2019-08-13T11:43:15+03:00
Общество

Житель Нефтекамска спас из горящей квартиры троих человек

34-летний Ришат Набиев не стал дожидаться пожарных и ринулся в огонь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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34-летний Ришат Набиев до пожара уже дважды спасал человеческие жизни. Фото: личный архив Ришата34-летний Ришат Набиев до пожара уже дважды спасал человеческие жизни. Фото: личный архив Ришата
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На минувших выходных в жилом доме по улице Строителей в Нефтекамске произошел пожар. Полыхнула трехкомнатная квартира на втором этаже. За несколько минут помещение заполнилось дымом, его клубы повалили из всех окон, заставив соседей позвонить в пожарную службу.

Обеспокоенные жильцы и случайные прохожие столпились у стен дома, наблюдая за происходящим и гадая, есть ли внутри люди. А вот 34-летний Ришат Набиев гадать не стал – он ринулся внутрь и спас в итоге три жизни.

ПРОСТО ПРОЕЗЖАЛ МИМО

В тот день Ришат ехал по улице Строителей домой к жене и детям. Он увидел в окно машины дым и людей возле дома №15. Может, нужна какая-то помощь, подумал мужчина. Он развернулся и подъехал ближе.

- Под окнами стояли женщина с дочерью. Я спросил у них, есть ли в квартире люди. Они объяснили, что вроде бы слышали голоса, но никого не видели. Тогда я решил залезть на газовую трубу, чтобы пробраться внутрь через окно, но оттуда сильно валил дым, и пришлось спуститься, - объясняет герой.

Мужчина залез на газовую трубу, чтобы пробраться внутрь квартиры

Мужчина залез на газовую трубу, чтобы пробраться внутрь квартиры

Соседи впустили мужчину в подъезд, где из-за дыма уже было сложно ориентироваться. Он нашел дверь нужной квартиры и стал колотить в нее изо всех сил. Неожиданно та распахнулась, на пороге была женщина. Судя по всему, она спала, когда начался пожар.

- Я вывел ее на улицу и спросил, есть ли дома еще кто-то, оказалось, что внутри остались двое – ее муж и его брат. Мужа я отыскал в ближайшей комнате и помог ему выбраться на свежий воздух, а вот за третьим вернуться не смог, в подъезд из-за дыма уже нельзя было зайти, - рассказывает Ришат.

В этот момент к дому подъехали пожарные. Они узнали от мужчины, что в квартире остался еще один пострадавший.

- Так как я знал планировку подъезда и уже был в квартире, было решено, что я пойду туда вместе с двумя пожарными. На меня надели противогаз, кислородный баллон, полное обмундирование. Мы вернулись и отыскали третьего мужчину, погрузили его в скорую, так как он был уже без сознания, к тому же с 30 процентами ожогов, - вспоминает горожанин.

Домой мужчина поехал лишь после того, как пожар полностью потушили.

ПОИСКИ ГЕРОЯ

В суматохе никто не поинтересовался, как зовут смелого парня, ринувшегося в горящую квартиру. Лишь спустя несколько часов местные службы кинули в соцсетях клич, мол, отзовитесь, кто знает героя. Пост увидели знакомые мужчины, благодаря ним и стало известно, что отважный прохожий – это местный житель Ришат Набиев. Он трудится водителем в уфимской компании и вместе с супругой они воспитывают двоих детей: 15-летнюю дочь и семилетнего сына.

Место происшествия Ришат покинул лишь после того, как пожар потушили

Место происшествия Ришат покинул лишь после того, как пожар потушили

СПАСИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ

Супруга Ришата, по его словам, спокойно отнеслась к истории с пожаром.

- Она даже не удивилась, привыкла уже, ведь мне и раньше приходилось людей спасать, - признается мужчина.

Когда Ришату было 14 лет, он спас девочку, которая едва не утонула, а четыре года назад буквально вернул с того света парня, перебравшего с наркотиками.

Мужчина не боится рисковать своей жизнью ради спасения ближних, но как родитель переживает, что дети тоже станут подвергать себя опасности.

- Как отец я бы, конечно, не хотел, чтобы мой сын бросался в огонь, он ведь у меня один, - признается он.

Видимо, схожей точки зрения придерживается и мама героя. После его отважного поступка она рекомендовала сыну поберечь себя, так как очень за него испугалась.

АФАРИН, РИШАТ!

Смелость Ришата оценил и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Вот если все мы будем, как этот простой парень, бросаться в огонь на помощь друг другу - наша республика будет самой процветающей и позитивной частью страны! - написал руководитель республики на своей страничке в соцсетях. - Афарин, Ришат! Надеюсь, разные наградные комитеты не проглядят твоего подвига...

Комитеты и не проглядели. Первые награды уже нашли храброго жителя Нефтекамска. Ришата пригласили в администрацию города, где мэр Ратмир Мавлиев вручил ему грамоту и подарки, а до этого мужчину наградили в местной пожарной части. Скорее всего не заставит себя ждать и республиканская награда, а может даже и федеральная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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