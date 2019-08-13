Башкирия оказалась в лидерах по количеству людей с психическими расстройствами

Совсем недавно Башкирию назвали лидером по количеству смертельных аварий в ПФО, по количеству разводов, также республика возглавила рейтинг «пьяных преступлений», Башкирия лидирует и в числе потенциальных банкротов. На этот раз регион оказался в пятерке лидеров по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами. В рейтинге за 2018 год республика заняла четвертое место, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Татарстану.

В северной столице – 4,7 тысячи пациентов, в Москве – 2,8, в Татарстане в прошлом году выявлено 2,5 тысячи больных, в Башкирии – 2,4. Замыкает пятерку печального рейтинга Челябинская область с цифрами – 2,1 тысячи.

Согласно статистике, можно сделать вывод, что эта область медицины в Башкирии развита достаточно, чтобы вовремя диагностировать подобные заболевания, принимать необходимые меры и тем самым предотвращать некоторые преступления.

Всего в России в 2018 году впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тысячи человек. Отметим, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков.

БОЛЬНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ?

В 2015 году Башкирия оказалась на 11 месте в антирейтинге регионов России по доле психически больных в структуре населения. На 100 тысяч населения региона тогда приходилось 3402 пациентов. Составители рейтинга отмечают, что это только те пациенты, которые официально находятся на учете у психиатра.

С 2011 по 2015 годы наблюдался рост количества больных. Так, в 2011 году на учете состояли 3021 человек, в 2012 году - 3044 человек, в 2013 году - 3187 человек, в 2014 году - 3295 человек. В этот период времени наблюдался рост количества больных – на 3-4% в год. Тогда еще Рустэм Хамитов предложил активизировать работу в учебных заведениях для раннего выявления психических расстройств.Данные за 2016 и 2017 годы отсутствуют. Но судя по приведенным выше числам, можно говорить о том, что количество больных уменьшилось.

КОМПЕТЕНТНО

В Республиканской клинической психиатрической больнице прокомментировали данные цифры. Заместитель главного врача Инесса Ахмерова отметила, что высокие показатели говорят о том, что в республике хорошо и эффективно работает психиатрическая служба. Ее, между прочим, признали лучшей в России в 2016 году.

- Данные за 2018 год – это абсолютное число пациентов, которые были взяты на учет в прошлом году всеми психиатрическими учреждениями. Это не те, кто просто обратился по заболеванию за помощью, а те, кто стоят на постоянном учете. По этим цифрам невозможно оценить психическое здоровье граждан, поскольку нужно брать определенное число на 100 тысяч населения. Если считать таким образом, то в ПФО Башкирию обгонит Саратовская область и Оренбургская – у них показатели намного выше. Среди медиков принято считать, что чем лучше работает психиатрическая служба, тем больше будет и больных. У нас в республике очень эффективно работает данная служба: вовремя ставят на учет и выявляют заболеваемость на ранней стадии. В регионе две крупные больницы – одна находится в Уфе, другая в Стерлитамаке. Также в каждом районе есть психиатр, который обслуживает и детское, и взрослое население. По 15 районам и городам существует психиатрические отделения. Наша служба признана лучшей в 2016 году по всей Российской Федерации. Чем больше врачи обращают внимание на психическое состояние человека, проводят диспансеризацию, осматривают детей-сирот, чем больше выявляют психические патологии, тем выше будут цифры, - рассказала «Комсомолке» Инесса Ахмерова.

А БЫЛИ СЛУЧАИ

За текущий год было несколько случаев, когда психически неуравновешенные люди нападали на своих родственников и соседей. Громкое преступлениепроизошло в ночь на 13 января в селе Учалы. 35-летний местный житель Артур И. жестоко расправился со своими соседями – убил мать двоих детей, ранил ее мужа, застрелил соседа-полицейского, который потом умер в больнице.

Совершив ужасное преступление, мужчина, прихватив с собой жену и охотничье ружье, поспешил скрыться. Утром тела обоих были найдены в лесополосе. Как ранее сообщали полицейские, злоумышленник убил свою супругу, а затем покончил с собой. Отметим, что Артур не состоял на учете в психдиспансере, а его расстройство было связано с употреблением психоактивных веществ.

Второй подобный случай произошел в начале мая в Дюртюлях: 34-летний Айнур Абдулнасыров, создатель популярного приложения по изучению английского языкаLinguaLeo, убил свою родную сестру. Женщина страдала шизофренией, и в момент очередного обострения бросилась на своего брата. Тот схватил кухонный нож и нанес несколько ранений, после чего спокойно дождался полиции и добровольно сдался. Позже стало известно, что и сам Айнур страдал психическим расстройством и даже проходил ранее лечение в Казани. Как сам позже признался мужчина, своим поступком он хотел избавить сестру от мучений.

27 апреля следователи обнаружили в садах под Уфой пять тел. Из старого колодца криминалисты извлекли клетчатые сумки с останками 39-летней женщины, двух ее маленьких сыновей, а также 22-летней дочери и ее девятимесячного сынишки. Всех их жестоко задушил 47-летний глава семейства.Первая версия, которая рассматривалась следователями, это психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголя.

23 июня в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района разыгралась кровавая драма. 47-летний местный житель, страдавший шизофренией, сначала зарезал свою родную сестру, а потом, выбежав во двор, убил пожилую супружескую пару и ранил еще двух односельчан, пытавшихся остановить безумца. Прибывшие полицейские ранили нападавшего в ногу и в пах, но, по всей видимости, попали в бедренную артерию, и он скончался от острой кровопотери. Мужчина родился и вырос в деревне, окончил тут школу, отслужил в армии. А вот когда вернулся, парня словно подменили: его часто госпитализировали в психиатрическую клинику. Соседи тогда шушукались, что, возможно, Филарит Даутов не долечился минувшей весной.

Следующее преступление, совершенное психически больным человеком, произошло 10 августа. В деревне Тангатарово Бураевского района загорелся дом. В ходе тушения одноэтажного бревенчатого здания пожарные обнаружили труп хозяина – 63-летнего местного жителя. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что пожилой мужчина скончался из-за проникающего колото-резаного ранения груди. 11 августа правоохранители обнаружили еще одно обгоревшее тело. Погибшей оказалась 38-летняя женщина.

Следователи выяснили, что с ними жестоко расправился 42-летний мужчина. Вместе с убитой женщиной он пришел в гости к своему знакомому, которого позже зарезал. Вместе они распивали алкоголь, а потом вспыхнула ссора. Мужчина выхватил нож и пырнул им хозяина – тот скончался практически сразу. После этого он взял деревянную палку и ударил ею женщину, нанеся ей смертельные травмы.

Полицейские после задержания подозреваемого выяснили, что он инвалид второй группы с диагнозом «умственная отсталость».