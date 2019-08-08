«Страх в профессии позволяет избегать необдуманных поступков»: 29-летний уфимец стал лучшим пожарным России

Башкирия славится своими профессионалами – совсем недавно «Комсомольская правда» публиковала историю врача из Малояза, которая стала лучшим педиатром России, а сегодня мы расскажем про лучшего пожарного страны, который живет и работает в Уфе.

29-летний Ильдар Мустафин победил в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Астраханской области. Участники из 15 регионов сдавали нормативы по физической подготовке, экзамены на знание гражданской обороны, тактической, медицинской и психологической подготовке, а также охране труда и аварийно-спасательным работам.

«ОТРЕАГИРОВАЛ ПО-ПРОСТОМУ»

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала на уровне города, затем республики, и наконец основной всероссийский финал состоялся в Астрахани.

- Честно сказать, я хорошо готовился к теоретической части, потому что в ней можно было набрать много баллов. Встречались вопросы по психологии, гражданской обороне и по нашей профессии – организация тушения пожара, пожарная техника, - рассказывает Ильдар.

Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью. С ним все это время был начальник его пожарной части, и все эти соревновательные дни они вели свои подсчеты. Ильдар знал, что идет в тройке лидеров.

- У меня был отрыв в два балла от соперников, они и решили мою судьбу. Отреагировал, признаюсь, по-простому – выше головы не прыгал, я же сделал то, что нужно было, и победил, - говорит мужчина.

Второе место в конкурсе занял представитель из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье – пожарный из Астраханской области, где и проходило соревнование.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ - ПОЖАРНЫЙ

- Мой путь пожарного начался в 2013 году, еще с армии. Я попал в войска МЧС в Санкт-Петербург случайно. Там я познакомился с Ильей, который сейчас является моим другом. Он еще до армии работал пожарным, Илья и предложил мне продолжить путь пожарного по возвращении домой. Родители приняли мой выбор, никто не отговаривал. Они очень гордятся мной, особенно теперь, после конкурса, - смеется Ильдар. - По сей день меня ни разу не посещали мысли уволиться из пожарки, найти более безопасную работу, я верен ей, ведь пожарный – это мое призвание. У меня прекрасный коллектив, с коллегами легко преодолеваются трудности.Они мои друзья и поддержка.

У нашего героя большой опыт тушения пожаров, чаще всего, с его слов, они происходят из-за людской халатности.

Ильдар пока не женат, но очень мечтает о большой дружной семье и сыне. Пожарный не против, если его ребенок пойдет по его стопам. Он считает, что пожарный – профессия для настоящих мужчин.

Тем, кто хочет устроиться сотрудником МЧС, Ильдар хотел бы посоветовать в любой ситуации оставаться человеком.

- Нужно быть готовым к сложным условиям труда, не зря нас, пожарных, называют боевыми. Идти в МЧС нужно только тогда, когда ты уверен, что сможешь справиться со всеми издержками профессии, - говорит он.

Например, сотрудники пожарной охраны, уходя на выходные, не могут покинуть Уфимский гарнизон без разрешения начальника, потому что в любой момент их могут поднять по тревоге, и через два часа они должны уже приехать в пожарную часть.

Каждый год, а то и несколько раз, пожарные проходят полный медицинский осмотр. В рядах МЧСников не смогут остаться те, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. Все они должны быть абсолютно здоровы.

Очень большое значение в башкирской пожарной охране уделяется спорту.

- Нам фитнес-клуб точно не нужен. Мы на своих сменах занимаемся спортом, это входит в учебные часы. Только в нашем подразделении целых три мастера спорта России, начальник караула – КМС по гирьевому спорту. Нам скучать точно не приходится! – улыбается Ильдар.

У пожарных есть свой пожарный тренировочный полигон, в котором созданы все условия для занятия спортом.

«СТРАХ ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ СТРАШНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ»

В среднем за смену у пожарных бывают два-три выезда. Случается так, что и вовсе ничего не происходит, и всю ночь они проводят в части, или наоборот – вернулся с одного пожара, а тут уже сразу на второй и третий ехать нужно. Это никак не предугадаешь.

Рабочий день Ильдара начинается ранним утром со смены караула. Начальник подразделения ознакамливает сотрудников со сводкой происшествий за минувший день.

У нашего героя большой опыт тушения пожаров, чаще всего, с его слов, они происходят из-за людской халатности.

- Человеческий фактор – вот из-за чего происходят происшествия. Кто-то засыпает с сигаретой во рту, кто-то оставляет на плите еду, неосторожно обращаются с огнем. Очень часто с проводкой проблемы, - говорит Ильдар.

Почти в каждый выезд пожарному приходится заходить в горящий дом, чтобы вывести людей и животных.

- Это наша прямая обязанность – мы не можем оставить человека в беде. У нас есть аппараты, средства защиты органов дыхания. Это специальные баллоны, благодаря которым, мы в условиях, где все охвачено огнем, спокойно передвигаемся. Все пожаро-техническое обмундирование позволяет нам работать в таких тяжелых условиях, - рассказывает Ильдар.

Мужчина считает, что страх в такой работе обязательно должен присутствовать. Он только помогает, чтобы человек не делал необдуманных вещей, ведь, в первую очередь, ты несешь ответственность за свою жизнь. По его мнению, излишний героизм ни к чему хорошему не приведет.

Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ, ЧТОБЫ СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Лучший пожарный страны дал несколько советов:

1. Оценить обстановку и как можно скорее вызвать помощь по номеру 112 или 01;

2. Отодвинуть на второй план материальные ценности, ведь самое ценное – жизнь. Взять только документы, если получится;

3. Посмотреть на состояние людей. В первую очередь, помочь тем, кто не сможет выбраться самостоятельно – старики, дети, инвалиды;

4. До приезда пожарных, если есть средства для тушения, попытаться потушить возгорание, но в серьезных случаях лучше не рисковать;

5. Отойти подальше от горящего объекта и дождаться пожарных.