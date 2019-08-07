«После прививки 17 лет не встает с постели»: в Башкирии мать-одиночка выживает с двумя больными детьми

В деревне Кузьминовка Стерлитамакского района Башкирии выживает мать-одиночка Светлана с двумя детьми. С ней проживают 18-летняя дочь Люба, которая стала инвалидом в годик после сделанной прививки, и 5-летний внук Данис со страшным диагнозом. Мальчик родился со множественными пороками головы и тетрапарезом(одна из разновидностей ДЦП, вызывающая нарушение работоспособности всех конечностей – Прим.ред.). В 2015 году Светлана стала вдовой, и теперь со всеми обрушившимися на нее проблемами она намерена справляться одна. К ней на помощь пришли волонтеры, которые провели воду и канализацию в доме. Теперь до зимы остается успеть сделать отопление.

«ПУСТЬ ДО 18 ЛЕТ НЕ УМИРАЕТ, А ТО ИСПОРТИТЕ НАМ СТАТИСТИКУ»

18 лет назад Светлана Клевец выписалась из роддома с долгожданной дочерью. Малышка родилась крепкой, здоровой, росла активной и любознательной. Но последняя младенческая прививка, которая делается в год, перечеркнула жизнь девочки, оставив ее инвалидом. С тех пор она прикована к постели и не встает с нее уже 17 лет.

- В годик Люба начала учиться ходить, но после прививки перестала – у нее просто отказали ноги. Неделю держалась температура, врачи тогда говорили, что это нормально, так и должно быть. Через какое-то время она и вовсе слегла. Сегодня девочка не может самостоятельно кушать, жевать твердое, все приходится размалывать, ходит в туалет под себя в подгузники, не понимает, что происходит, - говорит волонтер Регина, помогающая семье.

В 18 лет Люба весит всего 15-20 килограммов. Сейчас два года подряд с ней занимается педагог, и, благодаря ей, произошли изменения – девочка стала улыбаться, крепко держит своих людей за руки, слушает музыку. Занятия дали хорошие плоды, но с кровати она так и не встала. Сейчас волонтеры стараются получить для нее специальную кровать. Деньги на лечение девочки не собирают, оно, к сожалению, уже ничем не поможет.

- Приходила педиатр и сказала: «Пусть только до 18 лет не умирает, а то статистику детской смертности нам испортите», - говорит волонтер.

Внука Даниса Светлана забрала к себе год назад.

ЗАБРАЛА ВНУКА ИЗ ДЕТДОМА

Внука Даниса Светлана забрала к себе год назад. Так получилось, что отец мальчика (сын Светланы – Прим.ред.) выпивает, ребенок ему не нужен. Его лишили родительских прав, он живет отдельно и в жизни сына и матери не принимает никакого участия. Супруга мужчины, узнав, что ребенок родился с множеством патологий, отдала его в детский дом. Светлана не допустила того, чтобы малыш-инвалид при наличии родителей и бабушки оставался там, и забрала его к себе. У ребенка очень большая голова, в ней скапливается жидкость, и с каждым годом она становится все больше и больше. Сейчас Данису оформляют инвалидность.

При этом он довольно смышленый мальчик – ласковый, улыбается, любит общение и узнавать что-то новое. Сейчас посещает логопеда – туда его возит бабушка на автобусе в город из деревни. Потихоньку даже стал разговаривать.

- Данис ходит в обычный садик. Но родители других детей против этого, они жалуются, что «необычный» ребенок посещает детский сад вместе с другими здоровыми детьми, - рассказывает Регина.

Самое главное, что нужно сейчас семье, это отопление в доме. У волонтеров есть бригада, которая хочет помочь бесплатно его провести, но нет денег на покупку труб, оборудования и других предметов.

В связи с этим они открыли сбор денежных средств. Если вы хотите помочь семье финансово, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8 (919) 616 60 26.