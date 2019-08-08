Ставка снижена: что делать жителям Башкирии - копить или брать кредит?

Слышал, ключевую ставку понизили? - спросила я на днях своего друга. Ну и чего? - зевнул он в ответ. Как это чего, ты же ипотеку брать собираешься, - удивилась я, но по его взгляду поняла, что связи между действиями Центробанка и содержимым своего кошелька он не осознает. Между тем, ключевая ставка имеет прямое отношение и к кредитам, которые мы берем, и к ценам в магазинах, где мы отовариваемся. Как все это взаимосвязано и чего нам ждать после понижения ставки, объяснил Сергей Коровин, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан.

ЗАЧЕМ НУЖНА КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Мы привыкли, что в банке всегда можно взять кредит, но и сами банки периодически берут займы – их кредитует Центробанк России. Он выдает им деньги под определенный процент, который и называется ключевой ставкой.

- С помощью ключевой ставки Банк России стремится обеспечить низкую стабильную инфляцию в стране, постоянно поддерживать ее вблизи 4%. Если он повышает ключевую ставку, то коммерческие банки поднимают проценты по своим кредитам и депозитам. Деньги становятся дороже. В таких условиях люди и компании менее охотно берут новые кредиты и стараются больше сберегать. Они меньше тратят, спрос на товары и услуги падает, рост цен замедляется, а инфляция, соответственно, снижается. Если регулятор опускает ставку, проценты по кредитам и депозитам тоже снижаются, люди активнее берут займы, тратят, а с ростом спроса растет и экономическая активность, - объясняет замуправляющего башкирским отделением Банка России Сергей Коровин.

СНОВА ПОНИЖЕНИЕ, ЧТО ТЕПЕРЬ?

В июне Центробанк России уже понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых, в конце июля – снова понижение, теперь до 7,25%. С чем это связано?

- Решения об изменении ключевой ставки принимаются на основании анализа макроэкономической ситуации и прогнозов относительно того, как экономика будет развиваться в будущем. Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в стране, поэтому последние два раза уменьшал ключевую ставку. Если ситуация и дальше будет развиваться в соответствии с прогнозами регулятора, то не исключено, что на одном из ближайших заседаний ставка снова может быть снижена, - объясняет Сергей Коровин.

К слову, в своих решениях по ключевой ставке регулятор учитывает данные, полученные от регионов. Каждое отделение Банка России, в том числе наше, готовит свой прогноз инфляции на региональном уровне и представляет его вместе с другой аналитикой в Банк России. Позже эти материалы используются на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Что же означает снижение ключевой ставки для жителей Башкирии?

- Стоит ожидать, что теперь ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках снизятся. Это должно повысить доступность кредитов. Предприятия получат больше возможностей для увеличения производства, инвестиций. Ожидается и некоторое снижение ставок по ипотечным кредитам. При этом Центробанк, как мы видим, действует небольшими шагами, незначительно меняя ставку, - поясняет заместитель управляющего региональным отделением Центробанка.

Ожидается и некоторое снижение ставок по ипотечным кредитамФото: Михаил ФРОЛОВ

В ответ на понижение ключевой ставки коммерческие банки довольно быстро снижают ставки по своим кредитным продуктам. Однако на заключение сделок по новым ставкам, как правило, уходит еще 1-2 месяца. А в полной мере решение Банка России транслируется в стоимость банковского кредитования через 6-9 месяцев, когда величина изменения ставок по банковским кредитам становится сопоставима с величиной изменения ключевой ставки.

ПОЧЕМУ В БАШКИРИИ «СВОЯ» ИНФЛЯЦИЯ

В России среднегодовая инфляция по итогам июня составила 4,7%, тогда как в Башкирии чуть больше – 4,9%. Как так вышло?

