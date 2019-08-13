Житель Нефтекамска спас из горящей квартиры троих человек

На минувших выходных в жилом доме по улице Строителей в Нефтекамске произошел пожар. Полыхнула трехкомнатная квартира на втором этаже. За несколько минут помещение заполнилось дымом, его клубы повалили из всех окон, заставив соседей позвонить в пожарную службу.

Обеспокоенные жильцы и случайные прохожие столпились у стен дома, наблюдая за происходящим и гадая, есть ли внутри люди. А вот 34-летний Ришат Набиев гадать не стал – он ринулся внутрь и спас в итоге три жизни.

ПРОСТО ПРОЕЗЖАЛ МИМО

В тот день Ришат ехал по улице Строителей домой к жене и детям. Он увидел в окно машины дым и людей возле дома №15. Может, нужна какая-то помощь, подумал мужчина. Он развернулся и подъехал ближе.

- Под окнами стояли женщина с дочерью. Я спросил у них, есть ли в квартире люди. Они объяснили, что вроде бы слышали голоса, но никого не видели. Тогда я решил залезть на газовую трубу, чтобы пробраться внутрь через окно, но оттуда сильно валил дым, и пришлось спуститься, - объясняет герой.

Мужчина залез на газовую трубу, чтобы пробраться внутрь квартиры

Соседи впустили мужчину в подъезд, где из-за дыма уже было сложно ориентироваться. Он нашел дверь нужной квартиры и стал колотить в нее изо всех сил. Неожиданно та распахнулась, на пороге была женщина. Судя по всему, она спала, когда начался пожар.

- Я вывел ее на улицу и спросил, есть ли дома еще кто-то, оказалось, что внутри остались двое – ее муж и его брат. Мужа я отыскал в ближайшей комнате и помог ему выбраться на свежий воздух, а вот за третьим вернуться не смог, в подъезд из-за дыма уже нельзя было зайти, - рассказывает Ришат.

В этот момент к дому подъехали пожарные. Они узнали от мужчины, что в квартире остался еще один пострадавший.

- Так как я знал планировку подъезда и уже был в квартире, было решено, что я пойду туда вместе с двумя пожарными. На меня надели противогаз, кислородный баллон, полное обмундирование. Мы вернулись и отыскали третьего мужчину, погрузили его в скорую, так как он был уже без сознания, к тому же с 30 процентами ожогов, - вспоминает горожанин.

Домой мужчина поехал лишь после того, как пожар полностью потушили.

ПОИСКИ ГЕРОЯ

В суматохе никто не поинтересовался, как зовут смелого парня, ринувшегося в горящую квартиру. Лишь спустя несколько часов местные службы кинули в соцсетях клич, мол, отзовитесь, кто знает героя. Пост увидели знакомые мужчины, благодаря ним и стало известно, что отважный прохожий – это местный житель Ришат Набиев. Он трудится водителем в уфимской компании и вместе с супругой они воспитывают двоих детей: 15-летнюю дочь и семилетнего сына.

Место происшествия Ришат покинул лишь после того, как пожар потушили

СПАСИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ

Супруга Ришата, по его словам, спокойно отнеслась к истории с пожаром.

- Она даже не удивилась, привыкла уже, ведь мне и раньше приходилось людей спасать, - признается мужчина.

Когда Ришату было 14 лет, он спас девочку, которая едва не утонула, а четыре года назад буквально вернул с того света парня, перебравшего с наркотиками.

Мужчина не боится рисковать своей жизнью ради спасения ближних, но как родитель переживает, что дети тоже станут подвергать себя опасности.

- Как отец я бы, конечно, не хотел, чтобы мой сын бросался в огонь, он ведь у меня один, - признается он.

Видимо, схожей точки зрения придерживается и мама героя. После его отважного поступка она рекомендовала сыну поберечь себя, так как очень за него испугалась.

АФАРИН, РИШАТ!

Смелость Ришата оценил и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Вот если все мы будем, как этот простой парень, бросаться в огонь на помощь друг другу - наша республика будет самой процветающей и позитивной частью страны! - написал руководитель республики на своей страничке в соцсетях. - Афарин, Ришат! Надеюсь, разные наградные комитеты не проглядят твоего подвига...

Комитеты и не проглядели. Первые награды уже нашли храброго жителя Нефтекамска. Ришата пригласили в администрацию города, где мэр Ратмир Мавлиев вручил ему грамоту и подарки, а до этого мужчину наградили в местной пожарной части. Скорее всего не заставит себя ждать и республиканская награда, а может даже и федеральная.