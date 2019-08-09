В Уфе открылась международная арт-выставка, посвященная футболу – «Мяч в искусстве»

Международная арт-выставка «Мяч в искусстве», приуроченная к празднованию столетнего юбилея республики открылась в минувший четверг в Башкирском государственном художественном музее Нестерова. Уфа стала вторым городом, который принимает выставку, целиком посвященную футболу. Ее международное турне, к которому присоединились и башкирские художники, продлится несколько лет и завершится в Дохе – столице Катара, в канун XXII Чемпионата мира по футболу FIFA 2022.

Среди первых зрителей выставки оказались игроки и тренерский состав футбольного клуба «Уфа», юные спортсмены из футбольного клуба «Сармат», а также артисты Башкирского театра оперы и балета, в прошлом сезоне пополнившего свой репертуар необычной «спортивной» постановкой – балетом «На футбол!».

Защитник ФК «Уфа» Александр Пуцко одним из первых оценил экспозицию арт-проекта «Мяч в искусстве»Фото: Мила КИЯН

- «Мяч в искусстве» признана одним из наиболее успешных арт-проектов в России, посвященных Чемпионату мира по футболу, – рассказали на пресс-конференции накануне открытия выставки в Уфе. – Впервые она была представлена в Москве, в медиа-центре парка «Зарядье» за день до открытия XXI Чемпионата мира и только за месяц ее посетили более тридцати восьми тысяч гостей мундиаля.

В экспозиции Башкирского художественного музея Нестерова представлены более сотни работ художников из России, Японии, Италии, Франции, США, Швейцарии, Индии, Нидерландов, Бразилии и других стран. Гостям предлагают посмотреть на футбол как на искусство, как на некий феномен, объединяющий народы и страны. Свои произведения художники посвятили не только звездам футбола – Пеле, Диего Марадоне, Льву Яшину, Мишелю Платини, Дэвиду Бэкхэму, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффону, но простым болельщикам из разных стран мира. Кроме картин, скульптур, инсталляциq и граффити на выставке представлены футбольные мячи с автографами знаменитых спортсменов.

- Очень интересная выставка, приятно, что стольких художников из разных стран вдохновил футбол, – поделился впечатлениям защитник ФК «Уфа» Александр Пуцко.

В Башкирском художественном музее Нестерова представлено более ста работ, посвященных футболуФото: Мила КИЯН

В открытии выставки принимали участие художники Татьяна Лысак-Полищук-Рабина из Франции, Валерий и Наталья Черкашины, Наталья Овсиенко из Москвы, уфимец Расих Ханнанов, чья работа также представлена в экспозиции. Музыкальная программу обеспечили автор песен и посол международной команды «Красная ленточка» Юлия Ласкер и экс-голкипер сборной России по футболу, а в настоящем телеведущий и диджей – Руслан Нигматуллин.

- Это очень символичная выставка, ведь футбол тоже искусство... Я не смог посетить ее в Москве, когда она была в «Зарядье» – и сегодня у меня появился отличный шанс насладиться прекрасными работами мастеров, – отметил Руслан Нигматуллин, который, прежде чем встать за диджейский пульт, успел посмотреть экспозицию в компании голкипера ФК «Уфа» Александра Беленова.