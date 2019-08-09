«Думали насморк, оказался рак»: в Уфе мать троих детей борется со смертельной болезнью

В Уфе спасают больную раком мать троих детей 39-летнюю Оксану Ширяеву. О своем диагнозе она узнала прошлой осенью во время третьей беременности.

- У меня начался насморк с кровью. Тогда я была беременна Ванечкой, находилась на 30-ой неделе. В носу нащупала какую-то шишку, новообразование, и обратилась к ЛОР-врачу. Мне сказали, что так бывает у беременных, и оно само пройдет. Ну я и смирилась с выводами доктора. Но через неделю ночью у меня фонтаном пошла из носа кровь, - говорит Оксана.

В ту же ночь она обратилась в 21-ую больницу, где ей сказали, что есть подозрения на полип, и на всякий случай направили к онкологу. К сожалению, в онкологическом диспансере по результатам анализов выявили третью стадию рака, меланому слизистой полости носа. Женщине дали направление в клинику Блохина в Москве, где ее прооперировали.

Женщине требуется дорогое лечение

- Роды пришлось вызвать на 34-ой неделе, их вызвали искусственно. Я самостоятельно родила Ванечку, ПДР стоял на 3 января, но пришлось родить на полтора месяца раньше, - рассказывает Оксана. – Сын не дышал самостоятельно, лежал в реанимации. Выписали нас только через месяц, приехали с ним в Уфу, а затем я оставила его мужу и снова улетела в Москву на операцию. Она, к счастью, прошла успешно.

После операции два месяца ей делали облучение, и в конце марта в уфимском онкологическом диспансере ей назначили препарат. Оксана получает его бесплатно раз в две недели, бывает, с перебоями, но лекарство дают.

К сожалению, врачи сейчас подозревают прогрессию болезни, поскольку метастазы появились в лобной части. Поэтому сейчас Оксана по рекомендациям медиков Москвы планирует начать капать еще препарат – ервой. Стоит он больших денег – 500 000 рублей за одну капельницу. Многодетной матери требуется четыре введения препарата – каждые 21 день.

- Рак. Я вижу это слово везде, я его слышу, я его ощущаю... Я его ненавижу. Мой день начинается с этой мысли и заканчивается. Нет, я не думаю, что это конец, я думаю, это начало. Мои дети меня спрашивают: Когда ты прекратишь болеть, когда прекратишь уходить из дома? А я спрашиваю об этом свой организм. Прошу его не сдаваться, не поддаваться и гнать ненавистное понятие, - говорит Оксана.

У женщины помимо 9-месячного Вани, растут 8-летний Матвей и 3-летняя Серафима.

Пока у Ширяевых набралось всего около 100 000 рублей. Они просят всех неравнодушных помочь денежными средствами.

Если вы хотите им помочь, можете сделать это переводом на карту Сбербанка: 4276 0600 3526 1976.