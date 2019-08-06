Здоровые зубы – это главное: зубные техники Уфы о своей профессии

«Комсомольская правда» подготовила спецпроект, посвященный этой полезной и нужной профессии. Стоматологии Уфы с удовольствием поздравили коллег и рассказали много интересного о том, что связывает их надёжный тандем.

Читайте подробности в нашем спецпроекте, в котором вы узнаете много важного и интересного www.kp.ru/best/ufa/den_zubnogo_tehnika.

Коллеги-стоматологи и «Комсомольская правда» поздравляет всех зубных техников с их профессиональным праздником. Желаем вам, чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней.

Спасибо вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей!