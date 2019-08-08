2019-08-08T13:19:21+03:00
Общество

«Страх в профессии позволяет избегать необдуманных поступков»: 29-летний уфимец стал лучшим пожарным России

Ильдар Мустафин мечтает, чтобы будущий сын пошел по его стопам
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью.Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью.
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Башкирия славится своими профессионалами – совсем недавно «Комсомольская правда» публиковала историю врача из Малояза, которая стала лучшим педиатром России, а сегодня мы расскажем про лучшего пожарного страны, который живет и работает в Уфе.

29-летний Ильдар Мустафин победил в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Астраханской области. Участники из 15 регионов сдавали нормативы по физической подготовке, экзамены на знание гражданской обороны, тактической, медицинской и психологической подготовке, а также охране труда и аварийно-спасательным работам.

«ОТРЕАГИРОВАЛ ПО-ПРОСТОМУ»

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала на уровне города, затем республики, и наконец основной всероссийский финал состоялся в Астрахани.

- Честно сказать, я хорошо готовился к теоретической части, потому что в ней можно было набрать много баллов. Встречались вопросы по психологии, гражданской обороне и по нашей профессии – организация тушения пожара, пожарная техника, - рассказывает Ильдар.

Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью. С ним все это время был начальник его пожарной части, и все эти соревновательные дни они вели свои подсчеты. Ильдар знал, что идет в тройке лидеров.

- У меня был отрыв в два балла от соперников, они и решили мою судьбу. Отреагировал, признаюсь, по-простому – выше головы не прыгал, я же сделал то, что нужно было, и победил, - говорит мужчина.

Второе место в конкурсе занял представитель из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье – пожарный из Астраханской области, где и проходило соревнование.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ - ПОЖАРНЫЙ

- Мой путь пожарного начался в 2013 году, еще с армии. Я попал в войска МЧС в Санкт-Петербург случайно. Там я познакомился с Ильей, который сейчас является моим другом. Он еще до армии работал пожарным, Илья и предложил мне продолжить путь пожарного по возвращении домой. Родители приняли мой выбор, никто не отговаривал. Они очень гордятся мной, особенно теперь, после конкурса, - смеется Ильдар. - По сей день меня ни разу не посещали мысли уволиться из пожарки, найти более безопасную работу, я верен ей, ведь пожарный – это мое призвание. У меня прекрасный коллектив, с коллегами легко преодолеваются трудности.Они мои друзья и поддержка.

У нашего героя большой опыт тушения пожаров, чаще всего, с его слов, они происходят из-за людской халатности.

У нашего героя большой опыт тушения пожаров, чаще всего, с его слов, они происходят из-за людской халатности.

Ильдар пока не женат, но очень мечтает о большой дружной семье и сыне. Пожарный не против, если его ребенок пойдет по его стопам. Он считает, что пожарный – профессия для настоящих мужчин.

Тем, кто хочет устроиться сотрудником МЧС, Ильдар хотел бы посоветовать в любой ситуации оставаться человеком.

- Нужно быть готовым к сложным условиям труда, не зря нас, пожарных, называют боевыми. Идти в МЧС нужно только тогда, когда ты уверен, что сможешь справиться со всеми издержками профессии, - говорит он.

Например, сотрудники пожарной охраны, уходя на выходные, не могут покинуть Уфимский гарнизон без разрешения начальника, потому что в любой момент их могут поднять по тревоге, и через два часа они должны уже приехать в пожарную часть.

Каждый год, а то и несколько раз, пожарные проходят полный медицинский осмотр. В рядах МЧСников не смогут остаться те, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. Все они должны быть абсолютно здоровы.

Очень большое значение в башкирской пожарной охране уделяется спорту.

- Нам фитнес-клуб точно не нужен. Мы на своих сменах занимаемся спортом, это входит в учебные часы. Только в нашем подразделении целых три мастера спорта России, начальник караула – КМС по гирьевому спорту. Нам скучать точно не приходится! – улыбается Ильдар.

У пожарных есть свой пожарный тренировочный полигон, в котором созданы все условия для занятия спортом.

«СТРАХ ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ СТРАШНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ»

В среднем за смену у пожарных бывают два-три выезда. Случается так, что и вовсе ничего не происходит, и всю ночь они проводят в части, или наоборот – вернулся с одного пожара, а тут уже сразу на второй и третий ехать нужно. Это никак не предугадаешь.

Рабочий день Ильдара начинается ранним утром со смены караула. Начальник подразделения ознакамливает сотрудников со сводкой происшествий за минувший день.

У нашего героя большой опыт тушения пожаров, чаще всего, с его слов, они происходят из-за людской халатности.

- Человеческий фактор – вот из-за чего происходят происшествия. Кто-то засыпает с сигаретой во рту, кто-то оставляет на плите еду, неосторожно обращаются с огнем. Очень часто с проводкой проблемы, - говорит Ильдар.

Почти в каждый выезд пожарному приходится заходить в горящий дом, чтобы вывести людей и животных.

- Это наша прямая обязанность – мы не можем оставить человека в беде. У нас есть аппараты, средства защиты органов дыхания. Это специальные баллоны, благодаря которым, мы в условиях, где все охвачено огнем, спокойно передвигаемся. Все пожаро-техническое обмундирование позволяет нам работать в таких тяжелых условиях, - рассказывает Ильдар.

Мужчина считает, что страх в такой работе обязательно должен присутствовать. Он только помогает, чтобы человек не делал необдуманных вещей, ведь, в первую очередь, ты несешь ответственность за свою жизнь. По его мнению, излишний героизм ни к чему хорошему не приведет.

Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью.

Мужчина признается, что победа для него не была неожиданностью.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ, ЧТОБЫ СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Лучший пожарный страны дал несколько советов:

1. Оценить обстановку и как можно скорее вызвать помощь по номеру 112 или 01;

2. Отодвинуть на второй план материальные ценности, ведь самое ценное – жизнь. Взять только документы, если получится;

3. Посмотреть на состояние людей. В первую очередь, помочь тем, кто не сможет выбраться самостоятельно – старики, дети, инвалиды;

4. До приезда пожарных, если есть средства для тушения, попытаться потушить возгорание, но в серьезных случаях лучше не рисковать;

5. Отойти подальше от горящего объекта и дождаться пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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