это время, когда Светлана находилась в больнице, за детьми присматривала ее старшая дочь, ведь муж женщины ушел из семьи, не выдержав жизненных трудностей.

СОХРАНЯЕТСЯ РИСК ОТТОРЖЕНИЯ ДОНОРСКОЙ ПЕЧЕНИ

В марте 2019 года женщину все-таки выписали домой: она вернулась в родной Салават под клятвенное обещание хирургу каждые полгода приезжать в Новосибирск на обследование. Все переживающие за семью Рузматовых выдохнули с облегчением, ведь казалось, что все невзгоды позади. Но на днях Светлана снова обратилась в редакцию «Комсомолки» с просьбой о помощи.

- Мне все очень трудно дается – денег не хватает практически ни на что, - вздыхает женщина. – После операции мне требуется длительная реабилитация, постоянный прием дорогих лекарств, строгая диета. Плюс постоянно приходится ездить в Уфу на обследование, ведь риск отторжения печени сохраняется. А ведь у меня есть еще Ильхам, здоровье которого по-прежнему внушает опасения. Последний раз мы с ним были в больнице в январе, а нужна госпитализация каждые три месяца. Обследование, дорога – все это требует денег, а нашей пенсии ни на что не хватает. Врачи уже ругаются, что я сына запустила, а для меня его здоровье – самое дорогое в жизни.

Младший сын женщины тоже нуждается в постоянных обследованиях и лечении

МУЖ БРОСИЛ БЕРЕМЕННУЮ ДОЧЬ С ПЯТИЛЕТНИМ СЫНОМ НА РУКАХ

Также Светлана поделилась своими страхами, что может остаться с четырьмя детьми и двумя маленькими внуками на улице. Из-за покупки дорогого медицинского оборудования для сына женщина не смогла заплатить квартплату за комнатушку, которую они снимают у государства. Если долги не погасить, то уже в октябре договор найма закончится, и продлять его никто не будет.

- К сожалению, муж моей старшей дочери не смог принять, что она постоянно присматривает за своими младшими братьями, и ушел из семьи, бросив ее беременную и с пятилетним сынишкой, - вздыхает женщина. – Теперь Феруза вместе с сыном и трехмесячной дочкой живут с нами, на работу она пока тоже выйти не может. Все наши группы помощи заблокировали, якобы мы не достойны собирать деньги, ведь операция уже проведена.

От переживаний у Светланы болит не только сердце, но и пересаженная печень. Боли усиливаются с каждым днем, появляется слабость и тошнота, но бросить своих детей и уехать в больницу женщина не может.

НУЖНО СОБРАТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ И НЕ УМЕРЕТЬ ОТ ГОЛОДА

Многодетная мать признается, что будет благодарна любой помощи – не только финансовой, но и продуктами и одеждой. На носу 1 сентября, в семье двое школьников, которых необходимо собрать к началу учебного года, поэтому в семье будут рады канцтоварам и школьной форме.

Если вы хотите помочь семье Рузматовых преодолеть эту черную полосу в жизни, вы можете внести посильную помощь на карту Сбербанка по номеру 8(919)144-13-79 (получатель Светлана Джельсиновна Рузматова). Также семья нуждается в продуктах питания, бытовой химии и одежде. Для старшего сына, которому скоро исполнится 15 лет, нужна одежда на рост 160-165 см, размер 46-48, обувь 40 размера. Для младшего Ильхама требуется одежда на рост 120 сантиметров и обувь 32-33 размера. Для старшей дочери Ферузы подойдет одежда 44-46 размера и обувь 37 размера. Также нужны детские вещи для пятилетнего мальчика и трехмесячной малышки.