В Башкирии среднегодовая инфляция по итогам июня составила чуть больше 4,9%, тогда как в России - 4,7%Фото: Влад КОМЯКОВ

- Превышение годовой инфляции в республике связано в основном с динамикой цен на непродовольственные товары – одежду, лекарства, технику (4,6% в республике против 3,5% по России). Это объясняется эффектом базы (в I полугодии прошлого года цены на непродовольственные товары в республике росли медленнее, чем в целом по России).

Вместе с тем, есть и другой пример. Так, сельскохозяйственная специализация нашего региона и большая доля сельского населения предопределяют высокую обеспеченность собственными овощами. Если мы сравним динамику инфляции по ним, то увидим, что в июне в Башкирии цены на овощи в годовом выражении снизились на 3%, а в России - на те же 3% выросли, - заключает Сергей Коровин.

ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ, А ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ

В новостях мы часто слышим, что инфляция снижается, но на своем кошельке этого не ощущаем. Разве товары не должны дешеветь?

- Во-первых, инфляция — это всегда рост цен, если она снижается, значит цены растут, но медленнее.

Во-вторых, есть разница между официальной инфляцией и личной. Первая высчитывается на основании стоимости потребительской корзины. В корзину входит около 500 наиболее востребованных товаров и услуг. Например, из круп там рис, манка и гречка как самые популярные. Но личная потребительская корзина человека может заметно отличаться. Вегетарианец, например, не покупает мясо, зато какие-то другие товары приобретает чаще, чем другие люди. В итоге субъективная, личная инфляция будет иной. Автовладелец, если подорожал бензин, будет уверен, что все подорожало. Но бензин - это только 4% от товаров, по которым считается инфляция.

В-третьих, есть чисто психологический момент: мы склонны обращать внимание на рост цен, а не на снижение. Поэтому складывается ощущение, что все только дорожает. Пример тому - ситуация с гречкой в 2014 году. Шума вокруг подъема цен было много, а снижение никто не обсуждал, - поясняет Сергей Коровин.

ИНФЛЯЦИЯ НА НУЛЕ: МЕЧТА ИЛИ КОШМАР

Регулятор стремится удерживать инфляцию в России на уровне 4%, но откуда взялась эта цифра. Почему нельзя ее снизить или вовсе зафиксировать на нуле?

- В ряде развитых стран центробанки устанавливают целевой уровень инфляции 2%, но у нас в стране существуют факторы, которые предопределяют более высокий уровень инфляции и ее колебания. Это и структура экономики - она неоднородна по секторам, по регионам, - и недостаточная конкуренция в некоторых сегментах рынка и исторически более высокие инфляционные ожидания. Представим, что произошло бы, если бы Банк России решил удерживать инфляцию на 2% или ниже. Появилась бы вероятность того, что цены на определённые группы товаров опустились бы ниже этого уровня. Но хорошо ли это? Например, вы собираетесь открыть производство, наняли работников, закупили оборудование, но вдруг цены на вашу продукцию пошли вниз. Покупатели не будут бежать к вам за товаром, ведь зачем покупать сейчас, если потом будет дешевле. Из-за падения спроса вам придется снижать объем выпуска, у вас упадет выручка, вам придется снижать зарплату работникам или их увольнять. В конечном итоге проиграют все – и вы, и потребители, в том числе ваши сотрудники, - объясняет Сергей Коровин.

Поэтому целевой уровень инфляции в российских условиях должен быть выше, чем для развитых стран. К слову, средняя инфляция в странах – основных торговых партнерах Российской Федерации - тоже составляет около 4%.

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Зачем знать уровень инфляции:

Эти данные позволят вам разумнее распоряжаться деньгами. Например, вы планируете взять ипотеку. Если инфляция снижается, вероятно, стоит немного подождать, пока понизятся ставки. Если инфляция стабильна и близка к цели Банка России, то решение можно принимать уже сейчас.

Если вы планируете сделать вклад: при стабильно низкой инфляции не стоит ждать резкого роста процентов по депозитам, но и хранить деньги под подушкой смысла нет. Ставка по вкладу поможет отыграть деньги, которые пропали бы из-за инфляции.