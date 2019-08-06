«Уфа не является оригинальной»: специалисты обсудили застройку столицы Башкирии

В Уфе нет индивидуальных примечательных зданий, которые отличали бы нас от Челябинска или Екатеринбурга. Об этом на пресс-завтраке с застройщиками Уфы, организованном изданием «Коммерсант-Уфа», заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Уфы Олег Байдин. Также он отметил, что причиной тому является недостаток законодательной базы, так как Уфа – единственный город-миллионник в стране, у которого нет полномочий оценивать архитектурные решения объектов:

- Этот документ поднимается на региональном уровне. Мы работаем над этим уже больше года, неоднократно обращались в Госстрой и Курултай, выступали с законодательными инициативами, разрабатывали содержательную часть этого правового акта, но вопрос все еще не сдвинут с мертвой точки.

Помимо этого, на пресс-завтраке была поднята тема дороговизны жилья в Уфе. По словам директора ООО «Талан-Уфа» Натальи Прытковой, в городе стоимость входа на рынок строительства жилых объектов значительно выше, чем в других городах России. Так, например, цена за 1 га земли в Уфе составляет 250 млн рублей, тогда как в Нижнем Новгороде и Перми – 100 млн рублей. Также в столице Башкирии цена на ресурсы является одной из самых высоких в 14 городах организации «Талан». Плюс к этому, стоимость за 1 калорию тепла у нас составляет 14 рублей, что в 2,5 раза выше, чем в других регионах

Стоит отметить, что также одним из важных факторов образования цен на жилье является выкуп земли у частного сектора.

- Для того, чтобы было понимание откуда берутся цена на 1 кв. метр. Наш пример, при постройке жилого комплекса «Символ» мы заплатили 500 млн рублей за 17 домов, где в общей сложности проживало 216 человек, - рассказал Иван Зорин, руководитель отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест».

Таким образом, застройщики вынуждены компенсировать затраты, повышая цены на жилье и плотность населения. Последнее, по мнению Олега Байдина, является причиной низкого уровня комфорта жилых комплексов. В Уфе плотность населения в новых ЖК составляет 900-1000 человек на 1 га земли, несмотря на то, что есть установленная норма в 450 человек на 1 га.

- Раньше в Уфе строили заводы, а теперь строят только жилые дома, и непонятно, кто там будет жить, - подытожил генеральный директор ООО ИСК «Стройфедерация» Денис Крашенинников.